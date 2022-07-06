Катерина Босов начала "спецоперацию" против России

Фигурантка дел об особо крупном мошенничестве и доведении мужа до самоубийства Катерина Босов (в девичестве Екатерина Ястребова, известна также как "Катя Бентли" и "антрацитовая вдова") продолжает придумывать "теории заговора" в надежде, что это спасёт её от уголовного преследования и суда.

Она несколько лет была женой Дмитрия Босова, владельца крупнейшего производителя металлургических углей компании "Сибантрацит", который покончил с собой в мае 2020 года. После гибели супруга Катерина Босов безуспешно попыталась захватить принадлежащие мужу акции угольной компании

До недавнего времени объектами информационных нападок Катерины становились "конкурирующие" наследники — члены семьи Дмитрия Босова, его родители и дети. В телеграм-каналах и СМИ она вела настоящую травлю Людмилы Босовой, обвиняя престарелую мать своего мужа в уголовном преступлении; были разыграны модные "украинская" и "американская" карты (якобы адвокаты матери связаны с этими странами).

Потом она придумала версию о том, что с 2018 года в доме Дмитрия Босова под прикрытием работала штатный сотрудник Белого дома США Сара Вотсон, которая не только травила российского предпринимателя, но и выведывала и похищала секреты его бизнеса.

За рубежом (сейчас она скрывается в Италии) Катерина представляется "жертвой режима" и рассказывает, что ее преследуют спецслужбы за демократические убеждения и поддержку одного известного заключенного-оппозиционера.

Но после известия о скором объявлении в международный розыск и под угрозой экстрадиции Катерина, похоже, решила существенно повысить информационный градус и обвинить в случившемся представителей высшего эшелона власти и бизнеса, перечисляя глав крупных российских корпораций и даже представителей спецслужб.

Пересказывать весь бред, который транслируется в телеграм-каналах, смысла нет. В итоге, по мнению анонимных авторов, выясняется, что причиной самоубийства Дмитрия Босова стали не бесконечные скандалы истеричной супруги и психотропные вещества, которые, как призналась ее личный медиум, Катерина подмешивала мужу. У них не вызывает сомнений, что "подобную операцию по устранению мог выполнить только спецназ ГРУ".

Какова же, по мнению Катерины Босов, была цель этого мощного заговора? "После смерти Босова у вдовы, используя угрозы и шантаж, отняли буквально все, и она вынуждена сидеть тише воды и ниже травы", — пишет телеграм-канал, в котором 65 подписчиков, о женщине, которая подпольным способом попыталась через рублевского нотариуса отхватить 44 процента акций крупнейшего поставщика коксующихся углей в стране.

Катерина отчаянно пытается доказать, что "не была содержанкой". Долгое время в малозначительных СМИ выходили панегирики, представлявшие Катерину крутым топ-менеджером, ей удавалось "консолидировать все логистические операции внутри группы на ООО "Сибантрацит Логистик" и т. д. На самом деле после её прихода, вспоминают коллеги, эффективность компании резко пошла на спад, начались внутрикорпоративные скандалы и громкие разборки с партнёрами. Венцом же правления Катерины Босов в "Сибантрацит логистик" стало уголовное дело о контрабанде угля на Украину и долги в полмиллиарда рублей.

Информационные истерики Катерины Босов становятся не только всё более несуразными с содержательной точки зрения, но и совсем мелкими в части ресурсов для размещения придумываемого ей "компромата". Очевидно, что у вдовы после её признания судом "недостойной наследницей" заканчиваются деньги. Если раньше появлялись публикации в пусть и "информационных помойках", но со статусом СМИ, то теперь вбросы делаются через площадку telegra. ph, где любой желающий может совершенно бесплатно и абсолютно анонимно написать что угодно. Затем эта "публикация" тиражируется в наспех созданных телеграм-каналах с несколькими десятками подписчиков-ботов в надежде, что на эти вбросы обратят внимание серьёзные СМИ или авторитетные блогеры.

Но, скорее, на это обратят внимание правоохранительные органы, поскольку фантазии вдовы являются не чем иным, как дискредитацией как органов власти, так и персонально руководителей госкорпораций. Так что Катерина Босов, по всей видимости, имеет все шансы в ближайшее время расширить ассортимент инкриминируемых ей уголовных статей. Кроме того, она, как физическое лицо, рискует в скором времени получить ещё и статус иноагента. Антироссийские высказывания, измышления о деятельности российских спецслужб и руководителей крупных корпораций — достаточные основания, чтобы министерство юстиции внесло её в соответствующий реестр.