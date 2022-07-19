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20 идей по развитию России
Автор Иван Лебедев

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

Общество

Искусство тоже умеет воевать

С учётом того, что недавно наше Минобразование заявило, что надо учиться теперь вновь по-советски, напомним, кто такая Клавдия Шульженко. Это известная русская эстрадная певица. Даже нынешняя молодежь может знать её по песне "Утомлённое солнце", которую она пела ещё накануне Великой Отечественной войны.

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

С началом нападения фашистской Германии на СССР, Шульженко вступает в действующую Красную армию. А джаз-оркестр, где она пела, становится "боевой" единицей Ленинградского фронта.

В 1942 году в её исполнении прозвучала знаменитая песня "Синий платочек" и не менее полюбившаяся бойцам "Давай закурим". За время ленинградской блокады она дала более 500 концертов для защитников фронта.

Таких, как она, в годы войны были сотни. Это и актеры, музыканты, певцы, художники, писатели. Многие из тех, кто выступал на передовой перед офицерами и солдатами, погибли. Некоторые попали в плен и были расстреляны немцами.

Именно на таких, как Клавдия Шульженко и другие советские исполнители, смотрели бойцы в окопах, слушали песни на передовой. Раненые выздоравливали под любимые мелодии, исполняемые вживую. Подрастающее поколение, смотря патриотические спектакли, читая стихи и смотря фильмы, готовилось встать на защиту страны.

А если бы она уехала, объявив, что в рейхсбанке лежит миллион марок, да и в оккупированном гилеровцами Париже у неё пятикомнатная квартира на Пляс Пигаль. И под смешок рейхсминистра пропаганды Гебелльса всё свалила бы на Сталина: "Мол, сам виноват"…

В новой Российской Федерации это стало возможно.

"Звёздная" шкура ближе к телу

Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России. И неважно, кто они — актёры, певцы, журналисты, музыканты. О некоторых говорят, другие это делают потихоньку. Не афишируя свою нелюбовь к России по приезду на новое место. Понятно, что не с пустыми руками.

Паскудно, что, начиная с советской перестройки, такие типажи размножились, уютно устроившись в послесоветской России. Никто из них не осуждал сепаратистов в Чечне в начале 90-х, исламский терроризм. Им было безразлично, что в стране увеличилась безнравственность, как и смертность среди молодёжи и людей среднего возраста. Что уж говорить про другие "достижения" новой России.

Им также было безразлично, когда украинские фашисты стреляли в спину стражей порядка в ходе майдановских беспорядков, когда 8 лет гибли под тупыми обстрелами ВСУ дети, женщины и старики на Донбассе. Выпестованное властью за тридцать лет новое российское "искусство" молчало, исправно срубая "бабки" у олигархов и нуворишей отечественного разлива.

Конечно, здесь можно сослаться: они не русские, они — россияне. Понятие общее. Нет, но ведь они и не украинские националисты. А здесь понятие только одно. Хотя, все обвинения, брошенные "людьми искусства" Путину касаются именно якобы защиты Украины. Какой — нацистской? Об этом они помалкивают. Ведь находятся там, где говорить надо только против русских. За это и платят.

А ведь ещё недавно они не стеснялись хвастаться миллионными зарплатами, которые наш минкульт щедро выделял из бюджета на те же дешёвые криминальные киноподелки, в которых они снимались. Получать в конвертах большие гонорары на правительственных и патриотических концертах (интересно, какие налоги они платили в бюджет?), говорить благодарности тому же Путину, который вручал им правительственные награды. Но грянуло страшное слово "санкции", и их потянуло в страны НАТО.

Клоп выживет в любых условиях

Несмотря на спецоперацию СМИ продолжают писать про какие-то элитные школы, про дорогостоящих эскортниц, которые сопровождают наследственных молодых менеджеров. Дети сытых чиновников пересиживают уже не первый год в госаппаратах на хороших зарплатах армию, кося от службы. Даже один год они не собираются служить. Особенно, сейчас. И это при том, что, как утверждали ещё несколько лет назад наши военспецы, российской армии не хватает полмиллиона штыков.

Но наша власть почему-то не хочет отказываться от принятого впервые в истории России закона о двойном гражданстве. Вот и будут продолжать тянуться те, кому надо, туда-сюда через российскую границу, устанавливая рекорд по выживаемости. Как клопы. А им, понятно, не важна национальность, главное — напиться крови. Будь она русская, украинская, еврейская или английская.

Поэт Николай Гумилев, несмотря на белый билет по астигматизму глаз, уже в августе 1914 года записался добровольцем в армию. Дрался в кавалерии на русско-германском фронте.

Писатель Николай Паустовский, не будучи призванным на фронт Первой Мировой, пошёл добровольцем служить на санитарный поезд. Вероятно, вопрос спорный: что лучше — окоп или вынос ампутированных конечностей и уход до изнеможения за раненными бойцами. Через четверть века он уже снова на передовой, пусть и в роли военного корреспондента. Но это трагический 1941 год.

В годы русско-японской войны в 1904 году погибает на броненосце "Петропавловск" в Порт-Артуре известный русский художник Василий Верещагин. А ведь он был уже в преклонном возрасте.

Так что прикрываться выражением, что ты "человек искусства" и бросать свою страну ради своего благополучия, весьма некрасиво. Полагаю, что для них у миллионов жителей России найдутся покрепче слова.

Война не выбирает кто ты — солдат или актёр. Неслучайно Верещагин писал:

"Я всю жизнь любил солнце и хотел писать солнце. И после того, как пришлось изведать войну и сказать о ней своё слово, я обрадовался, что вновь могу посвятить себя солнцу. Но фурия войны вновь и вновь преследует меня".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
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