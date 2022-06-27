Прокурор всегда прав? В Совете Федерации обсудили проблему обвинительных приговоров

Согласно статистике, менее 1% подсудимых добиваются оправдания в суде. Почему так происходит? Настолько хорошо работает следствие или настолько жестоки суды? Прокуратура всегда права или, может быть, адвокаты не всегда достаточно компетентны? Проблему равенства сторон в уголовном процессе обсудили в четверг, 23 июня, на экспертной сессии в Совете Федерации.

В российском правосудии наблюдается огромная разница между оправдательными и обвинительными приговорами. Возможно, действует негласное правило, что "прокурор всегда прав", а может быть, анализ статистики не учитывает каких-то нюансов. Ещё один аспект — это так называемые "судейские династии": часто в судебной системе работают родственники, и, хотя законом это не запрещено, но представляет собой этическую проблему. Так существует ли вообще равенство сторон в уголовном процессе, и что можно сделать, чтобы оправдательных приговоров стало больше? На этот вопрос инициатору экспертного совета, сенатору Елене Афанасьевой ответил известный адвокат, член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе.

"Я вам сейчас парадоксальную вещь скажу: уберите из закона право на реабилитацию, и вы получите массу оправдательных приговоров", — отметил эксперт.

По мнению Горгадзе, к существующему положению дел привело в том числе желание чиновников на местах "экономить бюджет" в самом гротескном исполнении. То есть, чтобы "сэкономить" на выплате компенсаций, суды выносят обвинительные приговоры с условным сроком наказания и считают, что обвиняемые должны быть им благодарны за это — "спасибо, что не посадили". Конечно, качество защиты имеет большое значение, но при этом необходимо помнить, что убеждённость в заведомой правоте прокуратуры (стороны обвинения) — это неправильно. В качестве конкретного примера из своей практики Шота Олегович привел дело Александра Душина, в прошлом предпринимателя, а ныне представителя органов власти в городе Усть-Кут Иркутской области.

Александр Душин начал свой бизнес ещё в середине 1990-х годов и стал одним из ведущих предпринимателей своего города. Он также активно участвовал в общественно-политической жизни Усть-Кута, избирался депутатом в органы местного самоуправления, а в 2017 году стал главой администрации города, передав свой бизнес в доверительное управление. Однако в октябре 2020 года его поместили под стражу в СИЗО-1 Иркутска, вменив "злоупотребление должностными полномочиями".

"Для меня лакмусовой бумажкой стал тот факт, что к Душину в СИЗО приходили люди с намёками продать задёшево свой бизнес, и проблемы сразу прекратятся. То есть, фактически, отжать бизнес с помощью правоохранительных органов. Кто приходил — можно проверить, все посещения в СИЗО записываются", — заявил адвокат.

Более подробно ситуацию пояснил адвокат Иван Керножицкий, представляющий интересы Александра Душина. По его словам, в данном случае под угрозой находится состязательность судебного процесса, поскольку суд вынужден выполнять работу следственных органов и прокуратуры вместо выполнения своей непосредственной функции. Дело было направлено в суд в таком состоянии, что судья вернула его прокурору для устранения недостатков, однако вместо этого сторона обвинения обжаловала решение судьи в вышестоящей инстанции.

Член экспертного совета, депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что никто не может вмешиваться в работу следствия и судей, однако законодатели могут и должны работать в сфере уточнения законодательства и процессуальных вопросов, учитывая подобные прецеденты. По её словам, всё ещё существует люфт между законом и справедливостью, который затрудняет работу судей, и цель работы законодателей — чтобы граждане перестали воспринимать судебную систему как некий карательный орган, и начали понимать, что именно в суд нужно идти за справедливостью, и что суд в состоянии её обеспечить.

"Александр Душин — успешный бизнесмен и принципиальный чиновник. Проблемы у него начались после того, как он начал выступать за реорганизацию органов местного управления, призвав к тому, чтобы Усть-Кут стал городским округом по примеру других успешных регионов. Местная и районная администрации фактически дублируют друг друга, и реорганизация позволила бы тратить меньше бюджетных денег, но этот призыв был воспринят как угроза чьему-то тёплому креслу", — отметил Шота Горгадзе.

Шота Олегович подчеркнул, что приводит в пример не просто частный случай, но прецедент, несущий в себе системную ошибку, исправление которой на законодательном уровне позволит добиться справедливости не одному человеку, а многим, и в конечном итоге — улучшить качество жизни граждан России. Кроме того, адвокат напомнил, насколько серьёзно судьи должны относиться к "праву на ошибку", ведь цена каждой судейской ошибки — это несколько лет человеческой жизни в тюрьме.