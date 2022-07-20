Психолог: если бы женщины одевались для себя, они бы всегда одевались, как удобно

Для кого одеваются женщины на самом деле: для себя или для мужчин; почему представительницы прекрасного пола носят неудобные каблуки, и чем модно одетая женщина отличается от женщины, одетой со вкусом, рассказала Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

— Алиса, мужчины убеждены, что женщина одевается ради их внимания, комплиментов, знакомств. Но, по соцопросам, только 20% женщин одеваются соответственно мужским размышлениям. Что одежда означает для женщины с психологической точки зрения?

— Одежда — это заявление о себе. Если мы одеваемся в чёрное, серое, невзрачное, мешковатое, то мы даём посыл: пожалуйста, не обращайте на меня внимания.

Если мы надеваем короткую юбку, высокие каблуки, глубокое декольте, мы кричим: я самка, хочу, чтобы мужчины смотрели на меня и стремились со мной познакомиться.

Если я надеваю длинное платье, сдержанное декольте, небольшой каблук, таким образом я говорю: я серьёзная девушка с серьёзными намерениями, буду хорошей:

женой,

мамой.

— Что значит со вкусом одетая женщина для социума и себя?

— Со вкусом одетая женщина отличается от модно одетой женщины. Потому что модно одетая женщина одета по последней тенденции, но это может быть безвкусно. Со вкусом одетая женщина гармонична, мы видим продуманный образ.

Люди ориентированы на красоту, потому что красота — это здорово, именно с точки зрения здоровья очень хорошо и правильно. Со вкусом одетая женщина — та, которой ты любуешься.

Не тем, какое у неё лицо, фигура, а тем, как она выглядит в целом, в том числе, какую носит одежду.

— Комплимент от мужчины воспринимается женщиной как сексуализация. А что она чувствует, когда слышит комплимент от другой женщины?

— Я могу сказать про себя. Мне приятно слышать комплименты от подруг, но там нет гендера. Это психологическое поглаживание.

Когда комплимент делает мужчина, это всегда про гендер: я тебя хочу, ты мне нравишься, я вижу в тебе женщину.

Это щекочет самолюбие, затрагивает глубинные струны женской души. Поскольку половой инстинкт входит в тройку базовых наряду с инстинктом выживания.

— То есть, женщины прихорашиваются и для мужчин тоже?

— Если я хочу позиционировать себя, выходя в мир, как женщина, то буду одеваться, подчёркивая свой гендер. Это необязательно декольте и короткая юбка. Это может быть обтягивающее платье. Как только я подчёркиваю свою женскую природу, то, что меня отличает от мужчин, значит, я выхожу в свет как женщина.

Если я надеваю кроссовки, безразмерные штаны, куртку — я выхожу в свет как человек.

Если бы женщины одевались только для себя, они бы всегда одевались, как удобно. Красиво — это обтягивающее, каблуки. Это не очень удобно. В кроссовках или в сандалиях удобнее, чем на каблуках. Но многие женщины носят каблуки, и славу Богу. Потому что это красиво, гармонично, притягивает мужские и женские взгляды.