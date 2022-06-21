Поселок "Руза Фэмили парк": рейдерские захваты стали "цивилизованными"?

Интересно, как долго россиянам будет аукаться эхо "свободных” 90-х годов, когда каждый бизнесмен жил как на пороховой бочке, потому что в любой момент могли у него забрать бизнес. И с тех пор прошло уже более 25 лет, но практика рейдерских захватов чужого бизнеса осталась, хотя и стала чуть цивилизованнее.

Так, уже второй год подряд за свой посёлок и бизнес борется известный девелопер в Московской области, который построил поселок бизнес-класса "Руза Фэмили Парк”, где сейчас уже почти 380 домовладений и живут довольно состоятельные и обеспеченные люди.

Но именно это и стало главным мотивом в 2021 году для начала большой войны за деньги жителей посёлка со стороны организованной группы предприимчивых людей. При этом всё противостояние выплеснулось не только на интернет-пространство, с привлечением полиции, прокуратуры и органов власти, но также "связей" в судебной сфере.

Рождение "Королевского леса"

В 2011 году девелопер Юрий Королёв решил воплощать свою давнюю мечту о "посёлке счастья" и начал строить посёлок бизнес-класса, который будет состоять из нескольких отдельных жилых кварталов. Юридически было образовано два дачных некоммерческих партнёрства:

ДНП "Королевский лес" и ДНП "Руза-КМД",

которые Королёв запатентовал на себя под брендом "Руза Фэмили парк".

Первая очередь посёлка на 88 участков была довольно быстро построена и раскуплена. Девелопером было предложено строить дома в едином стиле (деревянные коттеджи из клеёного бруса), со своей стороны он начал создавать инфраструктуру:

детские и спортивные площадки,

развлекательный центр и автомойку,

ресторан и детский клуб,

контактный зоопарк,

всесезонные горки,

топиари-парк,

проложил коммуникации (водопровод, канализацию, газ, асфальтированные дорожки),

провёл электроснабжение и центральное освещение,

сделал ландшафтный дизайн на 100 гектарах и оборудовал с нуля четыре водоёма.

В инфраструктуру Королёв вложил собственные и кредитные деньги в надежде, что в будущем инвестиции окупятся, так как благодаря богатой инфраструктуре и ухоженной территории цена на землю будет расти.

В целом расчёт оказался верным, и к 2020 году посёлок разросся до четырёх кварталов с почти 380 домовладениями.

При этом Королёв тарифные платежи сделал самыми низкими в Московской области в посёлках такого уровня обслуживания: от 14,8 тысячи до 17,5 тысячи рублей с одного участка.

При этом он не скрывал, что ежегодные его личные дотации на поддержание поселка в таком качественном состоянии составляли около 10 млн рублей.

2021 год — ветер перемен

В 2021 году, в разгар постпандемийного синдрома, остро возникла проблема с наёмным персоналом, обслуживающим посёлок. Работники частично уехали на родину и вернуться не смогли из-за закрытых границ, а оставшиеся требовали повышения зарплаты в два раза. Королёву пришлось срочно организовать собрание жителей посёлка и рассказать о возникших сложностях. Он предложил поменять с 1 июля 2021 года начисление оплаты за участки в зависимости от количества соток земли, находящихся во владении.

Бизнесмен посчитал, что будет справедливо разделить домовладельцев на три категории, он предложил начислять платежи в зависимости от размера земельного участка.

Для самой большой категории жильцов: тех, у кого во владении было не более 14 соток, — был установлен тариф в 17 500 рублей (повышение было предусмотрено всего на 2600 рублей по сравнению с первым полугодием). При этом Королёвым был придуман гениальный ход своеобразный кешбэк в размере 3000 рублей в месяц. Для жителей, у которых были участки от 14 до 23 соток, тариф был установлен в районе 20,5 тысячи рублей. Крупные землевладельцы, которые купили несколько участков и вдобавок объединили их в один земельный надел (участки от 23 до 107 соток), должны были платить по соткам, а не по "участкам".

Решение по "крупным землевладельцам" и стало "официальной" причиной для начала рейдерского захвата управления всего поселка. Причём, судя по всему, их план был разработан задолго до предложения о повышении тарифов.

Представители группы из нескольких самых обеспеченных жителей посёлка первого квартала (владеющих участками площадью 83, 59, 40, 30 соток) заявили, что повышение тарифов за услуги неприемлемо и Королёв несправедливо поднимает цены именно для них. В составе группы "оппозиционеров" оказался бывший заместитель Королёва по Наблюдательному совету (от жителей посёлка) и член ДНП "Руза-КМД" Константин Дворкин, который в итоге популистским образом провёл своё избрание новым председателем и одновременно, по мнению Королёва, присвоил себе запатентованное название "СНТ СН "Руза Фэмили Парк".

В СНТ говорят, что информационную поддержку этой акции обеспечил режиссёр "Первого канала" Роман Бутовский. Размер его участков — 15+25+15 соток. При этом он платит Дворкину по 17 500 рублей за 15 соток в СНТ "РФП", а в СНТ "Королевский лес" за 40 соток весь прошлый год оплачивал по 7400 рублей ежемесячно.

Предположительно, финансирование всей этой PR-кампании против Королёва обеспечил топ-менеджер Райффайзенбанка Андрей Спиваков (владеет семью участками, площадью более 200 соток). По данным СНТ, он не оплачивает его услуги уже почти год и задолжал прежней управляющей компании более миллиона рублей.

В плеяде "оппозиционеров" также засветились бизнесмены Николай Ишин (103 сотки), с долгом в 930 тысячи рублей, и Михаил Шишкин (40 соток), с задолженностью почти полмиллиона рублей. Высказал свою поддержку Константину Дворкину и бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Бондаренко, проживающий в посёлке на 83 сотках. Открыто присоединился к борьбе с Юрием Королёвым и житель посёлка Вячеслав Понамарёв, который представляется родственником министра МВД России (правда фамилии не называет).

Параллельно с захватом власти в правлении СНТ "оппозиционеры" также провели регистрацию управляющей компании с уже зарегистрированным прежними управленцами названием "Руза Фэмили Парк”. На своем первом собрании 22 августа 2021 года они предложили владельцам участков платить общий единый тариф 11 тысяч рублей в месяц за обслуживание коммуникаций. После такого популистского заявления новоявленные управленцы большинством голосов фактически и юридически захватили власть, в результате чего СНТ отказалось от услуг управляющей компании Юрия Королёва. Новая управляющая компания была зарегистрирована уже 25 августа, хотя на это должно было уйти около двух рабочих недель. (Этот факт говорит о том, что вся кампания против Королёва была спланирована и подготовлена задолго до общего собрания жильцов.)

Вот только обещания снизить коммунальные платежи оказались только обещаниями, которые выполнять никто из рейдеров не собирался. Уже 4 сентября 2021 года (через две недели после захвата власти) группа во главе с Константином Дворкиным, Дмитрием Садковым и Михаилом Шишкиным проводит так называемый сход жителей всех четырёх кварталов, но уже объявляет о взносах 15 500 рублей ежемесячно и 63 тысячи рублей с каждого участка единовременно. А через месяц с октября 2021 года объявляются взносы, из-за которых было задумано смещение Королёва от власти и захват первой очереди — 17 500 рублей.

При этом девелопер ещё 16 августа 2021 года (до начала захвата СНТ со стороны Дворкина и Ко) предложил просто жить мирно, чтобы жители первого квартала (88 домовладений) оплачивали услуги за пользование и техническое обслуживание трансформаторных подстанций, канализации, водопровода и другими благами посёлка бизнес-класса, а из-за скандала не упала цена на землю. Но новое правление СНТ отказалось это делать и пошло на девелопера с откровенной войной. Приезжали "дружественные" СМИ, которые довольно однобоко показали конфликт. Было выпущено около 15 заказных видеороликов, убедивших областных чиновников собрать совещание по проблемам посёлка в Правительстве Московской области.

Однако в итоге новые "власти" свои обещания сдержать не смогли, и в конце года жители в платёжках увидели не 11 000 рублей за "коммуналку", а 17 500 рублей (как у Королёва), а с января 2022 года тариф кратно увеличили в два раза до 24 000 рублей в месяц, и это без учёта вывоза мусора в соседнее село, воровства электроэнергии и бесплатного использования коммуникаций и инфраструктурой всего посёлка.

Кроме того, СНТ Дворкина выставляет дополнительные счета на обслуживание газотранспортной системы, хотя это тоже должно быть включено с основной коммунальный тариф.

Люди — новая нефть

Дворкин и его сотоварищи, видимо, начали захват власти в посёлке ради ежемесячных взносов не только на первой очереди. Расчёт был, скорее всего, простой: захватив управление первым кварталом посередине посёлка, они, судя по всему, рассчитывали захватить и все другие три квартала, где жители обслуживались по тарифам СНТ "Королевский лес". Раз добровольно жители перейти под их знамена в сентябре 2021 года не захотели, тогда Дворкин и его спонсоры пошли в "свой" суд, чтобы оспорить права Королёва на управление всем посёлком "Руза Фэмили парк”.

В апреле этого года они обратились в Арбитражный суд Московской области, где предъявили претензии на границы СНТ "Королевский парк". Ссылались на то, что жители посёлка якобы желают сменить форму правления и им якобы хочется жить под управлением СНТ Дворкина. По сути, пошли по старому пути: найти нужные рычаги влияния и через решение суда принудить всех жителей посёлка платить именно им, а это ни много ни мало около 100 млн рублей в год, есть где разгуляться фантазии и поживиться. Вот только не учли тонкости российского законодательства.

Изменить форму правления в СНТ могут исключительно участники этого товарищества, а в суд в качестве заявителей, по всей видимости, Дворкин и Ко привлекли своих сторонников — жителей посёлка, которые владеют большими земельными участками и не хотят платить взносы по третьей, утверждённой общим собранием жителей, статье начисления взносов. Причём эти жители (и их адвокаты) уже на первом заседании стали откровенно врать, что не знают никакого СНТ "Королевский лес" и не принимали участия в его собраниях. Но документы, предоставленные в суде юристом Королёва, опровергают эти заявления.

Судя по бумагам, предприимчивые рейдеры принимали участие в голосовании по управлению тремя кварталами и за взносы на последнем в октябре 2021 года общем собрании СНТ "Королевский лес", исправно платили многие годы взносы за использование коммунальной инфраструктурой в управляющую компанию, которое это СНТ "Королевский лес" нанимало все эти годы. Но документы и около 20 обоснований Королёва по странному стечению обстоятельств суд принимать во внимание не стал, а также отказал рассмотреть в июне 2022 года привлечение в качестве третьих лиц самих членов СНТ "Королевский лес". После такой несправедливости, когда Дворкин имеет право на необоснованные обвинения и судья привлекает любых третьих лиц со стороны Дворкина, а со стороны СНТ "Королевский лес" никакие доводы не рассматриваются, адвокат Юрия Королёва написал жалобу на судью Анну Летяго.

В процессе разбирательств также выяснилось, что подобные нефинансовые споры должны слушаться не в арбитраже, а в районном суде города Руза, куда теперь и собирается обратиться с иском председатель СНТ "Королевский лес" в ближайшее время. Он собирается ещё раз юридически закрепить за собой право на свою личную собственность (коммуникации, дороги, инфраструктуру и управление СНТ "Королевский лес"), а также подтвердить границы своего товарищества, которые были закреплены ещё на общественных слушаниях в Волковском поселении Рузского района в 2014 году.