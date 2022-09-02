День победы над милитаристской Японией: почему он нужен России

Представители коммунистических, левых и патриотических сил 3 сентября принесут красные гвоздики к Вечному огню у стен Кремля. Акция приурочена к 77-ой годовщине Победы над милитаристской Японией.

Об участии в акции заявили "Объединенная коммунистическая партия" "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Партия Дела", "Союз коммунистической молодёжи", движение "Трудовая Россия", представители общественных организаций.

Инициаторы акции подчёркивают, что они против любых попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, за незыблемость установленных по её итогам границ, выступают против попыток Японии оспорить суверенитет России над Курильскими островами и Сахалином.

Но акция приурочена не только ко Дню воинской славы, но и в поддержку законопроекта, который предлагает переименовать 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Законопроект был внесён в конце июня группой депутатов от "Единой России" и КПРФ во главе с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Инициаторы законопроекта отмечали, что считали важным подчеркнуть в названии милитаристский режим Японии, который действовал в ней до капитуляции в сентябре 1945 года. А кроме того, законопроект его автор рассматривают и как ответную меру России на санкции со стороны Японии.

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер в беседе с Pravda. Ru рассказал, почему поддерживает законопроект.

По его словам, совершенно недопустим пересмотр итогов Второй мировой войны и претензии руководства Японии, которое обуславливает подписание мирного договора передачей российских территорий.

"Мы, в целом, выступаем не только за то, чтобы чтить память наших воинов, вклад нашего народа в победу во Второй мировой войне, но и начать возрождать суверенное государство, исходя из итогов именно Второй мировой и Великой Отечественной войн. Потому как, если это сделано не будет, то мы будем постоянно находиться в уязвимом состоянии. Возвращение в данном случае таких важных памятных дат как День победы над милитаристской Японией — это крайне важно, крайне правильно, мы всецело поддерживаем эту инициативу и считаем, что нужно идти дальше по этому направлению", — сказал Денис Зоммер.

Военный историк Владимир Кикнадзе заявил, что поддерживает законопроект.

"Почему важна именно такая формулировка? День окончания Второй мировой войны не несёт в себе никакого содержательного начала, важного для молодёжи и, в целом, для граждан России. Поскольку дни воинской славы как победные должны нести в себе суть того события и явления в истории нашего Отечества, которое завершилось какой-то военной победой. Из формулировки "окончание Второй мировой войны" абсолютно неясно про роль нашего государства в его завершении, чем она завершилась. А завершилась она, прежде всего, победой над Японией, подписанием акта о капитуляции милитаристской Японии, в том числе, прежде всего, перед Красной армией, перед Советским Союзом", — сказал эксперт Pravda. Ru.

По словам Владимира Кикнадзе, необходимость именно такой формулировки, как День победы над милитаристской Японией, имеет несколько оснований.

"Первое, это наш нравственный моральный долг перед нашими предками, одержавшими победу в этой войне", — сказал он.

"Второе обстоятельство — это решение всех граждан России, по крайней мере, его патриотического большинства, которое мы приняли в 2020 году, поддержав поправки в Конституцию. В том числе о том, что Российская Федерация обеспечивает защиту исторической правды, чтит память о защитниках Отечества и не допускает умаление подвига народа при его защите", — подчеркнул историк.

"И третье, наличие Дня воинской славы именно с такой формулировкой как День Победы даёт нам основание для уверенности в будущем дне и для обеспечения безопасности нашего государства сегодня. Поскольку мы знаем, что Япония при поддержке США по-прежнему называет южную часть Курильских островов своими "северными территориями" и имеет конкретные планы, в том числе с применением военной силы, чтобы вернуть себе эти территории", — отметил Владимир Кикнадзе.

Так что установление такого дня станет напоминанием, чем такие реваншистские планы заканчивались в прошлом, подчеркнул эксперт.