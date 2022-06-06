Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства?

В нынешней ситуации, когда Правительство РФ принимает энергичные меры, чтобы поддержать российскую экономику, находятся желающие извлечь максимальную выгоду из текущего момента. Примером может служить скандальная история банкротства ООО "ПСК "Ремпуть", являвшейся подрядчиком ОАО РЖД, и его субподрядчика — ООО "Инжпутьстрой".

Власть, бизнес и санкции — как лебедь, рак и щука

Сейчас, когда Запад развязал против России тотальную экономическую войну и рынок покинули многие иностранные компании, российский бизнес сталкивается со многими трудностями. Но в правительстве понимают, что кризис в то же время открывает окно возможностей. Буквально на днях премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, заявил о необходимости создать для отечественного бизнеса комфортную среду.

"Нам необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок, без бюрократизма, и это не какие-то красивые слова, а тот принцип работы, к которому я призываю представителей органов власти всех уровней", — сказал Мишустин.

Позиция власти по отношению к бизнесу ясна. Однако на деле находятся желающие воспользоваться моментом, чтобы извлечь максимальную прибыль, используя методы на грани законности или даже нарушая действующее законодательство РФ. Так можно охарактеризовать дело о банкротстве компании "ПСК "Ремпуть".

Впрочем, эта история началась не вчера: судебные инстанции уже в течение нескольких лет пытаются установить истину.

"ПСК "Ремпуть" существует с 1991 года. Специфика работы компании — проектирование, строительство и ремонт железнодорожных путей. В этом качестве она являлась одним из подрядчиков ОАО РЖД. В 2013–2015 годах, когда компанией руководил Антон Михальков, это был успешный растущий бизнес. Но с его уходом на должность генерального директора ООО УК "Росводоканал" бизнес стал проваливаться и в конечном итоге завершился банкротством. По состоянию на сентябрь 2020 года суммарные долговые обязательства "ПСК "Ремпуть" составляли 4,1 млрд рублей.

Субподрядчик компании, ООО "Инжпутьстрой", специализировавшийся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, был признан банкротом ещё ранее — в декабре 2018 года с общей задолженностью в 1,34 млрд рублей.

Корпоративный конфликт

И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что крупнейшим кредитором обеих обанкроченных компаний является Совкомбанк. Известно, что ещё в 2016 году банк выкупил через подконтрольные структуры около 49% "Ремпути", став таким образом финансирующим партнёром. На практике это означает, что Совкомбанк получил контроль над финансовыми потоками компании. Позже банк воспользовался возникшей в "Инжпутьстрое" кризисной ситуацией, чтобы заполучить под свой контроль более 95% реестра кредиторов этой компании.

Антон Михальков со своей стороны прилагал усилия по спасению бизнеса. Совкомбанк обратился к Михалькову с просьбой и между сторонами были подписаны договоры, согласно которым требования независимых кредиторов субподрядчика должны быть выкуплены совместно и поровну. Однако, когда Михальков перечислил Совкомбанку в целом более 600 млн рублей за требования к компаниям "Ремпуть" и "Инжпустьстрой", банк, осуществив выкуп этих требований, отказался передавать Михалькову причитающуюся ему в соответствии с оплаченными деньгами часть.

Установив практически полный финансовый контроль над двумя компаниями, банк на этом не остановился. Очевидно, понимая, что миллиардные суммы задолженностей почти невозможно взыскать с нескольких менеджеров компаний-банкротов, Совкомбанк решил привлечь к числу ответчиков и Антона Михалькова, рассчитывая изъять в свою пользу принадлежавшие ему ранее 10% "Росводоканала". Проще говоря, Банк пытается забрать у Михалькова то, что ему уже не принадлежит, поскольку этот актив в конце прошлого года перешёл к Марии Михальковой в рамках процесса о разделе имущества.

Юристы утверждают, что указанная доля акций никогда не находилась под арестом или ограничением. Раздел был проведён в сентябре 2021 года, когда суд первой инстанции уже отказал в привлечении Михалькова к ответственности, а завершился в октябре того же года, задолго до вынесения апелляцией постановления о привлечении Михалькова, которое случилось в декабре.

Представитель Михалькова отметил, что "доля "Росводоканала" находилась в совместной собственности супругов Михальковых и никогда не принадлежала единолично бизнесмену, хотя и была зарегистрирована на него". Арест акций, принадлежащих жене Михалькова, не может расцениваться иначе как ещё одна из попыток оказать серьёзное давление на всю семью бизнесмена.

Кто крайний?

Известно, что 29 апреля 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по Москве проводить регистрационные действия с этим активом.

При этом в июле 2021 года этот же суд отклонил требования Совкомбанка о привлечении Антона Михалькова к субсидиарной ответственности. Однако вышестоящий суд не согласился с решением суда первой инстанции. На данный момент подана жалоба в Верховный суд РФ.

За комментариями по этому делу мы обратились к юристу Дмитрию Красноштанову, представляющему интересы Антона Михалькова.

"То, что сейчас происходит — это следствие корпоративного конфликта, который имеет место между Совкомбанком как конечным бенефициаром "ПСК "Ремпуть", и Михальковым как другим бенефициаром. Это уже случалось в судебной практике. Субсидиарная ответственность в рамках банкротства направлена на защиту независимых кредиторов, не имеющих никакого отношения к должнику и действительно являющихся пострадавшими лицами. Вместо этого механизм субсидиарной ответственности используется для решения корпоративных споров. Поэтому мы полагаем, что с этой точки зрения действия Совкомбанка не соответствуют закону".

К сегодняшнему дню известно, что Верховный суд РФ зарегистрировал жалобу Антона Михалькова в связи с привлечением его к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве "Инжпутьстроя", но дата её рассмотрения пока не назначена.

Председатель совета директоров "Росводоканала" Олег Сысуев уточнил в комментарии для Российского агентства правовой и судебной информации, что к деятельности Михалькова на посту главы "Росводоканала" этот спор не имеет никакого отношения:

"Могу сказать, что спор вокруг компании "Ремпуть" к деятельности "Росводоканала" не имеет никакого отношения и на работу предприятий Группы повлиять никак не может. Как председатель совета директоров РВК высоко оцениваю работу Михалькова в качестве руководителя компании, не сомневаюсь в его добросовестности и обоснованности позиции, которую он отстаивает в правовом поле", — заявил он.

Мы, в свою очередь, воздержимся от прогнозов, но будем следить за этой ситуацией.