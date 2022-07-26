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Автор Инна Новикова

Эксперт: бакалавриат надо уничтожать на корню

Общество

Почему тест IQ себя полностью дискредитировал, могут ли программисты устроить новую революцию, как болонская система губит советское образование, и можно ли что-то с этим сделать, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нервной системы Сергей Савельев.

Эксперт: бакалавриат надо уничтожать на корню

— Сергей Вячеславович, есть популярный тест IQ. О чём он говорит?

— Айзенк, который его придумал, говорил, что это тест, созданный посредственностями для опоры посредственностей. В американских начальных школах 30 лет использовали IQ, чтобы помочь детям специализироваться. Это привело к тому, что Америка в 50-80-х годах всех способных детей отправила в тюрьмы и на бензоколонки. Поэтому уже 20 лет в школах США IQ запрещен.

IQ к интеллекту никакого отношения не имеет, что показывает и тестирование IQ у известных учёных. Из них большинство не набирало по этому индексу даже параметров 5-летнего школьника. Американцы из-за этого закупали у нас физиков, еще Рейган и Буш-старший говорили: как хорошо мы решаем свои проблемы за счёт приехавших из стран социализма:

  • физиков,
  • химиков,
  • биологов.

— Сейчас они активно закупают программистов, обещают им чуть ли не гражданство.

— Тех самых, мозг которых приспособлен для решения сегодняшних задач. Эти программисты будут следующим революционным слоем, они тихо сметут всё, что сейчас существует, как только их количество достигнет 15-17%. Сейчас у нас подходит третье поколение людей, занимающихся IT-технологиями. Изменятся принципы государственной организации не только у нас. Но не надо путать технологичные IT-компании с оплаченными демонстрациями, как в Белоруссии: там платили по 10 долларов за выход на каждую демонстрацию. Так что не надо создавать революционную ситуацию из-за мелкого польского жульничества.

Я не говорю, что смена власти при IT будет хорошая. Если айтишники её изменят, они устроят геноцид.

— Сейчас говорят об отмене болонской системы, хотя бакалавриат и магистратура останутся. В школе тоже будет ЕГЭ, но мы очень надеемся, что его отменят.

— Бакалавриат надо уничтожать на корню. Должны выпускаться только специалисты. У меня 25 лет преподавания в высшей школе. Уровень подготовки детей, приходящих учиться после того, как ввели ЕГЭ, настолько низок, что я ушёл с преподавательской работы. Потому что мне с ними говорить не о чем, а это был 5-й курс МГУ.

С людей, которые вводили ЕГЭ, надо спросить по полной программе. Эта система была введена, чтобы уничтожить наше образование, потому что советские школьники-троечники приезжали в Америку и там становились медалистами и блестящими учениками.

Чтобы справиться с нашей системой образования, ввели ЕГЭ под видом объединения образовательных программ. Структуру высшего образования в России уничтожили. Уровень сегодняшних студентов составляет 30% от того, что было в конце СССР.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы ссср образование высшее образование
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