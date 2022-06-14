Украина фактически признала себя государством-террористом

Мнения о судьбе территорий, которые могли бы остаться украинскими по итогам спецоперации, в российском обществе расходятся. Однако, Украина сама решила внести ясность в этот вопрос.

Вчерашние и сегодняшние чудовищные обстрелы Донецка и Брянской области демонстрируют откровенно террористическую сущность киевского режима. Очевидно, что пока существует Украина как государство-террорист, обстрелы будут продолжаться.

После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины "навострили ушки" Польша, Венгрия и Румыния, явно рассчитывая прирасти территориями, которые пока ещё считаются Западной Украиной.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию". И продвижение польских территориальных интересов ничуть не смущает президента Украины Владимира Зеленского, фонтанирующего идеями о "возвращении Крыма и Донбасса".

Мнения экспертов по ситуации с пятью западными областями Украины разделились. Так, например, известный российский политолог Армен Гаспарян, выступая на книжном фестивале "Красная площадь", высказался по этому поводу следующим образом:

"Буду ли я переживать о них? Нет, пусть с ними поляки мучаются".

Но есть и другое мнение, высказываемое в Telegram-каналах: отойдя под контроль Польши, эти территории останутся рассадником нацизма и русофобии, а значит — всегда будут представлять угрозу для России. И решить эту проблему могут только полная денацификация и установление российского контроля, чтобы кому-то в голову не пришло повторить сценарий возрождения нацизма, как это уже случилось на послемайданной Украине.

Украина — провальный проект

Эксперты пока не пришли к единому мнению относительно будущего демилитаризованных и денацифицированных территорий Украины. Зато сама Украина, продолжая обстрелы, абсолютно чётко даёт понять, что с этим государством-террористом вести какие-либо переговоры не имеет смысла.

"После новости о прямом ударе ВСУ по жилому дому в Клинцах, в результате которого тяжело пострадала женщина, первое желание — выжечь всё до Чернигова, Сум и Харькова. Но ведь Украина именно этого и добивается. Ей нужны новые факты "российской агрессии", размахивая которыми она продолжит требовать оружие и защиту. Поэтому и провоцирует по всем направлениям, не считаясь с возможными последствиями для собственного населения", — отмечает журналистка Юлия Витязева.

Россия, конечно, отвечает ударом на удар: прямо сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В украинских пабликах просят жителей оставаться в укрытиях. А в российских — требуют нанести удары по центрам принятия решений. Идея хорошая, но ведь, судя по поведению украинского политикума и его западных кураторов, эти самые "центры принятия решений" находятся не на улице Банковой в Киеве, а гораздо западнее.

То, что Украине не жалко даже собственное население, не говоря уже о жизнях россиян, понятно давно. Для людей, накачанных ненавистью ко всему русскому, убийства мирных жителей не являются чем-то запретным или из ряда вон выходящим. Но имеет ли такая страна право на существование?

Украинские нацисты, ведущие боевые действия террористическими методами, несомненно, будут ликвидированы в ходе спецоперации. С людьми, "обработанными" украинской ненавистнической пропагандой, придётся долго и вдумчиво работать, продолжая решать задачи денацификации этой страны. А вот сама Украина, как государство-террорист и антироссийский проект, должна прекратить своё существование. И Западу придётся, рано или поздно, признать, что этот проект провалился.

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