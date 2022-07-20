Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Маргарита Кичерова

Психолог: если бы женщины одевались для себя, они бы всегда одевались, как удобно

Общество

Для кого одеваются женщины на самом деле: для себя или для мужчин; почему представительницы прекрасного пола носят неудобные каблуки, и чем модно одетая женщина отличается от женщины, одетой со вкусом, рассказала Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

Психолог: если бы женщины одевались для себя, они бы всегда одевались, как удобно

— Алиса, мужчины убеждены, что женщина одевается ради их внимания, комплиментов, знакомств. Но, по соцопросам, только 20% женщин одеваются соответственно мужским размышлениям. Что одежда означает для женщины с психологической точки зрения?

— Одежда — это заявление о себе. Если мы одеваемся в чёрное, серое, невзрачное, мешковатое, то мы даём посыл: пожалуйста, не обращайте на меня внимания.

Если мы надеваем короткую юбку, высокие каблуки, глубокое декольте, мы кричим: я самка, хочу, чтобы мужчины смотрели на меня и стремились со мной познакомиться.

Если я надеваю длинное платье, сдержанное декольте, небольшой каблук, таким образом я говорю: я серьёзная девушка с серьёзными намерениями, буду хорошей:

  • женой,
  • мамой.

— Что значит со вкусом одетая женщина для социума и себя?

— Со вкусом одетая женщина отличается от модно одетой женщины. Потому что модно одетая женщина одета по последней тенденции, но это может быть безвкусно. Со вкусом одетая женщина гармонична, мы видим продуманный образ.

Люди ориентированы на красоту, потому что красота — это здорово, именно с точки зрения здоровья очень хорошо и правильно. Со вкусом одетая женщина — та, которой ты любуешься.

Не тем, какое у неё лицо, фигура, а тем, как она выглядит в целом, в том числе, какую носит одежду.

— Комплимент от мужчины воспринимается женщиной как сексуализация. А что она чувствует, когда слышит комплимент от другой женщины?

— Я могу сказать про себя. Мне приятно слышать комплименты от подруг, но там нет гендера. Это психологическое поглаживание.

Когда комплимент делает мужчина, это всегда про гендер: я тебя хочу, ты мне нравишься, я вижу в тебе женщину.

Это щекочет самолюбие, затрагивает глубинные струны женской души. Поскольку половой инстинкт входит в тройку базовых наряду с инстинктом выживания.

— То есть, женщины прихорашиваются и для мужчин тоже?

— Если я хочу позиционировать себя, выходя в мир, как женщина, то буду одеваться, подчёркивая свой гендер. Это необязательно декольте и короткая юбка. Это может быть обтягивающее платье. Как только я подчёркиваю свою женскую природу, то, что меня отличает от мужчин, значит, я выхожу в свет как женщина.

Если я надеваю кроссовки, безразмерные штаны, куртку — я выхожу в свет как человек.

Если бы женщины одевались только для себя, они бы всегда одевались, как удобно. Красиво — это обтягивающее, каблуки. Это не очень удобно. В кроссовках или в сандалиях удобнее, чем на каблуках. Но многие женщины носят каблуки, и славу Богу. Потому что это красиво, гармонично, притягивает мужские и женские взгляды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы алиса метелина маргарита кичерова
Новости
Петербуржцам напомнили правила эвакуации из горящих автобусов
Хёрбст: "Лучше победить Путина на Украине, чем в Прибалтике"
WarGonzo: силы ЛНР взяли село Берестовое и продвинулись в направлении Соледара
"АвтоВАЗ" выпустит 1800 Lada Largus из оставшихся на складах запчастей
Глава Гидрометцентра: в России за последние 30 лет значительно потеплело
Захарова: Киев намерен протестировать на украинцах оружие, поставляемое Западом
Тука: секретная информация "поможет" Украине уничтожить Крымский мост
Литовкин оценил угрозы Киева уничтожить Черноморский флот: "Пускай бахвалятся"
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Росгвардия: пособники ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях
Популярное
Общество
Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь
19-летняя экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Мир. Новости мира
19-летняя экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Силовые структуры
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Силовые структуры
Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин может парализовать половину территории США одним звонком
Коц объяснил, что ждёт Донбасс в ближайшие недели: "Халявы уже не будет"
Силовые структуры
Коц объяснил, что ждёт Донбасс в ближайшие недели: "Халявы уже не будет"
Последние материалы
Захарова: Киев намерен протестировать на украинцах оружие, поставляемое Западом
Тука: секретная информация "поможет" Украине уничтожить Крымский мост
Литовкин оценил угрозы Киева уничтожить Черноморский флот: "Пускай бахвалятся"
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Росгвардия: пособники ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях
Психолог: если бы женщины одевались для себя, они бы всегда одевались, как удобно
ВС РФ подавили обстрел приграничных территорий Курской области со стороны ВСУ
Леонков: Запад не будет испытывать свои новые секретные вооружения на Украине
В Европе начали собирать с граждан "путинский налог"
Тюменцу выплатят 600 тысяч рублей из-за ДТП, произошедшего по вине дорожников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников