Психолог Синютина: "Жизнь на черновик" — это когда завтра будет лучше, чем вчера"

Психологи и социологи нередко называют синдром отложенной жизни ещё "жизнью на черновик". Человек, страдающий таким синдромом, каждый день ощущает себя несчастным либо недостаточно счастливым и ждет того самого момента, после которого у него начнется "настоящая жизнь". В большинстве случаев "настоящая жизнь" у таких людей не начинается никогда.

С одной стороны, это нельзя назвать расстройством или заболеванием, а с другой стороны, такая жизнь приносит человеку неудовлетворенность и страдания. О том, как этот синдром проявляется и что с ним делать, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Юлия Синютина.

Синдром отложенной жизни: характерные проявления

У синдрома отложенной жизни есть три наиболее характерных проявления. Первое из них связано с перфекционизмом. Перфекционисты везде и всюду видят несовершенства и жутко страдают от этого видения.

Да, наш мир несовершенен. Видимо, он и создавался несовершенным ровно для того, чтобы постоянно были поводы и источники к нескончаемому развитию, чтобы человек прикладывал усилия, улучшая и себя, и мир вокруг. Если бы мы жили в совершенном мире, мы не смогли бы оценить, что такое хорошо и что такое плохо, так как плохого ни в нас, ни вокруг просто бы не было. Кроме того, у нас не появилось бы ни единой причины работать над собой, совершенствоваться, развиваться.

Однако ни один перфекционист не может принять эту вселенскую логику и понять глубокий, философский смысл того, почему вокруг нет ничего идеального и почему сам человек неидеален. В Японии есть даже специальный термин "ваби-саби", обозначающий "красоту несовершенства".

Любой перфекционист фанатично стремится двигаться вперед и развиваться, но проблема в том, что практически никогда он не может получить удовольствие ни от чего, даже от сделанного им же, так как, с его точки зрения, всегда можно было бы сделать еще лучше.

Какое отношение страдания перфекциониста имеют к синдрому отложенной жизни? Дело в том, что перфекционист не может жить полноценной жизнью и радоваться ей, так как, по его мнению, "ещё не всё доделано" или "ещё не всё сделано идеально"; а радоваться он сможет только тогда, когда всё будет именно так, как он сам себе напредставлял. Правда в том, что "всё" не будет "доделано идеально" никогда. Так задуман и устроен наш мир. И если перфекционист этого не поймет и не примет, ему придется прожить всю жизнь в нескончаемых переживаниях.

Второе проявление "жизни на черновик", как ни странно, это вера многих людей в то, что завтра обязательно будет лучше, чем вчера. Есть даже прекрасная советская песня с названием "Завтра будет лучше, чем вчера" с такими словами:

Сколько в звёздном небе серебра, Завтра будет лучше, чем вчера. Выбери меня, выбери меня, Птица счастья завтрашнего дня!

С одной стороны, в целом это очень позитивное утверждение, побуждающее человека не унывать и двигаться вперед навстречу "лучшего будущего". А с другой стороны, у этого утверждения есть обратная, темная сторона. Фраза "завтра будет лучше, чем вчера" ещё подразумевает, что "и вчера, и сегодня точно хуже, чем завтра". То есть ни в один текущий момент жизни нет повода радоваться, раз "лучше" ещё не наступило. Но мы хорошо знаем, что "завтра" никогда не наступит. Ведь каждый новый день вчерашнее "завтра" волшебным образом превращается в настоящее "сегодня", и всё "лучшее" из нашей жизни вновь перемещается в абстрактное будущее.

Второе проявление синдрома отложенной жизни по уровню неудовлетворонности человеком своим бытиём очень похоже на первое. Но в первом случае человек не может порадоваться, потому что его постоянно окружает несовершенство, а во втором случае человек не может получить "лучшее" из абстрактного "завтра".

Есть и третье проявление описываемого синдрома. Оно связано с так называемым "дотягиванием". Многие люди всё время ждут какого-то события, после которого, по их убеждению, их жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Они так и говорят: "Дотянуть бы до…" А дальше озвучивают желаемое событие. Многие сначала дотягивают до окончания школы. Потом дотягивают до поступления в институт. Потом — до окончания института и получения диплома. Потом — до устройства на хорошую работу. Потом — до карьерного повышения и увеличения зарплаты. Потом — до отпуска. Потом — до выходных.

Дальше такие люди ждут, когда у них появится ребёнок. Потом — когда он подрастёт. Потом — когда пойдёт в школу. Потом… и так далее. Дальше такие люди "дотягивают" до пенсии и вдруг понимают, что следующая, финальная дистанция их жизни — дотянуть до гробовой доски.

"Дотягивальщики", как, впрочем, и "перфекционисты", и "верующие в светлое будущее", не умеют радоваться тому, что у них есть сейчас. Они всё время стараются ещё немного потерпеть, дотянуться до очередной вехи и уж потом зажить на полную катушку. Только за первой вехой тут же появляется вторая, а за второй третья. И "дотягивальщики" так и не успевают почувствовать то состояние, когда можно уже расслабиться и получить удовольствие.

Все три описанные категории людей делают одну принципиальную ошибку, из-за которой в основном и страдают. Они полагают, что счастье — это исключительно результат, и без него счастливыми они быть не могут. Для "перфекциониста" необходимый результат — это идеально сделанная работа, осуществлённый проект, проведённое путешествие или… любая другая утопия. Для "верующего в светлое будущее" требуемый результат — это вообще абстракция, которая никогда не наступит. Для "дотягивальщика" нужный ему результат — это достижение определенного события, после которого у него тут же появляется новый рубеж, вновь откладывающий его счастливую жизнь на потом.

Что делать человеку с синдромом отложенной жизни?

Как начать получать удовольствие, испытывать удовлетворение и счастье? Многие люди путают два базовых понятия: счастье и успех. Успех — это усилия и результат. А счастье — это состояние гармонии, удовлетворенности и радости. "Результат" и "состояние" — разные слова. Ни "перфекционист", ни "верующий в светлое будущее", ни "дотягивальщик" не могут получить нужного им результата, поэтому не чувствуют себя счастливыми. Однако, по правде говоря, счастье не зависит от того, получен тот или иной результат или нет. От результата зависит успех, а счастье можно испытать в любой момент вообще без привязки к какому-либо достижению.

Человек может испытывать радость и быть счастливым каждый день, делая даже самую простую работу, например, ремонтируя чайники, вышивая крестиком или ухаживая за пчёлами. Стоит научиться радоваться не только результату, но и процессу. Дети, играя в песочнице, радуются именно процессу строительства своих чудесных замков, а не только самим постройкам. Да и постройки их недолговечны, так как строятся они из песка. Взрослые забывают об этом и, увы, нередко теряют вкус жизни, занимаясь вечным "достигаторством". А вот если вспомнить те самые детские состояния, жизнь чудесным образом может наполниться светом, радостью и даже новым смыслом.

Именно таким образом можно и нужно преодолевать синдром отложенной жизни. Если вы вдруг заметили в себе черты "перфекциониста", "верующего в светлое будущее" или "дотягивальщика", немедленно купите себе мороженое, идите на детскую площадку и понаблюдайте за детьми — они многое могут нам показать и многому научить. Умению радоваться жизни уж точно!

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