Парижский каминг-аут Катерины Босов

Вдова угольного олигарха Дмитрия Босова Катерина Босов проиграла в России все суды родственникам бывшего мужа и уехала в Европу. После некоторой паузы она подала голос из-за рубежа.

В издании парижского новостного агентства Facta недавно было опубликовано ее интервью, в котором молодая вдова открыто излагает свои дальнейшие намерения.

Катерина Босов юрист по образованию и, судя по всему, выстраивает новую стратегию завладения наследством бывшего супруга в соответствии с новыми политическими веяниями на Западе. Она "упаковала" свои претензии на владение холдингом "Сибантрацит" в популярную "теорию заговора".

Вдова угольного магната открыто заявляет французскому журналисту, что не верит в версию самоубийства Дмитрия Босова: "Я не сомневаюсь, что Дмитрия устранили спецслужбы". Катерина доверительно сообщает общественности Франции: "Бизнес без проблем не бывает. Конечно, всегда есть и враги, и конкуренты. В нашем случае таким врагом оказалось государство". По версии Катерины Босов, ее экс-супруга устранили с целью захвата контроля над угольным холдингом "Сибантарцит".

Следующий тезис г-жи Босов состоит в том, что российские суды коррумпированы: "Что из себя представляют российские суды — всем хорошо известно. Здесь законом и правом даже не пахнет". В российской прессе освещалось, как Катерина Босов пыталась получить половину акций угольной империи экс-супруга с помощью незаконной справки от рублевского нотариуса о праве на "вдовью долю" и других юридических "трюков", которые вовсе не свидетельствуют о законопослушности вдовы бывшего угольного магната. Однако проигрыш судов родственникам Дмитрия Босова в России Катерина пытается обернуть себе на пользу в глазах европейцев, эксплуатируя "черные мифы" о России.

В условиях жесткой конфронтации России с Западом заслужить благосклонность западной общественности можно только с помощью политических заявлений. Поэтому Катерина Босов в своем интервью выстроила целую легенду о своей оппозиционной политической активности в России. Она якобы сделала "каминг-аут", заявив о том, что тайно перечисляла деньги фонду Алексея Навального. Версия политического преследования за демократические убеждения, похоже, является ключевой в новой стратегии Катерины Босов: "Сегодня я действительно стала эмигранткой. Причём политической. На самом деле, у меня отобрали предприятие и лишили почти всех активов, в том числе, и за мои убеждения. Я никогда не скрывала своих взглядов: еще со студенческой скамьи я ходила на митинги в поддержку демократических процессов в нашей стране, участвовала в мероприятиях на Болотной площади в 2012 году. Для меня было шоком, когда посадили Алексея Навального".

Кто во Франции будет проверять, ходила студентка Катерина Ястребова на митинги оппозиции или предпочитала тусить в закрытых ночных клубах? Ее "легенда" не проверяема, и на это делается расчет. Вдова выстраивает образ политической беженки, жертвы спецслужб, которая тайно поддерживала Навального и других оппозиционеров.

Катерина Босов также призвала к заморозке российских активов с госучастием и перечислением денег этих компаний украинской армии. Вдова также полностью поддержала идею о запрете шенгенских виз для граждан России.

Свой план по завладению активами экс-супруга Катерина Босов излагает предельно откровенно: "Я обращаюсь в западные суды, например, на Кипре. Думаю о том, чтобы подать иск в ЕСПЧ. Россия теперь не признаёт решений западных судов, но это не помешает арестовать её зарубежные активы. В случае моей победы я направлю средства на поддержку борьбы с российской агрессией".

С такой "политической платформой" вполне очевидны дальнейшие шаги Катерины Босов. Следуя дорожкой, протоптанной еще Борисом Березовским, вдова будет добиваться гражданства европейской страны и признания себя политической беженкой. Вполне вероятно, что Катерина Босов и вовсе откажется от российского гражданства, если сможет добиться получения гражданства Франции или другой страны ЕС. Отказавшись от своей Родины, за которую ей "очень стыдно", Катерина Босов стала иностранкой, претендующей на российские активы, которые ей никогда не принадлежали.

В заключительной части беседы Катерина Босов сообщила французскому изданию, что пишет книгу "о тёмных сторонах российского бизнеса". Здесь она подражает известному финансовому махинатору Биллу Браудеру, который написал подобного рода книги в духе захватывающих триллеров. В таких "мемуарах" художественный сюжет и вымысел позволяет убедить публику в правоте автора и "изобличить" Россию в духе "теории заговора".

Но ни Борис Березовский, ни Билл Браудер не добились своих целей. Катерина Босов копирует стратегии неудачников и результат будет соответствующий.