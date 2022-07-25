Идеологическое или развлекательное — каким будет телевидение в России

Режиссёр Александр Сокуров призвал руководство телеканалов коренным образом изменить сетку вещания: вместо "глуповатых телешоу" ставить в эфир просветительские программы. По его мнению, "развлекательные шоу не идут на пользу большой стране с проблемами культуры и социальной жизни".

Стоит, наверное, напомнить, что с началом СВО из сетки вещания государственных телеканалов убрали развлекательные программы (те самые "телешоу"), заменив их на шоу общественно-политические, в которых обсуждаются события "на злобу дня". А немногие оставшиеся программы тоже оказались под угрозой закрытия. Например, "Поле чудес", на которое ополчился член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв, возмущённый высказыванием Леонида Якубовича о закрывшемся шоу Ивана Урганта.

Последний факт вкупе с многочисленными обсуждениями неких "чёрных" и "белых" списков артистов, честно говоря, заставляет работать генетическую память…

Можно ли говорить о том, что телевидение в России ждёт "идеологическое ужесточение"? Или, всё же, оно вернётся к прежней "развлекательной парадигме"? Каких изменений следует ожидать в вещании основных телеканалов в ближайшее время?

"Без зрелищ зрителей не оставят"

По мнению главы коммуникационной компании "Маркком" Сергея Маркелова, напряженное время, в которое мы все сейчас живём, уже заставляет телевидение жить по законам пропаганды:

"У нас уже достаточно идеологичное телевидение, — сказал он в интервью Pravda.Ru. — Его, как и любой информационный инструмент, можно до бесконечности усложнять и утяжелять всеми видами пропаганды и непропаганды, развлекухой и чем угодно, но мне кажется, что идеология уже работает на базовом пакете каналов".

Политтехнолог считает, что перемены обязательно будут: те программы, которые, по мнению руководства телевидения, не будут вписываться в политическое внутреннее позиционирование, не будут отстаивать те интересы, которые власть считает важными для проникновения в головы россиян, будут вычищаться. Но, следуя принципу "хлеба и зрелищ" (который никто не отменял), развлекательных программ нас с вами, всё же, не лишат:

"Насколько я в курсе инсайдерской информации, все основные каналы с осени начнут увеличивать долю развлекательного контента. Видимо, есть понимание, что резкое уменьшение таких программ с началом СВО — некий перекос, ведь у телеканалов есть ещё прикладные, социологические, социальные задачи. И, в условиях военного напряжения, это очень важная история. И допустить перекоса в содержании контента в сторону каких-то программирующих политических программ и расшифровывающих политическую реальность для зрителей не совсем правильно".

Что же касается "просветительских программ", за которые ратует Александр Сокуров, то вот их как раз-таки вряд ли станет больше:

"Для их производства нужно много ресурсов: люди, деньги, желание руководства — список можно продолжать. И это при том, что заранее известно: просветительский контент проиграет развлекательному и политическому. Так что, как бы хороша ни была идея, поданная режиссёром, она вряд ли "выстрелит". Я пока не верю, что это резко-резко изменится", — сказал Маркелов.

"Правила игры диктует реклама"

"К сожалению или к счастью, но до тех пор, пока телевидение "питается", в основном, рекламой, оно будет развлекательным", — уверен депутат ГД Анатолий Вассерман.

В беседе с Pravda.Ru публицист напомнил, что развлечения притягивают большую аудиторию, чем любые серьёзные передачи. И, соответственно, "глуповатые телешоу" (как называет такие программы режиссёр Сокуров) оказываются лучшим носителем для рекламы.

"Сейчас действительно на нескольких федеральных телеканалах преобладают информационные передачи, но, боюсь, это, опять же, связано, в какой-то мере, с тем, что события, связанные с демонтажом террористической организации "Украина", вызывают массовый интерес. И, как только этот демонтаж завершится, зритель вновь захочет смотреть развлекательные передачи. Чтобы телевидение стало носителем идеологии, оно должно финансироваться государством, а не коммерческими структурами, — пояснил Вассерман. — Насколько я могу судить, в ближайшее время телевидение постарается вернуться к развлекательной роли. Удастся ему это или нет, не знаю. Но ещё раз повторю: пока телевидение живёт на деньги от рекламы, оно будет, в первую очередь, развлечением".

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