По-прежнему ректор: Мау остаётся на посту, несмотря на обвинения в хищениях

В понедельник стало известно об окончании следствия по "делу Раковой", фигурантом которого является ректор РАНХиГС Владимир Мау. Все фигуранты этого дела свою вину признали. Кроме Владимира Мау, который явно чувствует себя весьма уверенно.

По словам источника РИА "Новости", "все фигуранты "дела Раковой", кроме ректора РАНХиГС Владимиру Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб".

Самой экс-замминистра просвещения Марине Раковой вменяется четыре эпизода: организация преступной группы, создание условий для победы в конкурсе Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), обеспечение приёмки не соответствующей требованиям технического задания отчетной документации, а также содействие в трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС.

Фигурантами уголовных дел также являются личный помощник и сожитель Артур Стеценко, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, исполнительный директор этого вуза Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов, бывший замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгений Зак. Глава исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко находится в федеральном розыске.

А в июне обыски прошли в рабочем кабинете ректора РАНХиГС и у него дома. Затем суд отправил Владимира Мау под домашний арест. В начале августа он был отпущен под подписку о невыезде. Ректор обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве.

Если точнее, то Владимиру Мау вменяют три эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ:

фиктивное трудоустройство в вуз 12 сотрудников Минпросвещения,

такое же "липовое" трудоустройство помощника бывшего замминистра просвещения Марины Раковой в ФИРО РАНХиГС,

заключение и неисполнение договоров между "Шанинкой" и ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

Несмотря на это, Владимир Мау не ограничен в своей трудовой деятельности. Его освобождение из-под домашнего ареста некоторые наблюдатели расценили как подтверждение предположений о наличии неких высоких покровителей, из той среды, что называют системными либералами. Хотя никаких массированных кампаний "он ни в чём не виноват" в прессе не наблюдалось.

Впрочем, судебных разбирательств ректору РАНХиГС, очевидно, избежать не удастся. И если суд признает его виновным, то и наказание должно быть в полном соответствии с законом. Понятно, что в таком случае руководителем вуза он уже не останется, сфера образования для Владимира Мау окажется закрытой.

Но, повторимся, надо дождаться судебного вердикта, который и определит дальнейшую судьбу фигурантов "дела Раковой".