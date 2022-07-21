Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Маргарита Кичерова

Психотехнолог: основа всех бед — наша самооценка

Общество » Семья

Материнская нелюбовь и плохие воспоминания о детстве отрицательно влияют на всю дальнейшую жизнь человека. Как избавиться от деструктивных мыслей, повысить самооценку и научиться любить себя, рассказал Pravda.Ru психотехнолог Сергей Маркелов.

Психотехнолог: основа всех бед — наша самооценка

— Сергей, неосторожные материнские слова "жалею, что тебя родила", "ненавижу тебя", "хотела сделать аборт" наносят ребёнку непоправимый удар. Как это проявляется во взрослой жизни на физическом уровне?

— Психосоматика. То есть, набор мыслей, картина мира порождает изменения в теле.

Мозг и тело — части одной кибернетической системы. То есть, я работаю с мыслями человека и так меняю его тело, а меняя тело, меняю мысли. Поломки начинаются, потому что твои страдания рано или поздно облекаются в материальную форму. Воспоминания о плохом детстве — это не просто воспоминания. Если я регулярно думаю о том, как мне было плохо в детстве, начинается психосоматика. Тут уже у кого что выстрелит:

  • язва желудка,
  • инфаркт,
  • стенокардия,
  • инсульт,
  • большой вес,
  • сахарный диабет.

Это срабатывает психогенетика. То есть, психологические переживания наслаиваются не на наследственные заболевания, а на предрасположенности.

— Как изменить программу "тебе здесь не рады, не живи"? Как помочь себе уже во взрослом возрасте избавиться от деструктивных высказываний, которые сидят в голове?

— Основа всех психологических бед — это наша самооценка. Любая проблема связана с самооценкой. Что ты всю жизнь думаешь над словами матери? Этот человек себе сделал пунктик на заниженной самооценке.

Как себе помочь в любой психологической ситуации? Начни работать с самооценкой, и ты увидишь, как изменится твоё восприятие собственной жизни, начнёт меняться мир вокруг. Либо ты управляешь собой, либо мир управляет тобой.

Во-первых, самый простой способ повышать самооценку — регулярно смотреться в зеркало. Люди смотрят в зеркало и ищут дефекты. Мы не смотрим в зеркало, чтобы кайфануть. То прыщик находишь, то губа не такая, то волосинка не там выросла. Надо не искать, а просто кайфовать: вот такой я, чуть-чуть толстенький, тут какая-то родинка. Но научись к этому относиться как к хорошему.

Во-вторых, в конце дня задавай себе вопросы: сколько ты сделал (только честно) хороших дел, которые подняли тебе самооценку. Например, когда ты начальнику доказывал правду, ты глазки опустил или смотрел ему в глаза? Посмотрел в глаза — молодец, поднял самооценку. Или ты пытался кого-то в чём-то убедить по работе искренне или пытался просто доказать, что ты умнее его?

Главное, люди должны себе говорить: если проблемы есть, и я о них думаю часто, это значит, я оторвался от реальности. Потому что возвращение к реальности — это возвращение к самому себе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы дети семья психология маргарита кичерова
Новости
Политолог Марков: тактика ВСУ по отношению к мирным гражданам изменилась
В ЛНР объявили о запрете Google
Песков опроверг информацию о проблемах со здоровьем у президента РФ Путина
ВС России уничтожили на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"
В Киеве заявили, что на сгоревшем складе в Николаеве находилась "гумпомощь"
Кнутов: уничтожать дальнобойную артиллерию ВСУ будем "Искандерами-М"
Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы
Леонков: США поставляют РСЗО HIMARS Киеву для изучения российских систем ПВО
Глава Офиса президента Украины Ермак пообещал России "много сюрпризов"
Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Силовые структуры
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Людмила Черткова Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное Людмила Черткова Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев
Силовые структуры
После удара по складу боеприпасов СБУ в Николаеве начала искать диверсантов
Мир. Новости мира
Лавров: географические задачи российской спецоперации изменились
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Силовые структуры
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Последние материалы
ВС России уничтожили на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"
В Киеве заявили, что на сгоревшем складе в Николаеве находилась "гумпомощь"
Кнутов: уничтожать дальнобойную артиллерию ВСУ будем "Искандерами-М"
Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы
Леонков: США поставляют РСЗО HIMARS Киеву для изучения российских систем ПВО
Глава Офиса президента Украины Ермак пообещал России "много сюрпризов"
Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
МО: ВКС РФ ликвидировали 600 украинских националистов и наёмников под Одессой
Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное
В МИД России рассказали о задержании российских миротворцев в Кишинёве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников