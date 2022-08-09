Психолог Масолова: "Пристальный взгляд сигнализирует о том, что вами хотят манипулировать"

Как известно, "глаза — зеркало души", и в этой фразе есть доля правды, которая заключается в том, что мы бессознательно глазам и взгляду придаем важное значение. Как будто взгляд говорит об истинных наших намерениях и желаниях, даже если слова врут. Исследования доказывают, глаза — единственная часть нашего головного мозга, открытая прямому воздействию окружающего мира. И когда мы смотрим в глаза другого человека, возможно, становимся ближе всего к его истинному я, его душе. Поэтому если знать некоторые особенности взгляда мужчины, можно попытаться разобраться в его намерениях, которые не спрячешь именно от глаз. То, как мы смотрим, мы не можем сильно контролировать, потому что часто даже сами не осознаем, что делают в сильно волнительной ситуации наши глаза. Если человек пытается скрыть свои чувства, то глаза все равно их выдадут, нужен лишь ключ к расшифровке. Как научиться читать по глазам — рассказала читателям Pravda.Ru психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

Как научиться читать по глазам

Как только вы познакомились с мужчиной, то можете сразу попытаться понять его изначальные намерения в отношении вас по тому, как он на вас смотрит. Вообще, многим и не только мужчинам, сложно смотреть в глаза другому человеку. Что значит, если мужчина совсем не смотрит вам в глаза? Это говорит о том, что ему очень сложно устанавливать контакт с другим человеком. Понаблюдайте, он избегает смотреть глаза в глаза и представителям своего пола? Если нет, то, скорее всего, проблемы с контактом у него как раз с женщинами. За избеганием взгляда может прятаться и страх. Например, оценки. И стыд и неловкость. А может быть и просто неспособность устанавливать здоровый контакт с противоположным полом. И это может означать, что как только ваши отношения станут чуть ближе, ваш избранник может исчезнуть без каких-либо объяснений. Это особенности избегающего типа привязанности.

Или картина выглядит совсем наоборот, когда мужчина все время ищет ваш взгляд своими глазами, как будто ему нужно за что-то зацепиться. Здесь мы можем предположить, что он склонен к слиянию в паре. Когда вы с ним должны превратиться в единое целое, без возможности сделать шаг влево или вправо. Как только вы станете парой, вы будете обязаны чувствовать и желать одно и то же. О личных границах в таком случае следует забыть.

Очень интересно проанализировать намерения понравившегося вам мужчины по типу взгляда, как он на вас смотрит. Их выделяют три:

социальный,

интимный,

деловой.

Обратите внимание на то, куда направлен взгляд партера — чуть выше линии глаз, а может чуть ниже или он смотрит пристально вам в глаза?

Социальный взгляд — мужчина смотрит на вас, но его взгляд направлен чуть ниже ваших глаз. Как будто он смотрит, не осыпалась ли у вас тушь под глазами.

Что это значит? Что он настроен на теплое взаимодействие с вами. Он хочет узнать ваши человеческие качества, изучить ваши личностные особенности. Это пока еще дружеская дистанция. Интерес больше как к личности, но еще не как к представителю противоположного пола.

Такой взгляд говорит о том, что между вами устанавливается доверительные и теплые отношения. И мужчина готов пооткровенничать, рассказать о себе что-то личное.

Если вы хотите поддержать такое общение, то смотрите в ответ примерно в район переносицы. Таким взглядом вы сможете расположить к себе собеседника к себе, установив доверительный контакт, который совершенно спокойно может перерасти в нечто большее.

Интимный взгляд — взгляд мужчины будет проходить через линию глаз и опускается ниже подбородка на другие ваши части тела. Такой взгляд имеет сексуальный оттенок. И намерения вашего партнера в данном случае совершенно очевидны. Когда мужчина так смотрит, он показывает свою заинтересованность в вас.

Деловой взгляд — так смотрят на коллег и деловых партнеров. Ваш мужчина при подобном взгляде будет смотреть чуть выше ваших глаз, как будто у вас есть третий глаз. Вот в него он и смотрит. Таким взглядом ваш избранник как будто показывает свою уверенность и очерчивает довольно жёсткие границы между вами. Скорее всего, ваше общение останется довольно формальным и отстраненным.

Так слишком пристальный взгляд глаза в глаза мужчины для вас может быть сигналом, что вами хотят манипулировать. Многие исследования показывают, что комфортное время для человека визуального контакта это 3 секунды. Не больше! А если вы замечаете, что ваш избранник прямо не спускает с вас глаз, стоит задуматься, не задумал ли он чего плохого.

У любого человека под пристальным взглядом теряется нить повествования, становится трудно собраться с мыслями, сконцентрироваться на разговоре, даже на самом простом, мы чувствуем себя сбитыми с толку. И в таком состоянии вы легко можете не заметить манипуляции.

В любом случае, когда вы встречаетесь взглядом, межу вами что-то происходит и появляется бессознательная реакция в наших нейронных связях и начинает что-то происходить, часто интересное и порой необъяснимое. Так и начинается огромное количество любовных романов. Особенно если ваши взгляды встретились в комнате, где полно народу. Исследования показывают, что в этот момент мы чувствуем, что как будто происходит некое объединение. И когда остальные вокруг оживленно беседуют, ни на что не обращая внимания, такой эффект добавляет интимности вашей встрече взглядов.

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