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Автор Олег Артюков

Депутат сейма потребовал вернуть Смоленск Литве

Общество

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис отреагировал на инициативу депутата Госдумы Евгения Фёдорова, который внёс законопроект об отмене признания независимости Литовской Республики.

Депутат сейма потребовал вернуть Смоленск Литве

По словам Малдейкиса, в ответ Литва может потребовать возвращения Смоленска: "Если Россия денонсирует признание независимости Литвы от 1991 года, тогда Литва денонсирует Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул оккупированные территории Великому княжеству Литовскому. Смоленск — это Литва!"

На этой неделе депутат Госдумы Евгений Фёдоров внёс законопроект "О признании независимости Литовской Республики". В пояснительной записке к документу он обосновал своё предложение тем, что после внесения поправок в Конституцию Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории.

Депутат также напомнил, что в марте 1991 года в СССР был проведён референдум, по итогам которого большинство жителей страны высказалось за сохранение Советского Союза как единого государства.

Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачёва было принято постановление Государственного совета СССР № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики". По мнению Евгения Фёдорова, это постановление было незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением ряда статей Основного закона Советского Союза.

Что касается исторического экскурса, устроенного депутатом литовского сейма, то по условиям Поляновского договора Русское государство и Речь Посполитая сохранили границы, которые были установлены по условиям Деулинского перемирия 1618 года. Воспользовавшись Смутой в Русском государстве в начале XVII века, отряды Речи Посполитой после многомесячной осады захватили Смоленск.

А вообще, борьба за Смоленск между Русским государством и Великим княжеством Литовским велась на протяжении нескольких столетий. В середине XV века литовцы захватили это русское княжество. Но в начале XVI века московский князь Василий III отбил Смоленск у литовцев.

Окончательно вернуть город русским удалось в 1654 году, что было подтверждено по условиям Андрусовского перемирия 1667 года и подтверждено условиями Вечного мира 1686 года между Россией и Речью Посполитой.

Так что литовский депутат, всё же, апеллирует не к тем договорам. И после Поляновского мира тоже были соглашения. Это, конечно, в том случае, если вообще спич Малдейкиса стоит рассматривать всерьёз.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы литва смоленск речь посполитая евгений федоров
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