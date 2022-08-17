Психолог Акимова: "Чтобы справиться с чувством вины, необходимо себя простить"

Бываете вспыльчивой, можете ляпнуть что-то, совершенно не подумав, или, возможно, что-то делаете намеренно, а потом ходите и раскаиваетесь из-за того, что совершили. Вам это знакомо? Вероятнее всего — да! Люди часто совершают какие-то поступки, после которых потом их мучают угрызения совести. Почему мы так часто испытываем чувство вины за содеянное и как не дать ему полностью овладеть собой? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог, инструктор по йоге смеха Надежда Акимова.

Если вы действительно совершили что-то такое, после чего чувствуете себя очень плохо, а назойливое чувство вины ни на миг не покидает, то самым лучшим решением будет — попросить прощение за свой проступок и впредь так никогда больше не делать.

Но иногда случается так, что ситуацию отпустить практически невозможно, хоть она произошла уже очень давно, но за нее все еще нестерпимо стыдно, а глубокая вина не отпускает и постоянно преследует. Как поступить в такой ситуации?

Как справиться с чувством вины

Определить и выявить причину

Если разобраться с ситуацией, детально ее изучить, то можно определить, что угрызения совести в нас живут из-за разных событий, которые произошли давно. Они остались внутри нас и никак не отпускают. Поэтому необходимо разобраться и выяснить, что это за события, какие мы испытываем при этом эмоции и что испытываем лично к данной ситуации?

Будет идеальным, если такой анализ провести в удобных условиях и в полном одиночестве. Если вы сможете ответить максимально четко на все вопросы, проанализировать свои ответы и определить основную причину проблемы, которая и провоцирует все эти чувства вины, — то вы окажетесь на верном пути.

Установить людей, вызывающих угрызения совести

Очень важно понять, что для большинства людей вы не можете чувствовать себя в чем-то виноватой, поскольку они просто не имеют к вам или к вашей жизни никакого отношения. В большинстве случаев ситуации, в которых вы делаете себя виноватыми, на самом деле придуманы вами и никто кроме вас по сути о них даже не догадывается.

В каких-то других моментах все эти истории могут не быть такими масштабными, как вы их себе представляете, чтобы они могли вызывать у вас чувство стыда. Если даже какой-нибудь человек является для вас большим авторитетом и вы достаточно высоко оцениваете его мнение, постарайтесь определить тот момент, когда у вас наступает гнетущее ощущение, и попытайтесь выявить причину его возникновения.

Пойти на контакт с людьми, перед которыми вы чувствуете вину

Не очень-то просто взять и выбросить из головы какие-то негативные мысли. Разум не может успокоиться от взмаха волшебной палочки. Необходима определенная работа над собой. Нужно выписать те моменты в жизни, в которых вы испытываете наиболее сильную вину перед разными людьми или обстоятельствами. Поэтому необходимо найти в себе внутренние ресурсы и пойти с этими людьми на открытый диалог, чтобы полностью разобрать ситуацию и проговорить все чувства.

Таким образом, будет гораздо проще освободиться от негативных эмоций, когда станет значительно проще. Ну, а самое главное — появится возможность наладить контакт с человеком, перед которым испытываются муки совести.

Прощение себя

Прощение себя — это самый основной способ, без которого очень трудно закончить то, что было начато. Он является своего рода кульминацией и необходим для избавления от всего неприятного и негативного. Нужно просто простить себя.

Все ответы всегда находятся внутри, поэтому их нужно искать в себе. Важно научиться себя прощать, поскольку когда человек во всем винит себя, на самом деле он просто испытывает внутренние страхи и иллюзии, а также у него есть непроработанные травмы, идущие из далекого детства.

Осознание

В итоге мы подошли к тому этапу, на котором понимаем, что уже очень много времени уделено этому чувству и сделаны все нужные выводы. И здесь важно знать, что только мы сами являемся хозяевами своего тела. Именно мы контролируем свое мышление и отношение к окружающим. Только мы можем управлять собственным своими чувствами и собственным пространством, включая вину и чувство стыда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.