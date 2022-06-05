Бракосочетание первой пары из России в метавселенной обошлось в 3 млн рублей

На днях состоялась первая свадебная церемония в метавселенной. Пара из России решила необычным образом обменяться кольцами и вступить в семейную жизнь. Влюбленные, а ныне — муж и жена Антон Кофанов и Ирина Голубовская, отметили, что создание метавселенной под свое мероприятие — это их общий проект, но сама идея принадлежит супругу. Антон увлекается экскурсиями по виртуальному миру и изучает его вместе с командой профессионалов. Для России это необычный способ проведения свадебного торжества.

Чтобы реализовать задуманное, они работали без выходных 2 недели. Антон и Ирина делали наброски, обменивались картинками, продумывали, что им может понадобиться на время церемонии бракосочетания. Метавселенная позволяет самостоятельно строить различные здания, средства передвижения и прочие вещи, которые необходимы для обычного праздничного торжества. Даже обручальные кольца в виртуальном мире можно сделать наподобие реалистичных.

Свадьба обошлась молодоженам примерно в 3 млн рублей. Несмотря на то, что метавселенная — это виртуальный мир, за свадебные хлопоты рассчитываться пришлось реальными деньгами. Антон поделился информацией о том, на что были потрачены средства.

Свадьба в метавселенной — дорогое и нестандартное удовольствие

"Сначала нужно было найти участок земли для нашей церемонии, после чего он выкупается или берется в аренду. И только после этого можно строить следующие планы по обустройству. Нам хотелось чего-то невероятного. Итак, мы разработали свою концепцию. 2 млн рублей было потрачено на постройку алтаря и услуги священника, официантов, на яхту, праздничные фейерверки, торт, букет. Дополнительно было потрачено 300 тыс. рублей на кейтеринг. К тому же не стоит забывать о приглашенных гостях, которым были выданы купленные по 35 тыс. рублей очки виртуальной реальности и оплачен доступ в метавселенную на общую сумму 1,2 млн рублей", - рассказал Антон в интервью Pravda.Ru.

Подготовка к свадьбе длилась 2 недели. Для свадьбы в метавселенной было куплено 28 VR-шлемов. Некоторым гостям пришлось играть по очереди. Хотя это никак не отразилось на общем настроении компании. Теперь молодожены уверенно говорят о том, что повторят подобное путешествие в виртуальный мир. По их мнению, каждый праздник должен происходить именно так, то есть необычно.

Стоит заметить, что некоторые компании организовывают для своих будущих клиентов полноценную экскурсию по пространству метавселенной. К этому также привлекается полноценный гид, который имеет опыт в сфере данных разработок.

"Такая услуга может обойтись туристам виртуального мира в 5 тыс. рублей. Но, помимо развлечений, клиенты могут научиться зарабатывать на таких проектах", — утверждает представитель компании Metaversego, которая занимается такими мероприятиями.

В 2021 году к развитию своих метавселенных приступили уже в нескольких компаниях. Каждая из компаний представила геймерам свое видение виртуального мира. Сейчас же клиентам предлагается приобрести недвижимость этой вселенной будущего, и оценивается она в миллионы долларов. Разработчики прогнозируют большие заработки для тех, кто готов инвестировать свои средства, а игрокам предлагают невероятные возможности.

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