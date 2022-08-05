В Казачьей партии Беглова вместо казаков оказались его друзья и приближенные

Ранее мы рассказали о сотрудничестве губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с известным авантюристом и мошенником Михаилом Креймером, который, помимо прочего, оказался связан со спецслужбами Украины и участвовал в так называемой "оранжевой революции", к организации которой были причастны страны Запада. В 2009 году, будучи главой Совета по делам казачества при Президенте РФ, Беглов инициировал создание Международного фонда поддержки казачества, во главе которого был поставлен Креймер. А спустя два года Креймер был арестован и отправлен в тюрьму за мошенничество в особо крупном размере.

Однако это не единственная казачья организация с сомнительным бэкграундом, организованная губернатором Петербурга. В октябре 2012 года Александр Беглов в качестве главы Совета по делам казачества объявил о создании Казачьей партии Российской Федерации. По его словам, "инициатива исходила снизу", вот только позже выяснилось, что полный контроль за партией перешел к приближенным Беглова.

Казачья партия без казаков

Идея казачьей партии вызвала негативную реакцию среди политиков, общественности и самих казаков. Так, Коммунистическая партия Российской Федерации обратила внимание на тот факт, ее инициалы полностью совпадают с инициалами новой организации — КПРФ. В связи с этим были высказаны подозрения о создании так называемого "спойлера". Коммунисты даже пытались через суд переименовать соперников, но безуспешно.

Раскритиковал идею и известный актер Михаил Боярский, отметивший, что настоящий казак в такую партию не вступит в принципе.

"Для того чтобы в конце игры в домино или в карты сказать "партия!". А больше партия ему ни к чему. Шашка и конь у него есть, остальное решается в бою. Казак — человек вольный, и ни к какой партии он не присоединится. И никакими благами настоящих казаков в партии не заманишь, у них другие законы, более мужественные, жесткие и справедливые. Партия не может быть казачьей, у нее должно быть какое-то другое название", — заявил Боярский.

Самое главное, что партия оказалась не нужна самим казакам. Об этом рассказал Первый Верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов.

"Лично я к созданию этой партии никакого отношения не имею. Я противник создания какой-либо казачьей партии. Точно могу сказать, что это не инициатива казачества", — сказал Мартынов.

Отпускной атаман

Новую КаПРФ формально возглавил Сергей Бондарев, на тот момент вице-губернатор Ростовской области. Реальное же руководство партией было отдано Александру Смирнову, занявшему пост главы исполкома. Об этом, в частности говорил он сам.

"Бондарев? Что Бондарев? А вы знаете, он портфель принял и, сразу, в отпуск! Вот как зарегистрируем партию — тогда устроим полномасштабное интервью. И вице-губернатор нам не нужен. Прямо без посредников все расскажу", — рассказывал Смирнов еще до учредительного съезда.

Смирнов, как он сам говорил, казаком не являлся, хоть и имел необходимое удостоверение, но был в партии человеком не случайным. К тому моменту он уже возглавлял Институт казачества при Московском государственном университете технологий и управления. Именно там защищал свою кандидатскую диссертацию по казачьей агроэкономике Александр Беглов. Ректором МГУТУ является Валентина Иванова, член Совета по делам казачества, который до 2019 года возглавлял Беглов.

В 2020 году Александр Смирнов скончался после продолжительной болезни. В том же году стало известно о появлении у губернатора Петербурга Александра Беглова нового спецпредставителя по делам похоронного бизнеса Сергея Смирнова. Является ли он родственником Александра Смирнова сказать затруднительно, так как спецпредставители Беглова предпочитают не афишировать свои биографии и деятельность.

Вечный заместитель Беглова

Однако без Смирнова контроль за Казачьей партией Беглов не потерял. Еще в 2015 году Бондарева на посту председателя КаПРФ сменил Николай Константинов, давний друг Беглова. Константинова сложно назвать фигурой самостоятельной, с начала 2000-х годов в качестве заместителя и помощника он проследовал вслед за Бегловым весь его карьерный путь.

В 2002 году Александр Беглов был назначен вице-губернатором Петербурга, себе в помощники он сразу взял Константинова. Маловероятно, что для Беглова это был человек со стороны, а значит к тому времени они уже могли быть хорошо знакомы. В 2003 году Беглова временно назначили губернатором Петербурга, а руководителем его аппарата стал Константинов.

В 2008 году Беглов стал заместителем руководителя Администрации президента, на этой должности он курировал канцелярию и документооборот в АП. Заместителем Беглова являлся, как и прежде, Константинов. В 2012 году Беглов был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе, Константинов ушел за ним.

В 2015 году Константинов отказался от карьеры чиновника и стал председателем КаПРФ, так как совмещать эти две должности по закону запрещено. В частности, за это неоднократно критиковался предшественник Константинова.

Призраки Смольного

В июне 2021 года стало известно, что Константинов назначен очередным спецпредставителем губернатора Беглова. Чем именно он занимается в этой роли не известно — в политической жизни города он не участвует, за аппаратной работой также не замечен, в комиссиях и советах при губернаторе не состоит. По крайней мере его имя не фигурирует в публичных документах.

Интересно, что в свое время Константинов являлся помощником депутата Госдумы Бориса Грызлова. Другим помощником Грызлова был Александр Захватов, еще один близкий друг, а ныне спецпредставитель Александра Беглова. Его официальная роль в деятельности Смольного также не ясна. Тем не менее, как писала "Фонтанка", сыновья Захватова считаются одними из самых влиятельных фигур в Смольном.

Еще в 2018 году СМИ прогнозировали переход Константинова на должность вице-губернатора. Тогда Беглов только был назначен врио губернатора Петербурга, и ему предстояло сформировать свою команду. Взаимопонимания с действующим первым вице-губернатором Александром Говоруновым они не достигли и требовалась замена. Логичной кандидатурой являлся "вечный заместитель" Константинов. Однако тот отказался, сославшись на то, что готов вернуться из Москвы в Петербург только при гарантии трудоустройства минимум на пять лет. Вероятно, Беглов таких гарантий предоставить не смог. В последующем Константинову прочили место в ЗакСобрании Петербурга, вплоть до кресла спикера, но, вероятно, он вновь отказался из-за неопределенности.

Засланный казачок Мартыненко

Хотя сам Константинов, не смотря на должность спецпредставителя, в политической жизни Петербурга не замечен, возглавляемая им Казачья партия сумела отметиться неудачной попыткой протолкнуть петербургских партийцев в администрацию и ЗакСобрание Ленобласти.

В 2015 году областное подразделение Казачьей партии заявило о намерении выдвинуть своего кандидата на выборы губернатора Ленобласти. Им оказался Виталий Мартыненко, на тот момент депутат ЗакСобрания Петербурга, а ныне замглавы Администрации Василеостровского района. Но дальше разговоров дело не пошло. Любопытно, что Мартыненко даже не состоял в КаПРФ и являлся членом "Единой России".

В 2016 году Избирком Ленобласти заверил списки кандидатов в местный ЗакС VI созыва. Среди прочих было зарегистрировано областное подразделение КаПРФ. Для партии это был знаменательный рывок, и ее представители впервые могли оказаться в парламенте областного уровня. Общеобластной список возглавил Андрей Сороквашин, на тот момент депутат-самовыдвиженец в МО "Семеновский" Адмиралтейского района Петербурга.

В то же время атаман петербургского православного союза казаков "Ирибис" Андрей Поляков заявил, что КаПРФ не стоит рассчитывать на поддержку областных казаков, так как в списках выдвиженцев никаких казаков нет.

"Насколько я знаю, в этой партии нет казаков. На самом деле казаки Петербурга и области не поддерживают эту партию — они мало интересуются проблемами казаков, даже в предвыборное время", — заявил атаман.

Поляков также подчеркнул, что Сороквашин представляет интересы вполне конкретного человека — уже помянутого Виталия Мартыненко. Как отмечал "Коммерсантъ", финансирование областного отделения также идет через Мартыненко.

Дружба на почве ненависти

Но и сам Мартыненко фигура не самостоятельная. Он дважды избирался в Законодательное Собрание Петербурга, но постоянного покровителя найти не удавалось. Он участвовал во внутрипарламентских стычках, но происходило это ситуативно. Ситуация изменилась, когда Мартыненко приметил один из старожилов петербургского ЗакСа Константин Серов, ныне глава Фрунзенского района.

Именно Серов привел Мартыненко в петербургское отделение "Единой России". В 2012 году Серов решил побороться с "теневым губернатором" Петербурга Вячеславом Макаровым, на тот момент являвшимся спикером ЗакСа, и бросил ему вызов на выборах председателя партийного реготделения. Но проиграл, за Серова проголосовало только двое из имевших право голоса партийцев, среди них был Мартыненко. После этого для последнего началась "черная полоса" в карьере, и Мартыненко растерял все свои политические активы.

После проигранного конфликта с Макаровым Серов сложил с себя депутатские полномочия, но закат карьеры не последовал. Свою роль сыграла личная дружба с губернатором Георгием Полтавченко. Сперва, в 2013 году, глава города отдал Серову под управление Невский район, а в 2017 году и вовсе назначил вице-губернатором. Сразу Серов отдал штатное место советника Мартыненко. Через год Мартыненко был назначен замглавы Администрации Василеостровского района.

Константина Серова сложно назвать другом Александра Беглова, таких связей как с Константиновым или Захватовым между ними нет. Но в 2018 году их объединил общий конфликт с Вячеславом Макаровым. СМИ прочили Серова наравне с Константиновым и Захватовым на место спикера ЗакСа, лояльного Беглову, но выбор был сделан в пользу Александра Бельского, успешно передавшего контроль за парламентом губернатору.

Серову же достался Фрунзенский район. Но на самом деле Беглов передал Серову куда больше, но менее официально — контроль за всем сектором социального питания Петербурга, оборот которого превысил уже 30 миллиардов рублей. Так, в мае текущего года губернатор назначил его зампредседателя ключевого Совета по развитию социального и здорового питания. Тем не менее, можно говорить об определенном уровне недоверия между чиновниками — за деятельностью Серова приставлена следить Маргарита Рудакова, еще один спецпредставитель Беглова.

Что же касается областного подразделения Казачьей партии, которое курировал Мартыненко, то в апреле текущего года оно ликвидировано через суд по требованию Минюста. В деятельности организации были выявлены грубые и неустранимые нарушения, как указано в решении суда, но без конкретики.

Сама КаПРФ на сегодняшний день продолжает периодически участвовать в выборах по всей России, но заметными успехами похвастаться не может. Как показала ситуация с подразделением Ленобласти, партия может использоваться для продвижения лояльных Беглову людей на депутатские должности, чему способствует тот факт, что возглавляет ее личный друг губернатора Николай Константинов. Тем не менее, в политической жизни Петербурга партия заметного участия не принимает, хотя и совершила попытку продвинуть городских политиков в руководство соседней Ленобласти.