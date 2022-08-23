Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Антон Куликов

По-прежнему ректор: Мау остаётся на посту, несмотря на обвинения в хищениях

Общество

В понедельник стало известно об окончании следствия по "делу Раковой", фигурантом которого является ректор РАНХиГС Владимир Мау. Все фигуранты этого дела свою вину признали. Кроме Владимира Мау, который явно чувствует себя весьма уверенно.

По-прежнему ректор: Мау остаётся на посту, несмотря на обвинения в хищениях

По словам источника РИА "Новости", "все фигуранты "дела Раковой", кроме ректора РАНХиГС Владимиру Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб".

Самой экс-замминистра просвещения Марине Раковой вменяется четыре эпизода: организация преступной группы, создание условий для победы в конкурсе Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), обеспечение приёмки не соответствующей требованиям технического задания отчетной документации, а также содействие в трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС.

Фигурантами уголовных дел также являются личный помощник и сожитель Артур Стеценко, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, исполнительный директор этого вуза Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов, бывший замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгений Зак. Глава исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко находится в федеральном розыске.

А в июне обыски прошли в рабочем кабинете ректора РАНХиГС и у него дома. Затем суд отправил Владимира Мау под домашний арест. В начале августа он был отпущен под подписку о невыезде. Ректор обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве.

Если точнее, то Владимиру Мау вменяют три эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ:

  • фиктивное трудоустройство в вуз 12 сотрудников Минпросвещения,
  • такое же "липовое" трудоустройство помощника бывшего замминистра просвещения Марины Раковой в ФИРО РАНХиГС,
  • заключение и неисполнение договоров между "Шанинкой" и ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

Несмотря на это, Владимир Мау не ограничен в своей трудовой деятельности. Его освобождение из-под домашнего ареста некоторые наблюдатели расценили как подтверждение предположений о наличии неких высоких покровителей, из той среды, что называют системными либералами. Хотя никаких массированных кампаний "он ни в чём не виноват" в прессе не наблюдалось.

Впрочем, судебных разбирательств ректору РАНХиГС, очевидно, избежать не удастся. И если суд признает его виновным, то и наказание должно быть в полном соответствии с законом. Понятно, что в таком случае руководителем вуза он уже не останется, сфера образования для Владимира Мау окажется закрытой.

Но, повторимся, надо дождаться судебного вердикта, который и определит дальнейшую судьбу фигурантов "дела Раковой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир мау
Новости
Глава Курской области сообщил о "печали" из-за введённых против него санкций
Эксперт о гарантиях безопасности для Украины: будет печально, если Путин клюнет
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Генерал-майор Липовой: "Каждый медийный человек должен сказать, за кого он"
Аллерголог-иммунолог рассказал, как защититься от летнего смога
Губернатор Севастополя завил об уничтожении украинского БПЛА над морем
ВС РФ применили тактику атаки на ВСУ с отводом техники под Нетайлово
Глава Польши Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2
Генсек НАТО Столтенберг: альянс координирует увеличение военной помощи Украине
Шхагошев: из-за помощи Канады и ФРГ Киеву переговоры с РФ откладываются
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Последние материалы
По-прежнему ректор: Мау остаётся на посту, несмотря на обвинения в хищениях
Аллерголог-иммунолог рассказал, как защититься от летнего смога
Губернатор Севастополя завил об уничтожении украинского БПЛА над морем
ВС РФ применили тактику атаки на ВСУ с отводом техники под Нетайлово
Глава Польши Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2
Генсек НАТО Столтенберг: альянс координирует увеличение военной помощи Украине
Шхагошев: из-за помощи Канады и ФРГ Киеву переговоры с РФ откладываются
Daily Express: Россия ответила США на военные учения с Южной Кореей
Ситников: российские системы "Солнцепёк" открыли для ВС РФ путь в Одессу
Психолог Серебрякова: "Не надо в последнюю неделю заставлять ребёнка читать все 135 книг"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников