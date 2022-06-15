Эксперт: "Метод химической кастрации не избавит от педофилов"

Следственный комитет России заявил о том, что в России снизилось число преступлений против детей, но оно всё равно остается высоким: за четыре месяца 2022 года в СКР поступило более 23 тысяч сообщений о таких нарушениях закона. Мы решили подробнее поговорить с экспертом в области расследования преступлений Сергеем Клещёвым о такой неприятной и актуальной проблеме, как педофилия.

Эксперт отмечает, что истинное насилие, причинение тяжкого вреда здоровью либо убийство в подобных случаях присутствует довольно редко. Чаще имеют место последствия психологического характера. Также нередки случаи и добровольного, а иногда и осознанного вступления несовершеннолетних в преступную связь. Методы растлитель использует различные:

обаяние,

хитрость,

детскую наивность,

деньги,

шантаж и угрозы.

Портрет "обычного" педофила

С виду такие люди нередко производят положительное впечатление. Основываясь на следственной практике, эксперт утверждает, что большая часть привлечённых к уголовной ответственности растлителей — это обычные семейные мужчины, среднего возраста, воспитывающие детей. Зачастую они имеют профессии, связанные работой с детьми и позволяющие вступать с ними в контакт, не привлекая внимания окружающих. Такие лица хорошо планируют свои преступления, совершают их неоднократно, как правило, не признают вину, считая сексуальные связи с детьми явлением абсолютно нормальным, а законы — неправильными и ущемляющими их права.

"Когда мы говорим о совратителе, большинство из нас представляет чужого, страшного постороннего человека, который пристаёт к детям на улице, пытается проникнуть в квартиру, посадить либо увезти ребёнка на машине. Но количество педофилов, "предлагающих конфетку" на улице, значительно меньше, если сравнивать их с растлителями, которые встречаются среди близких и даже в семье. Отцы и отчимы, растлевающие и насилующие собственных детей, к чужим детям, как правило, не проявляют сексуального интереса", — заявляет Сергей Клещёв, отмечая, что многие также находят своих жертв в интернете, социальных сетях, при общении в мессенджерах и различных тематических группах.

Сложности раскрытия подобных преступлений

Поскольку потерпевшие — это дети или подростки, то в силу возраста они не в полной мере отдают отчёта всей серьёзности своего положения. Ещё до самого факта насилия, при первых признаках сексуального интереса к ним со стороны взрослых, они не в состоянии своевременно распознать угрозу и попытаться противостоять ей.

Чаще правоохранительным органам становиться известно о совершенном преступлении лишь спустя время. Такая информация поступает, как правило, либо от родителей, либо от педагогических работников или психологов учебных заведений. Они в ходе общения усматривают отклонения от нормального поведения ребёнка. Это может проявляться в

резкой смене настроения,

подавленности,

чувстве замкнутости при посторонних.

"Говоря о сложностях расследования, отмечу, что для подобной категории уголовных дел характерны длительные сроки, обусловленные необходимостью проведения большого количества следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Особую сложность вызывают общение и допросы потерпевших лиц. Дети подчас не могут достаточно подробно описать внешность преступника, назвать возраст, национальность, какие-либо особые приметы. Если растлитель родственник или близкий к семье человек, ребёнок стесняется, боится давать показания", — отмечает эксперт.

В ходе проведения расследования к работе привлекаются различного рода специалисты — психологи, психиатры, представители учебных заведений, изучаются медицинские документы, проводятся осмотры и исследование фото- и видеоматериалов, изъятых у обвиняемого с целью выяснения всех обстоятельств и новых эпизодов преступной деятельности.

Методы борьбы с педофилией

Эксперт отмечает, что метод химической кастрации, предложенный Государственной думой в качестве мер профилактики, вряд ли существенно изменит ситуацию. Большая часть педофилов "накапливает" своё низменное желание в течение некоторого времени, лишившись самой физиологической возможности совершения полового акта и последующей разрядки, по мнению ряда исследователей, он может прибегнуть к подручным имитирующим средствам. По мнению многих сотрудников правоохранительных органов и исследователей, полная изоляция виновных лиц либо в специальных учреждениях при наличии медицинских показаний, либо в исправительных колониях — это единственный действенный метод противодействия подобным преступлениям.

Также вряд ли достигнет цели введение реестра так называемых педофилов. Подобные списки в МВД РФ есть и сейчас. Каждый осуждённый за подобные преступления попадает под так называемый административный надзор, и его жизнь находится под постоянным наблюдением. На него наложен ряд ограничений и запретов, например, посещать общественные места, работать рядом с детьми, занимать некоторые должности и другие виды ограничений.

Зачастую бывшие осуждённые не могут покидать пределы одного города, но тем не менее делают это в обход запрета. Им запрещено приближаться к детским учреждениям и школам ближе 150 метров, но, как показывает практика, и это сложно проконтролировать в реальных условиях. Также существует мера профилактики в виде посещения по месту жительства, однако такое посещение предусмотрено лишь в ночное и вечернее время, но преступления подобного вида совершаются чаще днём.

В ряде регионов России введена процедура тестирования лиц, ранее совершавших подобные преступления, с целью определения их психического здоровья. Однако в связи тем, что такое тестирование проводится добровольно, с согласия самого лица, данная инициатива бессмысленна.

Кроме того, сведения из "реестра педофилов", о котором так много говорят в последнее время, не могут быть доступны широкой общественности. Поэтому смыл такого реестра утрачивается. Введение электронных браслетов с gps-трекерами смогло бы упростить задачу по контролю за лицами, склонными к совершению подобных преступлений, но имеет место финансовый вопрос, препятствующий внедрению подобной инициативы.

В итоге в качестве реальной меры противодействия эксперт предлагает воспитывать детей и разъяснять им меры безопасности. Также родителям следует тщательно изучать темы, к которым проявляет интерес ребёнок в Сети, больше уделять ему времени, интересоваться тем, с кем и как проводит он своё свободное время.

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