Депутат сейма потребовал вернуть Смоленск Литве

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис отреагировал на инициативу депутата Госдумы Евгения Фёдорова, который внёс законопроект об отмене признания независимости Литовской Республики.

По словам Малдейкиса, в ответ Литва может потребовать возвращения Смоленска: "Если Россия денонсирует признание независимости Литвы от 1991 года, тогда Литва денонсирует Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул оккупированные территории Великому княжеству Литовскому. Смоленск — это Литва!"

На этой неделе депутат Госдумы Евгений Фёдоров внёс законопроект "О признании независимости Литовской Республики". В пояснительной записке к документу он обосновал своё предложение тем, что после внесения поправок в Конституцию Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории.

Депутат также напомнил, что в марте 1991 года в СССР был проведён референдум, по итогам которого большинство жителей страны высказалось за сохранение Советского Союза как единого государства.

Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачёва было принято постановление Государственного совета СССР № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики". По мнению Евгения Фёдорова, это постановление было незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением ряда статей Основного закона Советского Союза.

Что касается исторического экскурса, устроенного депутатом литовского сейма, то по условиям Поляновского договора Русское государство и Речь Посполитая сохранили границы, которые были установлены по условиям Деулинского перемирия 1618 года. Воспользовавшись Смутой в Русском государстве в начале XVII века, отряды Речи Посполитой после многомесячной осады захватили Смоленск.

А вообще, борьба за Смоленск между Русским государством и Великим княжеством Литовским велась на протяжении нескольких столетий. В середине XV века литовцы захватили это русское княжество. Но в начале XVI века московский князь Василий III отбил Смоленск у литовцев.

Окончательно вернуть город русским удалось в 1654 году, что было подтверждено по условиям Андрусовского перемирия 1667 года и подтверждено условиями Вечного мира 1686 года между Россией и Речью Посполитой.

Так что литовский депутат, всё же, апеллирует не к тем договорам. И после Поляновского мира тоже были соглашения. Это, конечно, в том случае, если вообще спич Малдейкиса стоит рассматривать всерьёз.

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