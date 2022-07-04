"Антрацитовую вдову" Катерину Босов Интерпол поставит в "красный угол"

В прошлом году, несмотря на пандемийные ограничения, в Россию было экстрадировано более 60 преступников, находившихся в международном розыске, сообщил начальник национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук. В нынешнем году, даже на фоне накалившейся международной обстановки, этот процесс продолжится, правоохранители стран-участниц организации традиционно абстрагируются от внешних факторов, обращая внимание только на суть дел разыскиваемых преступников.

Новым фигурантом в списках Интерпола скоро может стать Катерина Босов. Следственные органы России завершают расследование двух уголовных дел в отношении неё и готовятся объявить её в международный розыск, поскольку, по имеющимся данным, она скрылась в Италии.

Катерина Босов, прозванная "антрацитовой вдовой", несколько лет была замужем за угольным олигархом Дмитрием Босовым, владельцем крупнейшего мирового производителя металлургических углей компании "Сибантрацит". Успешный предприниматель внезапно покончил с собой в мае 2020 года, доведённый, как полагают следователи, до этого шага супругой, которая не только устраивала олигарху постоянные скандалы, но и шантажировала его маленькой дочерью, родившейся у пары в 2018 году. Кроме того, по разным данным, она могла сознательно травить мужа психотропными препаратами и "антиковидным" средством гидроксихлорохин, негативно влияющим на психику.

После гибели супруга Катерина Босов попыталась захватить принадлежащие мужу акции угольной компании, но после обращения в суд других наследников Дмитрия, его родителей и детей, активы были возвращены в наследственную массу. А на днях Одинцовский городской суд и вовсе признал её недостойной наследницей, лишил прав на наследство и заморозил всё имущество вдовы в России.

Это решение будет иметь существенное значение в расследовании уголовных дел о доведении до самоубийства и мошенничестве в крупном размере против Катерины Босов. Заведенные ещё в 2021 году дела внезапно были прекращены. Однако в ответ на депутатский запрос председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о ситуации с уголовным делом в отношении вдовы заместитель министра внутренних дел генерал Сергей Лебедев уведомил Госдуму РФ, что главным следственным управлением ГУ МВД по Московской области проводится расследование уголовного дела, "возбужденного по факту приобретения Босов К. Е. путём обмана права на принадлежавшую скончавшемуся Босову Д. Б. долю в уставном капитале коммерческой организации".

При этом замглавы МВД РФ подчеркнул, что "принятое 11 октября 2021 г. решение о прекращении названного уголовного дела в рамках проверки отменено". Ходатайство об издании международного уведомления в отношении Катерины Босов в Генеральный секретариат Интерпола будет передано либо с синим углом (BLUE NOTICE) — о розыске обвиняемого, осужденного, с целью установления его местонахождения, либо, что более вероятно, с красным углом (RED NOTICE) — о розыске обвиняемого, осужденного, с целью его ареста и выдачи. После обнаружения и задержания Катерины Босов она будет экстрадирована в Россию.

Хотя, как напоминает международный адвокат Владимир Богатырь, экстрадиция — не единственный способ отправить домой разыскиваемое лицо. Не стоит забывать и о депортации, которая наступает для лиц, нелегально прибывших в ту или иную страну или превысивших срок пребывания в ней. Правоохранители будут отслеживать любое лицо, по которому идёт кооперация с запрашиваемым государством, и с удовольствием обойдутся без экстрадиционного процесса в суде, депортировав разыскиваемое лицо ближайшим рейсом и руководствуясь принципом "нет человека — нет проблемы".

Известно, что у Катерины Босов истекает шенгенская виза и вскоре она окажется в Италии на нелегальном положении. Оснований находиться в этой стране у вдовы нет: особняки, приобретённые здесь её мужем, записаны на его имя, хотя она и похитила ключи и документы от них. Попытки незаконно реализовать недвижимость провалились. Так что вариант с депортацией и последующим задержанием уже на российской земле выглядит вполне реальным. А Катерина Босов, скорее всего, станет ещё одной наглядной иллюстрацией действенности закреплённого в уголовном праве принципа неотвратимости наказания.