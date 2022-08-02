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Психолог: нужно вовремя нанять сиделку для тяжелобольного родственника

Общество » Семья

Неизлечимый недуг, как правило, становится тяжёлым испытанием не только для больного, но и для его близких. Как помочь родственнику принять диагноз, вместе бороться с болезнью, как правильно поддерживать близкого человека и при этом не перегореть самому, рассказала Pravda.Ru психолог Наталья Наумова.

Психолог: нужно вовремя нанять сиделку для тяжелобольного родственника

— Наталья Николаевна, как родственникам взаимодействовать с близким человеком на этапе постановки диагноза?

— Обычно, узнав диагноз, человек замыкается либо начинает паниковать и активно действовать, искать информацию.

В любом случае, человеку необходима поддержка близких, принятие и отсутствие директивных советов. Потому что эти советы подкашивают человека.

Поддержка должна быть в виде принятия. Ни в коем случае не надо говорить: ты неправильно жил, раз так заболел. Нужно сказать: я тебя слышу; расскажи, как ты себя чувствуешь, если хочешь со мной поделиться. Но не все готовы раскрываться. Можно вместе поплакать и сказать: я рядом, я всегда тебе помогу, ни в коем случае не брошу. Ощущение, что рядом есть сильное плечо, даёт человеку спокойствие, и тогда намного легче:

  • справляться,
  • выживать,
  • терпеть боль,
  • бороться с болезнью.

— А если больной полностью отказывается от поддержки?

— Не надо тогда навязываться, нужно сказать: мы тебя любим, ты нам очень нужен, но если ты хочешь, чтобы мы молчали, мы будем молчать, потому что хотим тебе помочь, а не навредить. Человек может хотеть побыть один, и не стоит ему в этом отказывать.

— Допустим, человеку поставили диагноз, он замыкается в себе, отказывается от лечения, теряя время, или уходит в альтернативную медицину. Что делать?

— Важно помочь человеку осознать, что ему нужна помощь. Но нужно, чтобы он согласился на эту помощь. Мы задаём вопросы, говорим, что бывает такое лечение, и спрашиваем: как бы ты отнесся к такому лечению?

То есть, мы позволяем человеку получить больше информации, но при этом не чувствовать, что на него оказывается давление. То есть, человек сам, отвечая на вопросы, приходит к выводу, что ему это лечение подходит.

Важно замкнутому человеку говорить о своей любви: замкнутые люди всё время чувствуют, как будто бы они никому не нужны, поэтому они замыкаются, им страшно сообщить миру о своей боли.

— Что делать, если больной манипулирует своими близкими?

— Иногда близкий чувствует, что родственник переходит все границы: болеющий чувствует, насколько он значим, все возле него прыгают, и он привыкает, что любой его каприз должен осуществляться.

Но человек может болеть много лет. У людей тоже идёт жизнь, и им нужно делать свои дела.

Тогда нужно чётко себе сказать: я могу помочь ровно столько, сколько могу, сколько считаю необходимым. Можно взять сиделку. Потому что именно к близким родственникам у больных, как правило, много обид.

Отделение онкологических больных называют "отделением обиженных людей", именно обиды формируют опухоли. Необходима психотерапия больного, чтобы помочь ему отпустить обиды и последние годы жить счастливо, насколько это позволяет физическое состояние.

Родственникам тоже надо жить и быть счастливыми, следить не только за состоянием других, бежать и спасать всех, но помнить и о себе. Потому что когда человек радуется, когда ему интересно жить, то он может своей теплотой, добротой делиться и с окружающими.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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