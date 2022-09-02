Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Антон Куликов

День победы над милитаристской Японией: почему он нужен России

Общество

Представители коммунистических, левых и патриотических сил 3 сентября принесут красные гвоздики к Вечному огню у стен Кремля. Акция приурочена к 77-ой годовщине Победы над милитаристской Японией.

День победы над милитаристской Японией: почему он нужен России

Об участии в акции заявили "Объединенная коммунистическая партия" "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Партия Дела", "Союз коммунистической молодёжи", движение "Трудовая Россия", представители общественных организаций.

Инициаторы акции подчёркивают, что они против любых попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, за незыблемость установленных по её итогам границ, выступают против попыток Японии оспорить суверенитет России над Курильскими островами и Сахалином.

Но акция приурочена не только ко Дню воинской славы, но и в поддержку законопроекта, который предлагает переименовать 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Законопроект был внесён в конце июня группой депутатов от "Единой России" и КПРФ во главе с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Инициаторы законопроекта отмечали, что считали важным подчеркнуть в названии милитаристский режим Японии, который действовал в ней до капитуляции в сентябре 1945 года. А кроме того, законопроект его автор рассматривают и как ответную меру России на санкции со стороны Японии.

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер в беседе с Pravda. Ru рассказал, почему поддерживает законопроект.

По его словам, совершенно недопустим пересмотр итогов Второй мировой войны и претензии руководства Японии, которое обуславливает подписание мирного договора передачей российских территорий.

"Мы, в целом, выступаем не только за то, чтобы чтить память наших воинов, вклад нашего народа в победу во Второй мировой войне, но и начать возрождать суверенное государство, исходя из итогов именно Второй мировой и Великой Отечественной войн. Потому как, если это сделано не будет, то мы будем постоянно находиться в уязвимом состоянии. Возвращение в данном случае таких важных памятных дат как День победы над милитаристской Японией — это крайне важно, крайне правильно, мы всецело поддерживаем эту инициативу и считаем, что нужно идти дальше по этому направлению", — сказал Денис Зоммер.

Военный историк Владимир Кикнадзе заявил, что поддерживает законопроект.

"Почему важна именно такая формулировка? День окончания Второй мировой войны не несёт в себе никакого содержательного начала, важного для молодёжи и, в целом, для граждан России. Поскольку дни воинской славы как победные должны нести в себе суть того события и явления в истории нашего Отечества, которое завершилось какой-то военной победой. Из формулировки "окончание Второй мировой войны" абсолютно неясно про роль нашего государства в его завершении, чем она завершилась. А завершилась она, прежде всего, победой над Японией, подписанием акта о капитуляции милитаристской Японии, в том числе, прежде всего, перед Красной армией, перед Советским Союзом", — сказал эксперт Pravda. Ru.

По словам Владимира Кикнадзе, необходимость именно такой формулировки, как День победы над милитаристской Японией, имеет несколько оснований.

"Первое, это наш нравственный моральный долг перед нашими предками, одержавшими победу в этой войне", — сказал он.

"Второе обстоятельство — это решение всех граждан России, по крайней мере, его патриотического большинства, которое мы приняли в 2020 году, поддержав поправки в Конституцию. В том числе о том, что Российская Федерация обеспечивает защиту исторической правды, чтит память о защитниках Отечества и не допускает умаление подвига народа при его защите", — подчеркнул историк.

"И третье, наличие Дня воинской славы именно с такой формулировкой как День Победы даёт нам основание для уверенности в будущем дне и для обеспечения безопасности нашего государства сегодня. Поскольку мы знаем, что Япония при поддержке США по-прежнему называет южную часть Курильских островов своими "северными территориями" и имеет конкретные планы, в том числе с применением военной силы, чтобы вернуть себе эти территории", — отметил Владимир Кикнадзе.

Так что установление такого дня станет напоминанием, чем такие реваншистские планы заканчивались в прошлом, подчеркнул эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Наталия Красовская
Темы япония законопроект владимир кикнадзе
Новости
Страны "Большой семёрки" согласились ввести "ценовой потолок" на нефть России
Шульгинов: РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов
Путин обратился к жителям Калининграда, остановив кортеж: Губернатор не обижает?
ВСУ с боями пытаются закрепиться на Николаево-криворожском направлении
Минцифры: деньги на гаджеты для чиновников будут потрачены на инфраструктуру
Российские военные уничтожили украинский взвод РСЗО "Ольха"
Рожин: тактика ВСУ на Херсонском направлении поставила в тупик военных РФ
Глава Минздрава Мурашко: вакцина против гриппа уже находится во всех регионах РФ
Власти Британии объяснили медленный ремонт дорог действиями Путина
Зеленский: Украина в Европе готова заменить поставки российской электроэнергии
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: Берлин придумал, как "победить Москву"

Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.

Коц: Берлин придумал, как "победить Москву"
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Силовые структуры
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Мир. Новости мира
Перенджиев: Россия ударит по Вашингтону и Лондону при появлении НАТО на Украине
Силовые структуры
Киев впервые косвенно признал провал контрнаступления и объявил день траура
Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев Любовь Степушова Киршнеристы: США стоят за покушением на вице-президента Аргентины Любовь Степушова Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Польше грозит катастрофа из-за экономической войны с Россией
Силовые структуры
Минобороны: две баржи с диверсантами потоплены около Запорожской АЭС
Business Insider: дизайн российского танка "Армата" удивил экспертов Запада
Силовые структуры
Business Insider: дизайн российского танка "Армата" удивил экспертов Запада
Последние материалы
Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай
Автомобилистам Подмосковья стоит быть внимательными из-за брачного периода лосей
АКОРТ: реализация молочной продукции ведётся без сбоев, несмотря на DDoS-атаки
Система противовоздушной обороны РФ сбила 14 снарядов HIMARS
Житель Нижнекамска получил 8 лет тюрьмы за кражу джемпера у друга сестры
МО: российской армией ликвидировано шесть складов ВСУ с оружием
Арендодатель Зеленский рассмешил ведущего Redacted из-за сдачи виллы в Италии
Шукшину возмутил клип Билана про детей Донбасса: Паразитирует на трагедии
Генсек ОПЕК: нефтяной отрасли необходимы инвестиции на сумму более $12 трлн
Эндрю Корыбко: Путин соболезнованием семье Горбачёва остудил пыл Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников