Пользователи Сети высмеяли тульских казаков-парашютистов

Сообщение о том, что тульские и рязанские казаки из состава Западного окружного казачьего общества учились прыгать с парашютом, вызвало неподдельное веселье у читателей. Судя по реакции, авторитет казачьего движения в Туле крайне низок и мало кто верит, что казаки когда-либо применят такие боевые навыки на практике.

Обучение проходило на базе 51-го Гвардейского воздушно-десантного полка: казаков учили готовить парашют, правильно вести себя во время прыжка и надлежащим образом приземляться. По словам местного атамана Алексея Альховика, депутата Тульской областной думы, специальную подготовку проходят все казаки Западного окружного казачьего общества.

"Я сам десантник, имею за плечами более 20 прыжков. Все наши казаки проходят специальную военную подготовку. Для этого Западное окружное казачье общество организует ежемесячные военно-полевые сборы для тульских и рязанских казаков. Здесь, в 51-ом полку, наши казаки проходят спецподготовку и изучают навыки десантирования", — объявил Альховик.

Судя по реакции читателей, серьезный тон тульского депутата-атамана не убедил читателей в серьезности казачьих намерений: авторов публикации на сайте Myslo попросили рассказать, кто вообще такие — тульские казаки.

"Просьба сделать сюжет о тульском казачестве. Кто они, сколько их, чем занимаются, чем живут. Вообще кто такие тульские казаки? — задается вопросом пользователь Charmante. — Шуток в интернете про казаков не счесть. Какие-то анекдотичные личности. Теперь с парашютом прыгают оказывается".

"А коней тоже на парашюте скидывали?" — иронизирует Бармалей.

Для многих новостью оказалось то, что в Туле в принципе есть собственное казачество.

"Тула столица казачества?" — с недоумением спрашивает Serg0567. "Ору в голос! Откуда в Туле взялись казаки?" — ответила Элли.

В ответах многие охарактеризовали этих казаков как "ряженых" и предложили им заняться "чем-нибудь полезным".

"Пахать землю они не хотят начать, взяв пример с праотцов? Делом нужным заняться? И без них одни силовики в стране, надежно защищают наш покой,… да", — пишет Мурзилка.

Задавали и более конкретные вопросы — пользователей смутил значок парашютиста-инструктора, который можно найти на фотографии Алексея Альховика. С одной стороны, такой значок говорит о том, что казачий атаман действительно занимается парашютным спортом. С другой стороны, 20 прыжков, о которых он говорит, совершенно недостаточно для получения знака инструктора — пользователи отмечают, что согласно приказу Минобороны РФ от 2005 года для получения значка инструктора требовалось не менее 100 прыжков.

Некоторые предположили, что атаман-парашютист мог купить свой значок инструктора, — объявления с предложениями о продаже есть в Интернете.

Медали Алексея Альховика настроили многих на иронический лад — в комментариях припомнили шуточную песенку про казака, увешенного многочисленными наградами, от "За отвагу" и "За Победу" до "Героиня мать труда" и "Гомельская психбольница".

Между тем депутат-атаман Альховик в Тульской области личность достаточно известная: к примеру, тем, что подобно многим государственным деятелям, он согласно публикуемым данным о доходах правительства Тульской области зарабатывает в 18 раз меньше, чем его жена, которая владеет многочисленными долями в земельных участках и торговых центрах.

Впрочем, у тульских казаков такие "странности" в распределении коммерческого и жилого имущества в семье атамана вопросов не вызывает: в 2020 году Альховик был переизбран на пост атамана, и местные казаки "не решились критиковать атамана-депутата", отмечают "Тульские новости".

На словах атаман Альховик от всей души поддерживает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которую ведет российская армия, и проявляет глубокое стратегическое видение, рассказывая о том, как "страны НАТО решили использовать украинский народ как прокладку для своих геополитических". Однако парашютные тренировки казаков с десантниками и призывы помочь русскому населению в Донбассе не спешат превращаться в реальные действия: никакой конкретной информации об участии тульских казаков в СВО нет, хотя руководство казачьего общества утверждает, что "многие из тульских казаков в качестве добровольцев участвуют в спецоперации на Украине".

Если взглянуть на фотографии со специальной военной подготовки, становится очевидно, почему нет громких новостей о казачьих успехах: едва ли эти немолодые и отягощенные лишним весом мужчины горят желанием оказаться в гуще боя. Сам Альховик также не спешит на передовую — можно предположить, что депутат Тульской областной думы крепко занят государственными делами и управлением коммерческим имуществом, своим и жены.

Впрочем, все же в России нашлись, пусть и немногочисленные, казаки, которые действительно захотели помочь российской армии избавить Украину от вражеских сил. По словам атамана Всероссийского казачьего войска Николая Долуды, таковых нашлось около пяти тысяч человек. Хочется надеяться, что их станет больше, ведь численность традиционно воинского казачьего сословия в России оценивается в полтора-два миллиона человек. Наверняка среди них найдется немало молодых и здоровых мужчин, готовых послужить Родине.