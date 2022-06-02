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Автор Ольга Лебедева

Военкор Коц: Москва как будто отгородилась от войны

Общество

Военкор Александр Коц, вернувшись из донбасской командировки в Москву, был удивлён и обескуражен тем, что столица России живёт обычной жизнью, словно отгородившись от событий на Украине.

Военкор Коц: Москва как будто отгородилась от войны

"Москва беззаботна. В столице воюющей страны ничего вообще не напоминает о том, что в двух часах полёта идёт война, какой не было с 1945 года", — делится своими впечатлениями военкор, уточняя, что за два дня, проведенных в Первопрестольной, он не увидел на улицах не то что портретов героев на фасадах домов, но даже ни одного билборда: "ни Zеток, ни Vэшек — как будто и нет ничего всего в тысяче километров отсюда".

Коц проводит параллель с "прифронтовыми" областями — Белгородской, Курской, Воронежской — где "на каждом углу плакаты: "Мы с Vaми! Zа Донбасс! Вперед, Отважные!" и где "сердобольные девчонки таскают обеды уставшим военным, которые уходят на фронт", а дети целыми классами несут письма с рисунками:

"Там всё осязаемо. Можно пощупать. Или снять на камеру телефона. И нет там чиновничьей фальши, только дистиллированная искренность, — рассуждает военный журналист в своём Telegram-канале. — А Москва визуально словно отгородилась от войны. Может, так и должно быть — чем дальше от фронта, тем меньше эмоций и больше прагматизма?"

При этом Коц отмечает, что "претензия" его адресована не горожанам. Ведь москвичи, которые тоже переживают и "верят в победу", и "тоже собирают помощь — на миллионы рублей, и дети пишут письма", но всё это делается "закрыто, между собой, в группах единомышленников". А в самом городе — "пустота".

"Мне, как человеку, последние три с половиной месяца прожившему на фронте, это показалось неправильным.

Но это претензия к властям, а не к волонтерам, которые по зову сердца помогают, чем могут. Спасибо им за это", — пишет Коц.

В чем можно (и нужно) взять пример с Украины

Среди подписчиков военкора в Telegram развернулась дискуссия по поводу того, какой он увидел российскую столицу. Отвечая им, Коц высказал одну очень правильную мысль:

  • государство должно, даже обязано, сейчас вокруг СВО формировать новую идеологию (старой, подчеркнул военкор, у нас, впрочем, и не было), а из героев спецоперации — новую элиту нашего общества.

"Вы бы видели освобождённые города Донбасса. Там в глазах рябит от жовто-блакитного. Там на каждой школе — мемориальные доски "героям ато", в каждом сквере — памятники. Билборды вдоль дорог, плакаты на домах. И так по всей Украине.

Так и происходит нацбилдинг. В том числе — за счет визуального восприятия", — написал Коц.

И ведь с этим сложно спорить.

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