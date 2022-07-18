Психотехнолог: в браке главное не любовь, а партнёрство

По статистике, половина браков заканчивается разводом. Большинство бывших супругов стараются найти нового партнёра. Почему женщине трудно построить отношения после развода, и какие ошибки совершают женщины в новом браке, рассказал Pravda.Ru психотехнолог Сергей Маркелов.

— Сергей, есть мнение, что мужчинам не нравятся разведённые женщины. Почему?

— Нет. Мужчина понимает, в каком мире живет, что что-то там когда-то происходило до него. Есть, конечно, мужики маргинальные: "ах, до меня у тебя кто-то был". Но, на самом деле, мужчина относится к этому совершенно нормально.

Есть две главные причины, от которых страдает брак сегодня. Первая причина — это образованность женщины, её ум, помимо сложности и эволюционной заряженности на сохранение очага, продолжение рода. Второе — это равенство. Теперь женщина голосует, выигрывает в судах. Раньше женщина всегда была подневольна.

Из-за этих двух факторов у женщины появилось право саму себя понимать. Умная женщина по большому количеству параметров равна мужчине. А мужчине не надо второго мужчины дома, ему их на работе хватает. Дома ему нужны:

покой,

восстановление,

радость.

— Влияет ли неудачный опыт предыдущего замужества на новые отношения?

— Конечно. 99 из 100 людей не учатся на ошибках первого брака. Потому что человек себя оправдывает: если у меня что-то получается, это я сам достиг, а если не получается, то это он виноват.

Много ложных книг об искусстве хорошего брака. Но очень мало книг о том, как учиться на своих ошибках, сделать выводы, дабы ошибки не повторялись. И в 90% браков люди идут с прежними ошибками и системой ценностей. Это невозможно. Нужная новая система ценностей для другого человека.

Зато есть обида: это случилось, потому что муж такой был, а я найду мужика лучше, потому что их, слава Богу, вокруг много. Женщина снова врывается в это состояние, когда хочется нормальной семьи, и те же самые грабли получает в лоб.

Не зря сегодня увеличивается количество женщин с тремя детьми, и все от разных мужей.

— Что можно посоветовать разведённой женщине, желающей построить новые отношения?

— Брак — это серьёзные отношения взрослых людей. Что делают мальчик и девочка, начиная жить вместе? Это встреча двух детей в песочнице: инфантильность, капризы. Но если мальчик и девочка в песочнице вдруг затеяли беременность, то это уже отношения взрослых людей.

Единственное слово, которое объединяет взрослых людей, это не любовь, а партнёрство. Мы партнёры, мы эту жизнь делаем вместе. Слово "партнёр" убирает детскость, ежедневные доказывания любви.

Что пожелать женщинам? Первое — это научиться преодолевать трудности. Второе — читать книжки, как научиться на своих ошибках, чтобы их не повторить. Потому что человечество упорно наступает на одни и те же грабли: разводами оканчивается 85-92 % браков в мире. Причём, и вторых, и третьих.