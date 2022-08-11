Шаурма со вкусом качества. Интервью с профессионалом

Знаете ли вы, что такое шаурма? Перед тем, как мы расскажем о тех, кто профессионально систематизирует и диктует стандарты качественной шаурмы в России, несколько слов о продукте, который мы сегодня рассмотрим. Шаурма — восточное блюдо, жареное на гриле мясо в лаваше или пите. В мясе обязательно присутствуют специи, а в сам лаваш кладётся салат из свежих овощей. Современная шаурма, какой мы её привыкли видеть, появилась в Дамаске (Сирия), в 70-е годы XX века, там готовили шаурму, состоящую только из лаваша и начинки из жареного мяса. Позже мясные ломтики начали мариновать, обжаривать и заворачивать в оболочку вместе с соусом и свежим салатом. В 90-е годы XX века шаурма стала появляться и в российских городах.

Руководитель сети кафе быстрого питания Шаурму Х@чу Оксана Гулькарова

Интервью с руководителем сети кафе быстрого питания "Шаурму Х@чу" Оксаной Гулькаровой

— Оксана Николаевна, с чем связана популярность шаурмы в России?

— Да, действительно, в России очень популярна шаурма, по сути, это универсальное блюдо. По рейтингам, г. Москва занимает 1-е место по продажам шаурмы. Её можно есть и на обед, и на ужин, так как ингредиенты шаурмы вполне подходят для питания в различное время суток. Как говорят многие диетологи, шаурма — один из самых сбалансированных видов стритфуда. В отличие от привычного фастфуда, в неё кладётся определённое количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма готовится при вас в отличие от других видов фастфуда.

— Видимо, поэтому вы решили предлагать гостям шаурму?

— История нашей компании началась в 2019 году, когда в Москве открылось первое кафе "Шаурму Х@чу". Посетители сразу отметили необычный вкус приготовленной у нас шаурмы. Он значительно отличался от привычного понимания этого блюда, настойчиво предлагаемого придорожными и вокзальными "мастерами". Помните? Промокшая лепешка, истекающая жидким и невкусным соусом, прогорклое мясо "не первой свежести" в малых количествах, заветренные овощи, равнодушие, антисанитария и неясные последствия употребления этого "творения".

Мы решили полностью изменить всю культуру потребления шаурмы: от производного продукта до качества сервиса и обслуживания. Наши повара и технологи вывели правильные рецепты шаурмы, раскрывшие истинный вкус блюда.

Благодаря их мастерству гости "Шаурму Х@чу" могут насладиться отличной едой, получая он неё поистине гастрономическое удовольствие.

— Расскажите про ваше производство и секреты вкусной шаурмы.

— Во-первых, мы работаем по стандартам качества. На все продукты у нас имеются сертификаты качества, и работаем мы только с надёжными поставщиками. Кроме того, каждый день мы проверяем наши точки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и ждём этого от нашего персонала.

Во-вторых, мы не используем в приготовлении продукты, которые остались с предыдущего дня. У нас своя фабрика-кухня. Каждый день мы готовим свежее мясо и поставляем его на точки продаж. Помимо этого, у нас жёсткий отбор овощей и фруктов, любой изъян в поставленной партии — повод не принимать её. Свежесть и вкус — главное для нас. Мы не кладём в шаурму море специй, чтобы придать ей сомнительный аромат и забить вкус мяса. Мы — за натуральный вкус.

— Ваша компания использует в основном отечественные ингредиенты. Какова их доля?

— Хочу заметить, мы приблизились к отметке 100%, когда говорим о поставках отечественных продуктов для нашей компании.

Мясо,

овощи,

специи

и хлебные изделия

мы закупаем, исключительно у российских компаний, которые предлагают только отечественный продукт.

Курица и говядина — основной ингредиент блюда, а покупаем мы мясо только у проверенных поставщиков. Мясо мы используем производства России, а импортный продукт уже давно стал не востребован на российском рынке. Также это касается овощей и зелени. Покупаем мы эту продукцию только у российских производителей.

Хотим отметить качество всех отечественных ингредиентов. Помимо того, что они у нас всегда свежие, они также имеют превосходный вкус. Поэтому наша шаурма востребована.

— Кто ваша целевая аудитория?

— Наши гости — это люди разного пола и возраста. Вы можете увидеть у нас на точках и солидного представителя бизнес-сообщества, школьника или студента. К нам приходят за вкусной шаурмой, а её любят практически все. Поэтому у нас кушают и женщины, и мужчины от юного до почтенного возраста. К нам приходят родители с детьми, и они тоже находят, что у нас поесть. Например, многим детям у нас полюбилась выпечка. Мы сами готовим и печём пирожки

с вишней,

капустой,

картошкой

и мясом.

— Вы стараетесь разнообразить шаурму, готовите её с различными ингредиентами. Расскажите, какие виды шаурмы присутствуют в ваших кафе.

— Сейчас в нашем ассортименте присутствуют восемь видов шаурмы. Мы исследовали вкусовые пристрастия любителей шаурмы и представили наиболее актуальные рецепты на данный момент.

Классическая шаурма - это наиболее привычный вид шаурмы с классическими ингредиентами.

- это наиболее привычный вид шаурмы с классическими ингредиентами. Президентская - для тех, кто хочет посытнее, картофельное пюре с мясом, грибами и маринованными огурцами.

- для тех, кто хочет посытнее, картофельное пюре с мясом, грибами и маринованными огурцами. Сырная - курица или говядина прекрасно дополняются двумя видами сыра.

- курица или говядина прекрасно дополняются двумя видами сыра. По-гречески - ингредиенты для любителей греческой кухни.

- ингредиенты для любителей греческой кухни. Острая - шаурма с перцем халапенью.

- шаурма с перцем халапенью. Гангстерская - шаурма с чёрной тортилье.

- шаурма с чёрной тортилье. Шаурма с фалафелем - для любителей вегетарианской кухни.

Полное меню представлено на нашем сайте.

— Что выбирают ваши покупатели, есть ли какие-то предпочтения и зависит ли это от расположения ваших точек?

— Мы ведём статистику в каждом нашем кафе. Например, в нашем кафе фудмолла "Депо" большим спросом пользуется сырная шаурма, а на Докучаевом переулке президентская или гангстерская. Объяснить мы можем это тем, что сырная — для лакомок, молодёжь любит необычные вкусы и сочетания, а президентская — более сытная, её берут офисные работники как альтернативу сытному обеду.

Особо сильных пристрастий в выборе какой-то отдельной шаурмы нет, берут все наши восемь видов шаурмы, и они безоговорочно востребованы, так как все одинаково вкусные и сделаны из качественных ингредиентов.

— Вы принимаете участие во многих крупных мероприятиях, выставках и фестивалях. Расскажите, как люди встречают ваш бренд.

— Список мероприятий, в которых наш бренд принимал участие, достаточно велик. Из наиболее известных можно отметить Международный авиационно-космический салон МАКС. Фестивали — "Сыр-Пир-Мир" и "Вкус Москвы", BOSCO Fest. Наши фудтраки можно увидеть на различных городских мероприятиях. Мы всегда с удовольствием откликаемся на предложения поучаствовать в различных ивентах.

Когда люди видят наш фудтрак или точку, то вспоминают вкусную шаурму и с радостью покупают её и другие продукты. А ещё я часто замечаю, что утолить голод нашей шаурмой привычно для большого количества людей, которые посещают различные мероприятия. Это сытно, вкусно и качественно!

Мы также организовываем свои мероприятия — например, детские мастер-классы по приготовлению шаурмы. Это формат большой встречи, на который мы приглашаем как можно больше детей, и наш повар учит их правильно готовить шаурму. Дети в восторге, а родители находят отличный способ приобщить ребенка к приготовлению еды.

— Как в это сложное время большой конкуренции вам удаётся удержать своего покупателя?

— Мы разработали и совершенствуем большую программу привлечения к нам в кафе различных групп покупателей. У нас существуют многочисленные опции по коллаборации с крупными компаниями. Мы работаем с различными сообществами города Москвы. Дружим мы и с вузами столицы, ведь студенты — одна из основных категорий наших гостей.

Кроме того, у нас существует собственная программа лояльности. Представитель любого сообщества сможет найти интересное предложение в сети наших кафе. Мы всегда открыты к сотрудничеству.

— Расскажите, какое количество кафе "Шаурму Х@чу" присутствует в Москве и какие дальнейшие планы.

— В настоящий момент в Москве и Зеленограде открыто 14 кафе быстрого питания. Мы присутствуем во многих интересных и культовых местах столицы. Например, советуем вам посетить нашу точку на Воробьёвых горах — Канатная дорога. Многих привлекают речные путешествия — тогда вам на Речной вокзал. Любители поездок могут увидеть наши точки на вокзалах города — Северные Ворота (Ховрино) или Саларьево. Центр Москвы тоже не остался без нашего внимания, мы представлены рядом с метро "Сухаревская" и "Лубянка".

Вообще, если вы заинтересуетесь, то на нашем сайте представлена подробная карта с расположением наших точек.

— Оксана Николаевна, что пожелаете гостям ваших кафе и просто людям, которые любят и хотят есть вкусную шаурму?

— Я советую выбирать только качественные и проверенные точки питания, те кафе, в которых вы уверены. Вы можете просмотреть отзывы об этом кафе, расспросить ваших знакомых. Посмотрите и на внешний вид персонала точки питания, обратите внимание на порядок и чистоту в помещении. Обычно можно сразу определить, хотелось бы вам остаться в этом месте или нет.

Приглашая вас к нам в кафе, мы можем с уверенностью сказать, что на каждой точке вас ждёт чистота и порядок, доброжелательный персонал, а главное — вкусная и качественная шаурма. Ждём вас!