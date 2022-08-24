Гипнокоуч Сарапина: "Контрол-фрику стоит отпустить вожжи и признать свою беспомощность"

В рейтинге самых любимых работодателями сотрудников гиперответственные и трудолюбивые перфекционисты займут одну из первых строчек. А партнеры ищут того, кто если не решит все их проблемы, то точно сможет разделить с ними тяготы бренного бытия. Но ведь оно и понятно: люди, на которых можно положиться в любых вопросах и быть уверенным в их исполнительности и обязательности, — на вес золота высшей пробы. С развитием новых форм межличностных коммуникаций способность держать слово и отвечать за свои поступки — редкое качество в современном мире. Гораздо чаще можно встретить так называемый фристайл в общении, где вопреки договору фраза "не сложилось" — это норма поведения, а обещать еще не значит жениться.

Но не стоит радоваться при виде любого человека, жаждущего все взвалить на свои плечи и спасти всех от провала, причем без посторонней помощи, а то и вовсе работая за всех. Такой если не утопит спасательным кругом, то задушит в объятиях цепких рук и неуемной энергии контроля над всем и вся вокруг себя. О том, как отличить подобных контрол-фриков от настоящих ответственных людей, которых так не хватает в нашей жизни, а также как самим избавиться от тяжкого груза тотального контроля, если он вдруг угрожающе навис над вашей и без того тяжелой и хмурой жизнью, разберемся вместе с гипнокоучем и специалистом по психопрограммированию Анастасией Сарапиной.

Под прицелом контрол-фрика

Популярный в последнее время в обществе термин "контрол-фрик" не является научным и не входит в перечень психических заболеваний, так что это более сленговое выражение, нежели профессиональное. Однако и в нём стоит разобраться, чтобы понимать грани между нормой и отклонениями. Будучи одной из ярких акцентуаций личности, эта особенность характера заставляет своего хозяина тщательно следить за каждым вздохом окружающих, корректируя и направляя всех и вся на правильный с их личной точки зрения путь, объясняя неумелым и неопытным коллегам и друзьям, как на самом деле надо жить и быть. Впервые это слово было использовано в 1960-х годах, когда в обществе главенствовала идея "цайтгайста", общего стремления жить и заниматься своим делом, не влезая в жизни других людей и не диктуя им своих правил. Вопреки этому манифесту, контрол-фрики, люди с навязчивым стремлением контролировать всех и вся вокруг себя, лезут в жизнь и убеждения окружающих, видя в их индивидуальной непохожести и поведенческих различиях настоящую угрозу существованию мира.

Они убеждены, что никто другой не выполнит работу так, как надо, а как надо, знают и могут только они. Они знают, где вам лучше жить, как одеваться, что для вас лучше, и даже ваши вкусовые предпочтения они точно знают лучше вас самих. Вы с ними не согласны? Да вы просто не умеете выбирать! Любая дискуссия с ними бесполезна, поскольку они никогда не признают своей ошибки, не рассмотрят вашу точку зрения как один из вариантов решения проблемы, а последнее слово всегда останется за ними. И вы, наконец-то, поймете, что вы абсолютно ни на что не годный бездельник. В понимании контрол-фриков даже они сами не всегда достаточно трудолюбивы, это и заставляет их работать и перепроверять все по сто раз, особенно за другими. Под лазерным прицелом их взгляда вы всегда будете недостаточно хороши для недостижимых стандартов контрол-фрика, за что и будете подвергнуты остракизму мнимого идеала праведных и умных.

Ложная тревога контрол-фрика, или откуда напасть?

Очевидно, такое поведение отравляет жизнь не столько окружающим, которые могут спастись от тиранов контроля бегством, сколько самим подверженным этому ментальному недугу. Вынужденные бороться с вечной тревогой, неотступным напряжением и нарастающим страхом за будущее, такие люди стремятся подчинить своему разуму и воле всё вокруг, дабы не допустить фатального провала или беды. Как это когда-то было с ними в детстве. Истоки этой проблемы нужно искать именно там, где возникла травмирующая ситуация, повлекшая за собой особую реакцию психики.

Часто мысленно возвращаясь в прошлые события во время сеанса, клиенты вспоминают, что это была мать, оставившая его ребенком одного, и тем самым напугавшая его, либо пьяный отец, избивающий сына. Все это трансформировалось в мышлении ребенка в идею о том, что когда он вырастет, то обязательно будет все контролировать, чтобы не допустить подобной беспомощности в будущем. Порой в памяти всплывают истории с чрезмерно контролирующими, эмоционально-холодными родителями, требующими от своего чада тотального подчинения и следования жестким нормам. Это приводит к тому, что в подсознании ребенка автоматически закрепляется тотальный контроллер, диктующий ему свои требования.

Зашуганный и запуганный до смерти ребенок сам старается проконтролировать все заранее и не допустить ранящих его душу критики и осуждения со стороны взрослого или угрожающих последствий, о которых его так строго предупреждали. Время идёт, ребенок вырастает, а с ним и его страх обретает форму тотального надзирателя над вселенной, выполняя функцию всемогущего защитника маленького запуганного родителями невинного существа. В сознательном возрасте человек не осознает такой своей особенности, обвиняя других в недостаточной ответственности и способностях. Даже его молчаливое осуждение неправильных, по его мнению, поступков подавляет любую спонтанность и свободу выражения творческих личностей, живущих в противовес контрол-фрикам по велению души и интереса к экспериментам и новому опыту. И если творческие люди рискуют впасть в хаос в своем неуемном стремлении к самовыражению, то контрол-фрики каменеют в характерном для них ригидном состоянии психики и физического тела.

А может, оно и к лучшему?

Подобная акцентуация характера, безусловно, портит и усложняет жизнь ее носителям, но в то же время даже в преувеличенном виде способствует лучшему результату в трудовой деятельности, особенно в контролирующих и надзирающих сферах, где крайне важен точный расчет и следование жестким нормам. Доводя все до перфекционизма, точно следуя маршруту, контрол-фрики под воздействием желания внутреннего тирана практически никогда не допускают экспромта или легкомысленных экспериментов. Ведь на кону всегда безопасность жизни! Кто скажет, что таким не место в хирургии, пусть первым ляжет под их нож. Так что такой контроль порой помогает достигать успеха в структурах, где нужно управлять людьми и манипулировать ими, и там это, возможно, даже хорошо. Не стоит им идти в профессии творческого характера, где нужны жажда неизведанного, смелость или даже интерес к новому, туда, где результат неизвестен, но так невероятно притягателен, что даже риск все потерять не останавливает перед прыжком. Это удел носителей других заболеваний, здесь же балом правит закон и чаще всего установленный контрол-фриком. Им сложно ориентироваться в новых городах, допускать кого-то к управлению автомобилем, а еще хуже довериться пилоту самолета. Там его паника раскрывается ярче всего:

"Какой-такой пилот будет отвечать за мою сохранность жизни? А если он не туда нажмет? Я ведь не могу контролировать его! Пилотом буду я!"

Что делать, Карл?

Обычно люди с подобными характеристиками не склонны признавать в себе тягу к контролю, с их точки зрения, они принимают минимально-необходимые меры безопасности, ограждающие жизнь от хаоса и беспорядка. Доказывать им обратное — бесполезно, ведь, как мы сказали, у них уже есть своя точка зрения, и вашей там не место. Находясь в плену у своего внутреннего контролера, который часто оказывается родительским голосом из детства, из-за хронического перенапряжения и постоянной необходимости соответствовать стандарту человек часто получает

эмоциональное выгорание,

депрессию,

стрессы и фобии.

Затрачивая огромные ресурсы на постоянный и неусыпный контроль, человек уже не способен свободно радоваться жизни и строить доверительные свободные отношения с окружающими.

Осознав в себе подобную проблему, стоит обязательно обратиться к специалисту. Ведь даже учитывая, что признание проблемы — это уже половина решения, самому с ней справиться довольно сложно. Да и со специалистом не будет все гладко, так как именно контрол-фрикам сложно довериться кому-то и отпустить контроль над ситуацией. Пытаясь исправить реальность, он никогда не подвергает сомнению свое мнение, но жизнь намного богаче, чем все наши фантазии и страхи и все равно выводит на совершенно новый сценарий, не просчитанный нами заранее. Поэтому таким людям стоит попробовать отпустить вожжи и дать свободной энергии жизни творить свое волшебство, признав свою беспомощность в качестве характеристики совершенства человеческого существа.

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