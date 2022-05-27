Юрист: "Если не удается вернуть товар в магазин, то поможет запись с камер видеонаблюдения"

Вы хотели бы вернуть товар в магазин, но не уверены, имеете ли на это право и можно ли это сделать без особых трудозатрат? Как вернуть товар в магазин, если нет чека, какой товар обязаны принять и что нужно взять с собой, чтобы оформить возврат? На эти и другие вопросы ответит читателям Pravda.Ru к. ю. н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

Как вернуть товар в магазин

Вернуть можно не каждый купленный товар. По действующему законодательству не подлежат возврату, например, лекарственные препараты, зубные щетки, расчески, заколки, косметика и так далее.

Перед возвратом товара обратно в магазин покупателю надо убедиться, что его покупка не входит в список непродовольственных товаров, не подлежащих обмену (данный перечень устанавливается правительством России).

Второе важное условие для возврата — должен быть сохранен товарный вид товара. Это означает, что купленная вещь выглядит как новая, на ней нет

царапин,

потертостей,

порезов,

других внешних дефектов.

В сохранности должны остаться и упаковка товара, все заводские штампы и прочие объекты, которые продавец передал вместе с покупаемым товаром.

Чтобы вернуть товар обратно продавцу, необходимо будет написать заявление. Его шаблон можно скачать в интернете, но обычно продавцы дают свои экземпляры для заполнения. Лучше всего написать два заявления, и на втором попросить продавца или сотрудника магазина поставить отметку о принятии заявления. Если в магазине не принимают заявление, то его стоит отправить как претензию заказным путем по почте, чек и опись сохранить. К заявлению надо будет приложить документы, подтверждающие, что брали товар конкретно у этого продавца (об этом будет ниже). Возможно, это пригодится для того, чтобы написать жалобу в Роспотребнадзор или суд.

В последнее время некоторые магазины отправляют чеки на почту или по смс в электронном виде, поэтому стоит сначала проверить их там.

Если товар оплачивался картой, то можно приложить документ по операции из личного кабинета банка. В квитанции как раз будет указана стоимость товара, дата и время покупки. При доказательстве от этого будет легче отталкиваться.

По закону, если нет чека, то покупатель может ссылаться также и на свидетельские показания в защиту своей позиции. Если покупатель ходил в магазин один, то на деле реализовать это, конечно, сложно. Надо будет еще каким-то образом найти людей, которые в момент покупки находились рядом с вами. Но можно ссылаться также на показания родственников, друзей или знакомых, которые находились рядом с вами в момент покупки. Правда, им надо будет также идти либо к продавцу, либо в Роспотребнадзор, либо вообще в суд, если до этого дойдет дело. Им придется давать объяснения и показания. На это может уйти немало времени и сил.

"В качестве обеспечения своей позиции можно еще и потребовать запись с камер видеонаблюдения, где будет видно, что вы оплачивали конкретный товар. На мой взгляд, данное доказательство будет более убедительным, нежели свидетельские показания. Будет явно видно, кто, когда и за какую цену покупал товар. Правда, записи с камер видеонаблюдения могут храниться непродолжительное время в магазине, поэтому лучше обратиться с заявлением о возврате товара как можно раньше", — отмечает Оксана Васильева.

В любом случае если есть возможность предоставить и записи с камер видеонаблюдения, и свидетельские показания, то надо это все делать.

Далее можно приложить гарантийный талон, паспорт товара или инструкцию по его применению, любую другую документацию к товару.

Также не стоит срезать с товара этикетки магазина, его лейблы. Или хотя бы сохранить их, принести в магазин вместе с товаром.

Если магазин не идет навстречу и отказывается принимать товар, то тогда стоит направить ему официальную претензию, копию оставить себе.

Если и это не сработает, то тогда надо уже будет обращаться в Роспотребнадзор с жалобой. К заявлению приложить надо будет все доказательства, которые у Вас есть, а также копию претензии. Письмо также лучше отправить заказным путем по почте.

Если Роспотребнадзор будет бездействовать и не накажет продавца, то необходимо будет идти в суд. К заявлению надо будет приложить, помимо всего прочего, и копии квитанций того, что письма отправлялись уже продавцу и в Роспотребнадзор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен