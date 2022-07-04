России пора привыкнуть проигрывать информационную войну

Уж сколько раз твердили миру, что слушать украинскую пропаганду — это ещё хуже, чем читать советские газеты до обеда.

Тот случай, когда читать вредно

Чтение украинских новостей может оказать удручающее влияние на рядового российского гражданина, неподготовленного к восприятию этого отдельно взятого контента. Действительно, стоит только заглянуть на главные страницы украинских новостных сайтов, и можно сразу бежать в аптеку за успокоительными средствами широкого спектра действия. Иначе безостановочный поток украинских "перемог по всем фронтам" способен вызвать нервно-психические, сердечно-желудочные и всякие прочие виды психосоматических расстройств.

Посудите сами. Мы даже не будем касаться ставших уже своеобразной "классикой жанра" тезисов о том, что "древние укры выкопали Чёрное море". Вот лишь несколько относительно свежих (этого года) победных реляций.

Украина выиграла "Евровидение", которое России не разрешили даже посмотреть, не то что участвовать. Перемога? Ещё какая!

ЮНЕСКО признала культуру приготовления украинского борща "нематериальным культурным наследием, нуждающимся в немедленной защите". Опять однозначная перемога!

Украина стала кандидатом в члены ЕС. И снова убедительная перемога!

И самое свежее:

Месяц назад: ВС РФ никогда не возьмут Лисичанск. Даже если представить себе невозможное, то после этого у российских войск не останется сил для новых наступлений.

Несколько дней назад: российские пропагандисты распространяют фейк о падении Лисичанска. Это очередная грубо состряпанная фальшивка. Бои ведутся на подступах к городу, окружения нет.

Нынче: отход из Лисичанска выгоден для ВСУ, поскольку линия боестолкновений будет идти суженным фронтом, плотности войск увеличатся, а ВС РФ придется штурмовать позиции ВСУ в лоб.

И как после таких новостей не хвататься за сердце? Тут впору уже скорую вызывать!

Информационные догонялки

А пока наши граждане поглощают успокоительные, Минобороны хранит многозначительное молчание. Это касается и очередного обмена военнопленными, прошедшего на днях в формате "144 на 144", и отвода наших войск с острова Змеиный, и многих других событий последних четырёх месяцев.

Каждое из этих событий вызвало скандал, поскольку информация о произошедшем была получена с украинской стороны. Разъяснения с нашей стороны последовали позже, когда в Сети уже вовсю бушевали "что это было?" и "доколе?". Особо острую реакцию вызвали формулировки типа "жест доброй воли".

После массированного обстрела Белгорода сетевые эксперты стали требовать нанести ответные удары по "центрам принятия решений" в Киеве. Однако, в Минобороны РФ ранее уже разъяснили, что всамделишные центры принятия решений находятся вовсе не в Киеве, поэтому "калибровка" определённых адресов в украинской столице не принесёт ничего, кроме очередных обвинений в том, что "Россия бомбит гражданские объекты". И, по-видимому, на этом обсуждение темы можно считать законченным.

Таким образом, Россия продолжает убедительно проигрывать информационную войну, постоянно находясь в позиции догоняющего и объясняющего, а то и оправдывающегося.

Вот завопила украинская пропаганда про "тысячу трупов" в кременчугском ТЦ "Амстор", куда якобы прилетела "огромная крылатая ракета" — и кого потом волнует, что на самом деле эта ракета прилетела в соседний склад боеприпасов?

В этом деле главное — быстрей и громче крикнуть, дать какую-нибудь ужасающую картинку, чтобы западная пресса разразилась убийственно негодующими заголовками. Ведь всё равно мало кто будет читать дальше заголовков. Так что, уже завтра понадобится новая ужасающая картинка.

Между тем, ВС РФ, не слишком отвлекаясь на брифинги и постановочные съёмки, освободили от власти нацистского киевского режима Мелитополь, Херсон, Мариуполь, а также вышибли украинских боевиков из Луганской Народной Республики. Третье июля отныне станет в республике красным днём календаря, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Самое время включить "инфоиммунитет"

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идёт уже пятый месяц. Никакая психика не выдержит столько времени находиться постоянно "на взводе". К субъективным переживаниям добавилась объективная усталость. Поэтому, вместо того, чтобы выметать из аптек запасы успокоительных, самое время вспомнить правила информационной гигиены. Они, в принципе, несложные:

Доверять только российским официальным источникам информации.

Увы, но западная пресса давно известна своей политической ангажированностью, а украинская и вовсе перешла в разряд оголтелой русофобской пропаганды. Объективность? Нет, не слышали.

Не слишком увлекаться скроллингом новостных лент.

Самое конструктивное в текущей ситуации — каждому заниматься своим делом. Причём, делать свою работу так, словно именно от неё зависит наша победа. Во многом, это именно так.

Можно добавить и ещё одно правило: не забывать жить. За себя и за того парня.

А "проигрывать инфовойну" нам пора бы уже привыкнуть. Ведь ещё Роберт Шекли (известный американский писатель-фантаст. — Прим. ред.) говорил:

"В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, тогда как лжец может нести всё, что угодно".

А правда — на нашей стороне.

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