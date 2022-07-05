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Автор Ольга Лебедева

Рыночные отношения с ПФР: недостающий для пенсии стаж можно "докупить"

Общество

Многие россияне с тревогой думают о приближающейся старости. Дело в том, что у них есть веские основания опасаться того, что пенсия будет микроскопической. 

Рыночные отношения с ПФР: недостающий для пенсии стаж можно "докупить"

Чтобы получить пособие по старости, граждане России должны не только достичь определённого возраста, но и соблюсти ряд условий:

  • выработать определённый стаж,
  • "заработать" коэффициенты, которые, собственно, и повлияют на размер будущей пенсии.

Учитывая, что после "лихих 90-х" многие работали, кто без официального оформления, кто "всерую", то есть без отчисления соцвзносов, тревога на тему "как выживать в старости", вполне понятна и объяснима. А сейчас этого полку прибыло — в него влились самозанятые, которые отчислений в ПФР не делают.

Однако, как оказалось, выход из кажущейся безнадёжной ситуации есть. Об этом рассказала агентству "Прайм" Людмина Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами".

Пенсионный рынок

По словам эксперта, те, кому "не хватает" стажа, могут его "докупить".

Иванова-Швец напомнила, что до 2024 года в нашей стране действует переходный период, и для каждого года выхода на пенсию установлено "своё" количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. Например,

  • в 2022 году — не менее 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента;
  • начиная с 2024 года — не меньше 15 лет стажа и 30 баллов.

Как рассказала эксперт, по закону, половину стажа — 7,5 лет будущий пенсионер может — если захочет — "докупить":

Для этого надо заключить договор с ПФР и заплатить по нему за каждый "недостающий" год стажа 36669.60 рубля (цифра действительна для 2022 года). Эти деньги "приплюсуют" 1,076 балла.

Если же со стажем проблем нет, то можно "докупить" только баллы:

8,52 пенсионных балла обойдутся будущему пенсионеру в 293356.80 рублей. При этом зачтётся ещё и дополнительный год стажа.

Впрочем, есть в этой "рыночной" схеме один нюанс, который стоит учитывать будущим пенсионерам, которые решат ею воспользоваться:

"Вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года", — уточнила эксперт".

Делать всё надо заблаговременно

То есть, задумываться о будущей пенсии россиянам стоит начинать как можно раньше. И если не хватает стажа или коэффициент низковат, а возможности самостоятельно накопить "на старость" нет, то идти в ПФР задолго до того, как пенсия с горизонта переместится на порог.

Тем же, кому до неё "еще работать и работать" другой эксперт в области экономических наук — Евгений Иванов посоветовал работать "официально":

"Официальное трудоустройство гарантирует накопление трудового стажа, нужного для полноценной пенсии, а ещё даёт шанс на получение социальных выплат от государства", — сказал он в беседе с изданием "Экономика сегодня".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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