Вице-спикер ЗакСа Шишкина обратилась к вице-губернатору Потехиной в связи с угрозой закрытия математической школы

Депутат и вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина отреагировала на письмо преподавателей и родителей учащихся петербургской "Лаборатории Непрерывного Математического Образования" (ЛНМО), оказавшейся под угрозой закрытия. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

По словам парламентария, она обратилась к вице-губернатору региона Ирине Потехиной, координирующей и контролирующей деятельность городского Комитета по образованию с просьбой поддержать уникальное образовательное учреждение и не допустить его закрытия. Возникает только закономерный вопрос: будет ли реакция от вице-губернатора?

Спикер Заксобрания Марина Шишкина добавила, что ранее ей уже написали педагоги Лаборатории, а также родители воспитанников физико-математической школы, которые обеспокоены дальнейшей судьбой учреждения. Депутат Заксобрания Петербурга откликнулась на просьбу, и направила соответствующую заявку в Смольный.

"Я получила письмо от родителей и педагогов ЛНМО. И сегодня оперативно направила обращение вице-губернатору Петербурга Ирине Петровне Потехиной с просьбой поддержать эту программу дополнительного образования и оказать содействие в продолжении педагогической деятельности ЛНМО. Думаю, такие проекты нужно не закрывать, а всячески поддерживать", — сообщила член петербургского парламента.

В прессе ранее сообщалось, что после порядка тридцати лет работы в Петербурге одна из лучших в городе физико-математических школ с экспериментальной образовательной программой оказалась на грани закрытия. Сотрудники ЛНМО и жители Северной столицы, чьи дети обучались в уникальном профильном учреждении, неоднократно безрезультатно обращались, в различные инстанции, в том числе администрацию Александра Беглова, с просьбой сохранить площадку, готовившую на протяжении многих лет победителей международных и федеральных соревнований.

Так и не дождавшись поддержки со стороны губернатора Санкт-Петербурга и членов его команды, горожане приняли решение обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в сохранении уникального образовательного учреждения. Напомним, глава государства в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, отмечал необходимость содействия развитию образовательной системы "культурной столицы" России и по стране в целом. Несмотря на это, ни Александр Беглов, ни его ближайшее окружение фактически ничего не предпринимают для сохранения ЛНМО, которая выпустила не один десяток молодых ученых, инженеров и других специалистов.

В беседе с журналистами директор Частного общеобразовательного учреждения общего и дополнительного образования "Лаборатория Непрерывного Математического Образования" (ЧОУ ОиДО "ЛНМО") Илья Чистяков рассказал, что в сложившейся ситуации профильный вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина "занимает позицию, что ее все это не касается".