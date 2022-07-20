Вспомнить всё! Украинские тролли зацепились за иркутского бизнесмена

У украинского Центра информационных-психологических операций заканчиваются поводы для формирования новых фейков.

Они уже даже не пытаются создавать правдоподобные фейки и добрались в своих выдумках до Иркутской области. Так, в апреле украинские СМИ массово постили фотографию Игоря Тимашевского и заявляли, что мужчина участвовал в специальной военной операции и убивал мирных людей в Буче под Киевом.

В итоге мужчина стал получать сотни угроз в социальной сети от украинцев, которые проклинали его и обещали приехать в Иркутск и убить.

На самом же деле Тимашевский уволился из армии ещё в 2019 году, а сотрудники ЦИПсО просто после начала СВО на Украине увидели фото Игоря в военной форме и придумали фейк.

Точно так же сейчас стали разгонять историю другого жителя Иркутска, патриотически настроенного бизнесмена, который много лет помогает жителям Донбасса и открыто поддерживает СВО.

Украинские сотрудники ЦИПсО придумали новый фейк о том, что в Иркутске представитель регионального мусорного оператора избил отставного военного, за то, что тот не оплатил вывоз мусора.

И вот по всем ТГ-каналам и СМИ расходится видео, где бизнесмен Вадим Логунов бьёт ремнём бывшего военного, а его друг всё снимает на камеру. Жестокие кадры того, как обнажённый мужчина, сидя на картонке, умоляет его отпустить, а его армейским ремнём лупят по спине, не оставляет равнодушными никого.

На это и давят сотрудники ЦИПсО, не рассказывая о том, что видео на самом деле снято было четыре года назад.

Об этом много говорили в российских СМИ, рассказывая настоящую причину избиения мужчины, который на самом деле был простым аферистом, который в военной форме попрошайничал на улицах, рассказывая о том, что его ограбила девушка, подсыпав клафелин в напиток. А сам он боевой офицер из Крыма и теперь не знает, как вернуться домой.

Вспомнить всё! Украинские тролли зацепились за иркутского бизнесмена

В итоге Вадим Логунов дал мошеннику 40 тысяч рублей и пожелал хорошей дороги, но через несколько дней на том же месте в Иркутске "военного" встретили друзья Логунова и доставили попрошайку к нему.

Благодетель решил проучить мужчину, предложив ему на выбор вернуть деньги или получить ремня, последний выбрал второе.

И теперь видео, которое сделали украинские пропагандисты, вывернув смысл наизнанку, расходится по украинским и оппозиционным российским пабликам. В нём утверждается, что российское общество в большинстве не поддерживает СВО, ставя в пример фейковое видео с "отставным военным".

Возможно, этот фейк появился неслучайно. Компания Вадима Логунова в апреле 2022 года заявила, что пожизненно освободит от оплаты тарифа за вывоз мусора семьи солдат, погибших во время СВО. А сам бизнесмен всегда открыто показывал свой патриотизм, искренне помогает жителям Донбасса. А также со своими бизнес-партнёрами обеспечил необходимым снаряжением иркутских силовиков, принимающих участие в СВО.

Понятно, что фейковая стратегия ЦИПсО направлена на подавление поддержки СВО в регионах. Пытаясь дискредитировать людей, оказывающих поддержку нашим солдатам, сотрудники ЦИПсО надеются посеять смуту внутри патриочески настроенной части населения.