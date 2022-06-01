Психолог рассказал, как узнать, готов ли разведённый мужчина к новому браку

Как понять женщине, готов ли разведённый мужчина к созданию семьи или просто ищет ни к чему не обязывающих встреч; можно ли на сайте знакомств найти будущего мужа и почему нет особой заслуги женщины в том, что мужчина вскоре после знакомства отдал ей ключи от своей квартиры, рассказала Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

— Алиса, бывает, что мужчины разводятся и потом ищут новые отношения. Как понять, готов ли разведённый мужчина к новому браку?

— Часто женщина думает, что если мужчина очень быстро дал ей ключи от своей квартиры, то в этом её заслуга. Частично — да.

На самом деле, если бы она не встретилась ему на пути, то ему встретилась бы другая женщина, которой он отдал бы ключи от своей квартиры. Просто у мужчин бывает период, когда он готов именно к длительным отношениям.

Он ищет именно партнёршу, с которой будет жить. В этом случае он предлагает женщине остаться, сам покупает ей:

зубную щётку,

тапочки.

Отдаёт ей ключи от квартиры. Такого мужчину и завоёвывать-то не надо.

Если вы обозначите на сайте знакомств или скажете при встрече с человеком, что ищете мужчину, чтобы создать семью, то такой мужчина будет кивать и скажет "да". Бывает, он молчит или говорит: "Не знаю, надо присмотреться друг к другу, я не готов сразу съезжаться". Можно спросить: "А сколько надо времени, чтобы узнать друг друга?" Потому что если месяц-два-три — это один разговор. А если год-два-три, то это звучит, как "никогда".

Мужчины, готовые к семейным отношениям, есть. Они не пропадают с горизонта, их действия легко объяснимы.

То есть, он пропал на три дня, потому что оказался в больнице, но при этом позвонил или написал: я в больнице. А если он пропал на три дня, а потом сказал, что у него были дела, то этот мужчина не для серьёзных отношений, он хочет ещё поиграть.

Иногда для разведённого брак ассоциируется с чем-то негативным, он говорит: мне хватило, я хочу просто отношений, а не жить вместе. Если вы настроены просто на отношения (такие женщины есть, они обычно уже были замужем и хотят постоянных встреч, но не жить вместе), тогда всё прекрасно. А если вы хотите именно семью, то тогда это не ваш вариант: как бы сильно мужчина вам ни нравился, вы зря потратите время.