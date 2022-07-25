Психолог: для детей оптимально смотреть именно советские мультфильмы

Нынешние взрослые очень любят пересматривать советские мультфильмы. Почему смотреть сделанные в СССР мультфильмы полезно для ментального здоровья современных детей и их родителей, рассказала Pravda.Ru психолог Наталья Наумова.

— Наталья, почему взрослым так нравятся советские мультфильмы?

— Взрослым советские мультфильмы напоминают их детство. Раньше в Советском Союзе мультфильмы были большой радостью, не было возможности смотреть их в любой момент. Все бежали на звуки мультфильмов, бросали все дела. Дети были готовы смотреть любой мультфильм.

В советских мультфильмах очень просто и доходчиво показывали, как правильно и как неправильно себя вести. Ребятам эта простота нравилась, и они тоже старались быть правильными, чтобы всё у них было хорошо.

— Как мультфильмы моделируют психику и поведение?

— Мультфильмы показывают в доступной форме, как справиться со своими проблемами. Если обижают, как действовать в такой ситуации; если страшно, как побороть страх. Могут помочь сформировать характер, научить правильно действовать, справляться с трудностями.

— Почему современным детям сложно смотреть старые мультфильмы, и что делать?

— Сейчас ребята привыкли к более динамичным сменам кадров, ярким цветам. А старые мультфильмы им кажутся скучными. Но некоторые мультфильмы Советского Союза любят и современные дети.

Мы можем сказать ребенку: в детстве этот мультфильм был мой любимый, и мне хочется, чтобы ты тоже посмотрел, там смешной кадр есть. Иногда, увидев этот смешной кадр, ребёнок тоже хочет посмотреть мультфильм вместе с мамой.

— Нужно ли современным детям смотреть советские мультфильмы?

— Для маленьких деток оптимально смотреть именно советские мультфильмы, потому что там медленная смена кадров и маленькие серии, что безопасно для детского здоровья. А ребятам постарше важно смотреть советские мультики, потому что там интересный юмор.

— Какую ценность имеют советские мультфильмы с точки зрения психологии?

— Они сберегают нервную систему ребёнка. Они не пугают, не шокируют, идут последовательно, они предсказуемы, и ребёнок успевает подготовиться в процессе мультфильма к продолжению сюжета. Они очень понятные для ребёнка.

Моральный аспект: что плохо, а что хорошо — наиболее чётко показан именно в советских мультфильмах.

— Полезно ли взрослым пересматривать мультфильм своего детства и почему?

— Да, взрослым людям очень полезно пересматривать, потому что есть возможность окунуться в детские воспоминания и одновременно посмотреть взрослым взглядом на мультфильм и увидеть много нового. Потому что какие-то вещи, юмор были не до конца поняты. И, конечно, всегда приятно вернуться в детство и напитаться:

уверенностью,

силой,

защищённостью.