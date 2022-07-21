Психотехнолог: основа всех бед — наша самооценка

Материнская нелюбовь и плохие воспоминания о детстве отрицательно влияют на всю дальнейшую жизнь человека. Как избавиться от деструктивных мыслей, повысить самооценку и научиться любить себя, рассказал Pravda.Ru психотехнолог Сергей Маркелов.

— Сергей, неосторожные материнские слова "жалею, что тебя родила", "ненавижу тебя", "хотела сделать аборт" наносят ребёнку непоправимый удар. Как это проявляется во взрослой жизни на физическом уровне?

— Психосоматика. То есть, набор мыслей, картина мира порождает изменения в теле.

Мозг и тело — части одной кибернетической системы. То есть, я работаю с мыслями человека и так меняю его тело, а меняя тело, меняю мысли. Поломки начинаются, потому что твои страдания рано или поздно облекаются в материальную форму. Воспоминания о плохом детстве — это не просто воспоминания. Если я регулярно думаю о том, как мне было плохо в детстве, начинается психосоматика. Тут уже у кого что выстрелит:

язва желудка,

инфаркт,

стенокардия,

инсульт,

большой вес,

сахарный диабет.

Это срабатывает психогенетика. То есть, психологические переживания наслаиваются не на наследственные заболевания, а на предрасположенности.

— Как изменить программу "тебе здесь не рады, не живи"? Как помочь себе уже во взрослом возрасте избавиться от деструктивных высказываний, которые сидят в голове?

— Основа всех психологических бед — это наша самооценка. Любая проблема связана с самооценкой. Что ты всю жизнь думаешь над словами матери? Этот человек себе сделал пунктик на заниженной самооценке.

Как себе помочь в любой психологической ситуации? Начни работать с самооценкой, и ты увидишь, как изменится твоё восприятие собственной жизни, начнёт меняться мир вокруг. Либо ты управляешь собой, либо мир управляет тобой.

Во-первых, самый простой способ повышать самооценку — регулярно смотреться в зеркало. Люди смотрят в зеркало и ищут дефекты. Мы не смотрим в зеркало, чтобы кайфануть. То прыщик находишь, то губа не такая, то волосинка не там выросла. Надо не искать, а просто кайфовать: вот такой я, чуть-чуть толстенький, тут какая-то родинка. Но научись к этому относиться как к хорошему.

Во-вторых, в конце дня задавай себе вопросы: сколько ты сделал (только честно) хороших дел, которые подняли тебе самооценку. Например, когда ты начальнику доказывал правду, ты глазки опустил или смотрел ему в глаза? Посмотрел в глаза — молодец, поднял самооценку. Или ты пытался кого-то в чём-то убедить по работе искренне или пытался просто доказать, что ты умнее его?

Главное, люди должны себе говорить: если проблемы есть, и я о них думаю часто, это значит, я оторвался от реальности. Потому что возвращение к реальности — это возвращение к самому себе.