В будущем люди будут питаться растительными пирожками и насекомыми

Проблема продовольствия в последнее время стоит перед человечеством довольно остро, и уже понятно, что в этой сфере в самое ближайшее время многое будет меняться.

По мнению экспертов, радикальные изменения в рационе жителей развитых стран произойдут уже к 2030 году. Какая же пища станет для нас нормой?

Продукты на растительном белке

До недавних пор самым популярным источником белка для потребителей были мясные и молочные продукты. Однако, в последнее время многие люди стали отказываться от их потребления из-за высокой стоимости, а также по этическим соображениям. Зато растёт спрос на пищевые продукты, имеющие в своей основе растительный белок — цельнозерновой хлеб, бобовые, фасоль, чечевица, продукты, в составе которых есть орехи и семечки.

Специалисты считают, что вскоре станут популярны растительные гамбургеры и пирожки с этими составляющими, а также протеиновые порошки из них, которые можно будет добавлять в различные виды пищи.

Лабораторное мясо

Его ещё называют клеточным, или культивированным. Это мясо, искусственно синтезированное в лабораторных условиях из натуральных клеток животных.

Такими экспериментами занимается, к примеру, австралийская компания Vow. На сегодняшний день она производит продукты, изготовленные из клеток свиней, кур, кенгуру, альпаки и буйвола.

Правда, пока их ещё нельзя найти в свободной продаже. Хотя, в 2020 году известный шеф-повар Нил Перри "на пробу" включил некоторые из них в своё меню.

Ферментированные продукты

Речь идёт о так называемой прецизионной ферментации — использовании микроорганизмов (скажем, бактерий и дрожжевого грибка) для создания отдельных привычных для потребителя продуктов, таких как хлеб или йогурт.

Американская компания Every Company уже применяет адаптированные штаммы микроорганизмов для создания заменителя яичного белка, а компания Perfect Day — для заменителя коровьего молока.

Съедобные насекомые

У многих народов, особенно азиатских, встречаются в меню блюда из насекомых — например, сверчков или мучных червей. Это может вызывать ужас у некоторых европейцев, но уже давно доказано, что насекомые обладают высокой питательной ценностью, они богаты белком, жирными кислотами омега-3, витаминами В12, С и Е, а также другими полезными элементами, такими как железо, цинк и фолиевая кислота. Кроме того, разведение насекомых более экологично и менее затратно, чем скота или птицы.

Сегодня австралийская компания Circle Harvest уже производит ряд съедобных продуктов, изготовленных из насекомых. Среди них макаронные изделия и смеси для изготовления шоколадных пирожных, в состав которых входит порошок из сверчков.

Выбора нет?

Вопрос в том, насколько все эти "суррогаты" смогут заменить привычные для нас продукты. Понятно, что вкусы — это дело индивидуальное, и кому-то даже понравятся искусственные яйца или макароны из червей, а кто-то воспримет это как жуткую гадость… Но, в любом случае, нам рано или поздно придётся переходить на более дешёвую и экологичную пищу, иначе угроза голода, которой сегодня стращают мир, станет вполне реальной.