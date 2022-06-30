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Автор Антон Куликов

Ректора РАНХиГС подозревают в краже денег вуза

Общество

В четверг стало известно о том, что ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств возглавляемого им вуза.

Ректора РАНХиГС подозревают в краже денег вуза

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте для ректора.

В МВД сообщили, что Владимир Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбуждённому в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинки") Сергея Зуева и других лиц, отмечает агентство "Интерфакс".

Ранее были сообщения, что обыски по этому делу прошли 26 мая у восьми бывших и действующих сотрудников академии. В МВД тогда подтвердили обыски у трёх действующих сотрудников и о допросе пяти сотрудников как свидетелей.

Дело в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой было возбуждено в 2021 году. Следствие считает, что Ракова и её соучастники в 2019 году похитили 50 миллионов рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках государственной программы "Образование". Контракты были заключены с Фондом новых форм развития образования. По обращению руководства которого и было возбуждено дело.

Фонд для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлёк "Шанинку". Марина Ракова до перехода на работу в Минпросвещения возглавлял фонд. И, как полагает следствие, уже будучи заместителем министра, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены.

По этому делу были задержаны бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко.

К слову, ранее Pravda.Ru задала несколько вопросов ректору РАНХиГС о целях возглавляемого им учреждения и способах достижения оных. Вопросы были заданы не только на страницах издания: Владимиру Мау был направлен официальный запрос. Ответа на который так и не последовало, что, надо заметить, является нарушением закона.

Академию народного хозяйства при правительстве РФ Владимир Мау возглавил в 2002 году. В сентябре 2010 года он стал ректором РАНХиГС после объединения Академии народного хозяйства, Российской академии госслужбы при президенте и 12 региональных академий госслужбы.

Владимир Мау является исполнительным директором оргкомитета Гайдаровского форума. И ранее подчёркивал, что "академия, университет является инвестиционной сферой, куда люди осуществляют свои инвестиции".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы образование владимир мау
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