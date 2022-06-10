Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар

Большинство россиян, которым посчастливится побывать в отпуске этим летом, предпочтут приобретать патриотический загар на курортах нашей необъятной Родины или на собственных дачах.

Что бы ни происходило на нашей планете, но лето наступило строго по календарю, а вместе с ним начался и очередной курортный сезон. И туристическая индустрия, не успевшая ещё толком оправиться от пандемии COVID-19, снова находится в напряжении. Теперь тревогам туроператоров способствуют политические события.

После начала СВО на Украине Россию захлестнул вал санкций. Страны "заукраинской коалиции" закрыли небо для российских самолётов, а десятки лайнеров, находящихся в лизинге, были арестованы за рубежом. Волна русофобии, накрывшая Европу, тоже приятному и расслабленному туризму не способствует. Полетят ли россияне куда-то отдыхать этим летом?

Мир открыт, но…

Полетят, говорят туроператоры. Правда, определённые сложности, всё же, имеются. Основной проблемой в планировании путешествий сейчас стала сложная транспортная логистика, поскольку российские авиакомпании не могут выполнять международные рейсы из-за санкций. Это привело к тому, что рейсы стали более долгими и дорогими.

Что касается виз, то шенгенские выдаются в том же объёме, что и раньше, а количество многоразовых виз даже увеличилось. Здесь самая большая сложность — получить визу в США. Но, учитывая качество наших отношений с этой страной, не так уж много россиян стремится провести отпуск именно в Штатах. Есть много других, гораздо более привлекательных для российских туристов стран.

Во-первых, традиционно "туристически дружественная" к россиянам Турция. Эта страна не вводила санкции против России. Кроме того, отменены все ранее действовавшие ковидные ограничения. По оценкам туриндустрии, этим летом "берег турецкий" посетят не менее трёх миллионов россиян. Каждую неделю в Турецкую Республику отправляется 650 рейсов разных авиакомпаний.

На втором месте Египет, тоже не вводивший никаких ограничений и открытый для россиян. Правда, сейчас там невысокий сезон: в неделю отправляется порядка 35 рейсов.

Тройку лидеров замыкают ОАЭ: помимо туристических поездок страна представляет интерес и для релокации бизнеса — многие предприятия перевели туда сотрудников так же, как и в Турцию.

Туристический поток есть также на Мальдивские острова и в постсоветские страны — это Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан. Следует отметить, что российские туристы и туроператоры в зарубежных поездках отдают приоритет прямым рейсам в страны, которые не вводили санкции против России. И это логично: кому интересно тратить свои деньги там, где ясно дали понять, что тебя не любят и страну твою не уважают?

Отдельно остановимся на вопросе безопасности.

Все мы помним, как недавно в Сети распространялись ролики, снятые украинцами, с угрозами в адрес россиян, которые собираются этим летом в Турцию, Египет и Европу. Стоит ли воспринимать эти угрозы всерьёз?

Туроператоры рекомендуют во время отпуска оставаться вне политики и ни в коем случае не принимать участия ни в каких митингах и протестных акциях. За это полагается, как минимум, немедленная депортация. На данный момент от российских туристов жалоб на какие-либо притеснения не поступало.

Широка страна моя родная!

К началу курортного сезона аналитики проводили несколько опросов касательно планов россиян на отдых, однако результаты сильно разнятся. В частности, один из опросов гласит, что 81% россиян собираются провести отпуск в родной стране: туристических поездках по России, отдыхе на курортах Крыма и Краснодарского края, а то и вовсе на собственной даче. Действительно, спрос на отдых в России, по оценкам туриндустрии, бьёт рекорды.

"Дагестан показывает рост 247%, Чечня — 189%, Сахалин — 94% роста к прошлому году, Алтай — 58, Подмосковье — 56, Санкт-Петербург — 54, Камчатка — 53, Кавказские Минеральные воды — 52, Карелия — 50, и Абхазия — 30%", — рассказал Общественной Службе Новостей руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Что примечательно, на днях президент России Владимир Путин поручил предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей туристического кешбэка за поездки в субъект РФ, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. Предложение замечательное, но летом отдыхающие обычно стремятся к тёплому Чёрному морю, которое, увы, у нас одно на всю огромную страну, а тут — проблема с транспортной доступностью Крыма.

На юге России уже три месяца подряд в целях безопасности закрыты 11 аэропортов, включая Симферопольский, а железнодорожных билетов не хватает, даже несмотря на введение дополнительных поездов на южном направлении.

Прошлым летом Крым посетили 9 млн туристов, из них 6 млн — авиатранспортом. В этом году прямое авиасообщение с Крымом закрыто, а железная дорога может перевезти, максимум, 2 млн 300 тыс пассажиров. Туроператоры уговаривают клиентов ехать в Крым на автомобилях или автобусах. Приходится соглашаться или выбирать другие регионы, и здесь в выигрышном положении оказываются, прежде всего, Сочи и Минеральные Воды, аэропорты которых открыты.

Крым наиболее пострадал по аннуляциям и по снижению бронирования из-за сложной транспортной логистики, отмечают представители туриндустрии.

Дорогая дорога

Pravda.Ru поинтересовалась у представителей туристической индустрии, почему многие россияне считают, что отдыхать за границей — лучше и дешевле? Выяснилось, что это не совсем так, как мы привыкли думать.

"Средний чек сейчас стартует на зарубежные путешествия от 90-110 тысяч рублей на двоих в отеле "всё включено", включая перелёт, на неделю. Это отель 3-4 звезды. Отель 5 звёзд, средний чек — 150-250 тысяч рублей, в зависимости от страны. Это среднее по странам. Средний чек по России в бюджетном сегменте не вырос, он составляет 30-50 тысяч рублей на двоих. Но это бюджетные отели. В отели категории 4-5 звёзд такой же, как на зарубежных путешествиях, — 100-150 тысяч рублей минимум. Путешествие по России дороже только в сегменте 5 звёзд. Иногда — 4 звезды. Из-за того, что таких гостиниц очень мало. Например, в Краснодарском крае 5-звёздочных гостиниц на весь край всего 45. Только на одном Анталийском побережье Турции — 511 таких гостиниц. Когда у нас будет 500 гостиниц, цены будут снижаться. Но в отелях 2-3 звезды, да, это, конечно, туристический класс, бюджетный класс отдыха, и в этих отелях путешествие получается дешевле, чем за рубежом", — ответил нам эксперт.

Внесли свои коррективы и "авиасанкции". Отдыхать в России теперь получается дешевле всё из-за той же транспортной логистики.

"Если раньше мы в Европу летали 3 часа и билет в среднем стоил 20-25 тысяч рублей в экономическом классе, сейчас такой же билет стоит 60-80 тысяч минимально, и лететь приходится 8-12 часов", — добавил специалист.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Судя по данным туроператоров, в этом курортном сезоне многие россияне приобретут красивый патриотический загар не только в Крыму и на побережье Краснодарского края, но и в других регионах нашей необъятной Федерации.

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