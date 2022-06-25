"Руза фэмили парк": битва правлений СНТ может выявить коррупцию в МВД

Ровно 10 лет в этом году с момента окончания большой реформы МВД России, которая была направлена на повышение профессионализма сотрудников и ликвидацию коррупции и кумовства в рядах правоохранителей. Но, кажется, по отдельным коррупционным кейсам уже можно констатировать, что реформа провалилась.

Так, люди в погонах и с широкими лампасами на брюках могут повлиять на прокуратуру и полицию любого небольшого городка, и в очередной раз доказать, что верховенства права нет, по крайней мере в Рузском городском округе Московской области, где до сих пор "решают” и влияют на скорость расследования или вообще могут положить "под сукно” уголовное дело, если есть "связи” в высоких кабинетах. "Телефонное право” или, может быть, другие методы давления (выездные проверки) могут применяться в отношении честных полицейских.

В поле зрения московских журналистов попало небольшое уголовное дело из Рузы. Не самое резонансное на первый взгляд, но если потянуть "за ниточки”, то можно дойти до довольно известных и власть имущих личностей.

Ровно два месяца прошло с момента возбуждения уголовного дела по статье 167 УК РФ ч. 1 "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба”.

С заявлением в полицию в марте этого года обратился председатель СНТ "Королевский лес” и девелопер Юрий Королёв. Полицейским удалось задержать и взять показания с рабочих СНТ "РФП”, которые методично уничтожали его бетонные заборы, похитили металлические конструкции забора и нанесли ущерб стоимостью почти 400 тысяч рублей.

Фотография забора до того, как его снесли рабочие по приказу руководства СНТ "РФП". Видно, что забор не мешал свободному доступу к озеру, поэтому его разрушение ничто иное, как акт вандализма, основанный на вседозволенности. Рабочих сопровождал ЧОП "Витязь".

В ходе затянувшегося конфликта члены нового правления также решили захватить земельный участок девелопера, который является его собственностью, и установили на нём свои две бытовки охраны и два шлагбаума.

Так, по мнению рейдеров из СНТ "РФП", должна выглядеть будка охраны в коттеджном поселке бизнес-класса.

Заявитель дознавателям ОМВД по Рузскому району Московской области назвал дату и время, исполнителей и заказчиков преступления, но в официальном протоколе почему-то появились пространственные записи: преступление произошло неустановленными лицами и т. д.

И это уголовное дело вершина айсберга в большом конфликте девелопера Юрия Королёва с несколькими влиятельными и состоятельными "соседями”, которые уже второй год пытаются захватить бизнес Королёва в поселке "Руза фэмили парк”.

Активная фаза рейдерского (по мнению Королёва) захвата началась в июле-августе 2021 года, после того как бизнесмен и председатель посёлка в июне объявил, что в связи с последствиями локдауна и "ковида" придётся поднять коммунальные платежи для участков до 23 соток в среднем на 15-20%, а для владельцев больших массивов ввести платежи в зависимости от площади участка. После этого бывший заместитель Королёва по Наблюдательному совету (от жителей посёлка) и член ДНП "Руза-КМД" Константин Дворкин и его несколько "спонсоров” разработали план, как сместить старое правление. Они пообещали жителям первой очереди, что цены на "коммуналку" сделают не более 11 тысяч рублей с участка. На этих популистских лозунгах они возглавили новое правление и стали полновластно править на территории, где расположены 88 домовладений.

Жильцы доверились Дворкину, но в итоге обещания так и остались обещаниями. В реальности люди сейчас платят зимой с участка более 14 соток по 24 тысячи рублей в месяц, при этом многие услуги по созданию комфортного проживания в поселке бизнес-класса отсутствуют, так как новое правление не хочет заключать договора на содержание и техническое обслуживание коммуникаций, которые принадлежат СНТ "Королевский лес". Юрий Королёв содержит коммуникации, парковые территории и четыре озера и за пользование этими объектами он предлагает в расходах делиться первому СНТ "РФП" пропорционально существующим в каждом из двух СНТ жильцам. Но Дворкин и его сторонники заявили, что платить не будут.

Предположительно, Константин Дворкин — пешка в большой игре группы жильцов, которые и инициировали "рейдерский захват" всего посёлка. В апреле этого года они обратились в арбитражный суд с требованием признать недействительными границы СНТ "Королевский лес”, которое и управляет остальными тремя кварталами "Руза фэмили парк”, где ещё порядка 300 домов.

По словам Юрия Королёва, против него объединились главные землевладельцы посёлка, очень состоятельные и влиятельные люди.

Так, скорее всего, к финансированию кампании по захвату посёлка может быть причастен Андрей Спиваков, топ-менеджер австрийского "Райффайзенбанка", который за последние девять месяцев задолжал более одного миллиона рублей СНТ "Королевский лес”. Сумма набежала большая, так как его семья владеет семью участками общей площадью около 200 соток.

Информационную кампанию по очернению имиджа Королёва, предположительно, помогает проводить режиссёр Первого канала Роман Бутовский, он же и друг председателя СНТ "РФП” Дворкина. Дворкину в прошлом году он платил за свои 15 соток по 17 500 рублей ежемесячно, а за пользование двумя участками размером почти 40 соток оплата в управляющую компании СНТ "Королевский лес” — лишь 7400 рублей в месяц.

В вышеуказанной команде, по всей видимости, также состоят другие активисты: бизнесмен Николай Ишин, живущий на участке в 103 сотки и с долгом почти 750 тыс. рублей; Михаил Шишкин с супругой (40 соток, и с задолженностью почти полмиллиона рублей), также бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Бондаренко и Вячеслав Понамарев. Последний всем представляется, как родственник одного из замов министра МВД России. И, кажется, какие-то связи у этой команды "рейдеров" действительно есть.

Ведь в заявлении Королёва предельно точно написано, что 24 марта 2022 года около будки охранной фирмы ЧОП "Витязь” (в 10 метрах), которую наняли СНТ "РФП” и их управляющая компания, около 71/1 участка, рабочие, нанятые председателем СНТ "РФП” Дворкиным, разрушили бетонный забор, который отделял первый квартал от всего посёлка. Ограждение пришлось возводить в 2021 году, чтобы жители СНТ Дворкина бесплатно не пользовались инфраструктурой СНТ "Королевский лес”.

Сотрудниками полиции города Рузы правонарушители были задержаны. При этом охранники ООО ЧОП "Витязь” утверждали, что они ничего не видели и не слышали, когда ломали забор перфораторами (см. фото). Но после задержания всех отпустили, и в уголовном деле появилась данная запись — "имущество было разрушено группой неустановленных лиц”. Хотя, казалось бы, как, не установив задержанных исполнителей преступления, полицейские их отпустили.

И тут-то раскрывается в полной мере коррупционная составляющая, основанная, возможно, на связях "рейдеров” с полицией. Ведь задержанные рабочие в отделе МВД сразу признались, что команду на уничтожение частной собственности давал Константин Дворкин и управляющий Андрей Тищенко, но за них, наверное, вступились "покровители” заинтересованных в захвате всего "Руза фэмили парк”. "Телефонное” право в действии, а наказание никто не понёс и уголовное дело повисло в воздухе, так как прокуратура и полиция г. Руза, видимо, боятся что-либо против них предпринять.

Но на этом приключения не заканчиваются. Так как жители трёх других кварталов, которые обслуживает Королёв, добровольно не встали на сторону Дворкина, сейчас реализуется план по "захвату” всего посёлка через проверенное временем решение — Арбитражный суд Московской области, который может, возможно, "не беспристрастно” признать право на всю 100-гектарную территорию поселка за СНТ "РФП”. Все эти действия по дискредитации работы девелопера и захвату управления всего посёлка осуществляются, по мнению Королёва, только из-за желания Дворкина и Ко пользоваться бюджетом более чем в 110 млн рублей в год.

Вот так простой сотрудник "Мосфильма" Константин Дворкин и его влиятельные покровители, которые не любят платить коммунальные тарифы, по мнению Юрия Королёва, делают ход конём, чтобы ещё и "пополнить” свои личные карманы за счёт жителей "Руза фэмили парк".

Может, стоит уже подключиться к этому делу Главному Управлению СБ и ФСБ России?