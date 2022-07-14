Кто и зачем воюет с главой МИД РФ?

В современных условиях медийно активным гражданам следовало бы предугадывать, как отзовётся их слово. Россия находится под мощнейшим внешним давлением, и усугублять его собственными инициативными действиями патриотически настроенный гражданин, как нам кажется, не должен.

А эгоцентричный или антигосударственно настроенный, конечно же, может и будет толкать под руку и подло бить в спину.

Вот, например, министр иностранных дел России Сергей Лавров — не только дипломат с огромным стажем (главный кабинет на Смоленской площади он занимает более 18 лет), но и один из самых авторитетных и популярных политиков страны. Об этом свидетельствуют социологические опросы долгих последних лет.

Лавров не просто так стал вторым номером в списке "ЕР" на думских выборах-2021. И не просто так именно сейчас атака на его деятельность ведётся как со стороны наших открытых оппонентов — коллективного Запада, так и изнутри России, со стороны людей, которых язык вполне поворачивается именовать "пятой колонной”.

Внешние нападки закономерны и местами смешны. Недавний скандал с фотографированием на встрече министров иностранных дел стран G20, когда представители ряда западных стран повели себя как дети, безуспешно пытающиеся бойкотировать одноклассника. Подобные нападки глава МИД РФ обычно встречает с юмором и иронией.

Именно Лавров часто оглашает подлинную позицию президента Владимира Путина по самым сложным, тонким и деликатным вопросам — не только международной политики, но и долгосрочной стратегии российской власти.

Именно поэтому Лавров подвергается усиленным и постоянным нападкам не только со стороны разноуровневых представителей недружественных РФ государств, но и со стороны противников государственного курса изнутри страны.

Ясна и очевидна критика со стороны "партии войны". Ультраястребов, которые то ли всерьёз, то ли ради собственного пиара утверждают, что СВО Z ведётся слишком медленно и надо чуть ли не применить тактическое ядерное оружие для уничтожения "центров принятия решений" в Киеве.

Характерный пример — И. Гиркин-Стрелков. "Чем больше побед на фронте, тем меньше в эфире Калантаряна”, "за десятки лет службы на высших должностях в МИДе Калантарян так и не усвоил…” и т. д. и т. п.

Одновременно атака на министра ведётся и из либерального лагеря. Удивительно, но факт: воющие против Лаврова либералы, как мы видим, окопались, в том числе, и на юридическом факультете МГУ. Фактически бьют по министру из главного университета страны. Олицетворяет их на сегодня известный по публикациям прессы и телеграм-каналов некий доцент Сергей Гландин, называющий себя "аналитиком".

"Благодаря делу Олега Дерипаски мы перевернули страницу про оспаривание россиянами санкций в судах США", "Министр Лавров опять ошибается и ничего не понимает, когда произносит что-то о санкциях", "Российская Федерация ложно заявила, что имели место акты геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины" и тому подобные цитаты, приписывающиеся Гландину телеграмм-каналами, прозвучали не вчера. Эта история тянется практически с февраля, когда телеграм-канал Гландина, самопозиционирующийся как ведущий центр компетенции по санкциям против России, начал публиковать подробные разборы российских антисанкционных мер, указывать на их проблемные места и главное — на уязвимости российских предприятий против санкций.

Многие читатели канала видели в этих публикациях реализацию эго узкого профессионала, который, по впечатлению, компенсировал ощущение своей невостребованности резкими публикациями на специальные темы, шутками на грани фола и даже прямыми оскорблениями. Но есть ведь и интересы государства, которое вовсе не имеет в виду необходимости подробного публичного раскрытия своей стратегии в борьбе с санкциями, обсуждения неизбежных уязвимостей в этой стратегии.

Сегодня Кремль исходит из того, что всякий человек или институция, прямо или косвенно связанные с государством, должны поддерживать СВО Z.

Спорить можно о чём угодно, но спецоперация, продиктованная жизненно важными интересами России, — предмет консенсуса и категорический императив.

Упомянутый выше узкий профессионал не является частным лицом. Он — сотрудник одного из ведущих российских вузов. И сам юрист, и руководство юрфака — юристы. Когда длительно (в масштабах СВО) идущий конфликт не прекращается, и сотрудник юрфака продолжает регулярно публиковать оценки российских санкционных и антисанкционных мер таким образом, что фактически обеспечивает экспертизу для инициаторов санкций, то есть помощь врагу — встаёт вопрос о том, как оценивает руководство юрфака понятие "конфликта интересов".

Практика показала, что реакция руководства юрфака МГУ была крайне слабой. Действия Гландина освещала пресса, затем, по имеющимся сведениям, прошли проверки и со стороны правоохранительных органов. "Санкционный проект" в социальных сетях и интернете Гландину пришлось сделать менее радикальным и старые заявления частично дезавуировать. Сам он дистанцировался даже от собственного телеграм-канала. Говорят, даже адвокатская конторка, где он числился, известная своими демшизоидными взглядами, оформила его увольнение.

Но ходят слухи, что декан юрфака МГУ Александр Голиченков среагировал на ситуацию настолько вяло и неакцентированно, что уже встал вопрос о его замене. По одной из версий — на Владимира Плигина, известного и как хороший профессионал-юрист, и как человек с чёткой и даже жёсткой гражданской позицией. Кандидатура действительно весьма интересная, но более интересным является то, как вообще могла сложиться такая ситуация.

Те же слухи говорят, что якобы Гландин в ближайшие недели станет юристом Антивоенного комитета, созданного в Лондоне и Вильнюсе непримиримым врагами России во главе с Г. Каспаровым* и М. Ходорковским*. Это неудивительно, ведь одним из авторов канала и правой рукой Гландина является небезызвестный Роман Рашимас — оппозиционер, ныне скрывающийся в Литве. Если всё это правда, то в определённом смысле его личная стратегия оказалась верной. Он трудоустроится в новых реалиях — правда за счёт разрушения своей alma mater. Герострат от науки, одним словом.

Такое трудоустройство к врагам дополнительно покажет, что Лавров, его критика — повод для карьерных амбиций авантюристов типа Стрелкова и Гландина. Едва ли президент Путин воспримет серьёзно критические аргументы в адрес лучшего из постсоветских министров иностранных дел. А вот выводы уже не по самому юрфаку, а, в целом, по МГУ могут воспоследовать.

Вопрос о связи руководства факультета и МГУ в целом с деятельностью Гландина — совсем не праздный. Особенно на фоне публично прозвучавших обвинений в том, что Гландин трудоустроил на свой телеграм-канал представителей несистемной оппозиции, работающих из Прибалтики и скандально известного доктора юридических наук и бывшего заведующего кафедры международного права МГУ Алексея Исполинова.

По версии телеграм-каналов, Исполинов был осуждён по уголовному делу, с запретом впредь заниматься преподавательской деятельностью, в то время как Гландин поддерживает с ним тесные рабочие и деловые отношения.

Но включены ли в эти отношения руководитель юрфака и более высокое руководство университета, его ректор? Это вопрос, на который общественность должна получить внятный ответ. Руководству университета хорошо бы максимально дистанцироваться от внутренней "войны” с министром иностранных дел нашей страны, иначе последствия могут стать необратимыми.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.