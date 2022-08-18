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Автор Ольга Лазарева

Зачем загадочный американский фонд финансирует Катерину Босов

Общество

На днях Катерина Босов в интервью французскому информационному агентству Facta.media, в котором она осудила специальную военную операцию России на Украине, призналась, что получает финансовую помощь от американского фонда Genius.

Зачем загадочный американский фонд финансирует Катерину Босов

Как известно, в своё время она работала в этом фонде, состояв членом его совета директоров. Основная задача фонда — управление инвестициями в развитие производства каннабиса (марихуаны) в США. По официальным данным, на раскручивание нового игрока на рынке каннабиса было потрачено свыше 160 млн долларов. Однако на деле фонд перестал вести публичную деятельность спустя всего два года после создания, а вся его операционная деятельность, по свидетельству бывших сотрудников, не была сопоставима с потраченными деньгами.

Сегодня сайт фонда, по сути, является "визиткой", его страницы в соцсетях закрыты. Связь с представителями фонда только односторонняя, через корпоративную электронную почту. Что же это загадочная организация?

Люди, которые помогали создавать фонд, учились вместе с Дэнни Абызовым, сыном бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, отбывающего срок за хищения в особо крупном размере. Именно Дэнни привел в фонд своего однокурсника по Университету Лойолы Мэримаунт Габриэля Бордена и его знакомого Ари Стиглера, с которым они вместе занимались поиском перспективных технологических проектов. Ари Стиглер, кстати, закончил Университет Южной Калифорнии, многие выпускники которого отправляются на работу в спецслужбы США.

По планам Стиглера и Бордена, фонд должен был начать работать в Калифорнии, а позднее распространить свой опыт и на другие страны, где разрешено производство или употребление марихуаны, такие, к примеру, как Грузия и Израиль. По свидетельству одного из бывших сотрудников фонда, на заседаниях совета директоров, в который входили в том числе ветераны спецназа армии США, неоднократно обсуждалось, каким перспективным рынком могла бы стать Россия, если бы производство и распространение марихуаны в ней было разрешено.

Рынок производства марихуаны в Калифорнии активно развивается, в том числе, благодаря инвестициям с российскими корнями. Например, связи между каннабисом в Москве и Калифорнии были раскрыты в серии публикаций газеты Sacramento Bee, расследовавшей деятельность украинца Андрея Кукушкина, который является партнером нескольких производителей каннабиса в Сакраменто. Кукушкин был обвинен федеральным большим жюри вместе с двумя соратниками Рудольфа Джулиани в схеме использования российских денег для поддержки и финансирования предвыборных кампаний политиков, которые потенциально могли помочь им получить лицензии на розничную торговлю каннабисом.

По свидетельству экспертов, каждая уважающая себя компания из мира "легального каннабиса" поучаствовала в финансировании различных политических партий в США и политических движений в других странах, которые были интересны с точки зрения расширения бизнеса. Интересовали политические проекты и руководство фонда Genius.

В мае 2019 года Катерина Босов со своим мужем покинула США после того, как их визы были аннулированы. Служба гражданства и иммиграции США выпустила специальное постановление, предупреждающее иностранцев о нарушении федерального закона о каннабисе, фактически блокируя их участие в официально разрешенной государством индустрии марихуаны. Но при этом не было запрещено делать новые инвестиции в фонд. Видимо, кто-то из влиятельных американских чиновников был заинтересован в успешном функционировании организации, оперирующей большими деньгами российских олигархов.

Официально фонд прекратил публичную деятельность в апреле 2020 года — за несколько недель до смерти Дмитрия Босова. Сама организация и её сотрудники "легли на дно", скрывая свою связь с фондом, о чём написал знаменитый журнал "Роллинг Стоун". Но на днях из публикаций во французских СМИ стало известно, что фонд оказывает финансовую помощь Катерине Босов, которая, являясь фигуранткой двух уголовных дел, выехала за пределы РФ и теперь активно критикует действия российских властей и военных, а также заявляет о своей поддержке оппозиции. Так что отечественным спецслужбам стоит внимательнее присмотреться к деятельности этого американского фонда и причинах финансирования с его стороны участвующей в дискредитации своей страны российской беглянки.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы екатерина босов
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