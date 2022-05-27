Вы хотели бы вернуть товар в магазин, но не уверены, имеете ли на это право и можно ли это сделать без особых трудозатрат? Как вернуть товар в магазин, если нет чека, какой товар обязаны принять и что нужно взять с собой, чтобы оформить возврат? На эти и другие вопросы ответит читателям Pravda.Ru к. ю. н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.
Вернуть можно не каждый купленный товар. По действующему законодательству не подлежат возврату, например, лекарственные препараты, зубные щетки, расчески, заколки, косметика и так далее.
Перед возвратом товара обратно в магазин покупателю надо убедиться, что его покупка не входит в список непродовольственных товаров, не подлежащих обмену (данный перечень устанавливается правительством России).
Второе важное условие для возврата — должен быть сохранен товарный вид товара. Это означает, что купленная вещь выглядит как новая, на ней нет
В сохранности должны остаться и упаковка товара, все заводские штампы и прочие объекты, которые продавец передал вместе с покупаемым товаром.
Чтобы вернуть товар обратно продавцу, необходимо будет написать заявление. Его шаблон можно скачать в интернете, но обычно продавцы дают свои экземпляры для заполнения. Лучше всего написать два заявления, и на втором попросить продавца или сотрудника магазина поставить отметку о принятии заявления. Если в магазине не принимают заявление, то его стоит отправить как претензию заказным путем по почте, чек и опись сохранить. К заявлению надо будет приложить документы, подтверждающие, что брали товар конкретно у этого продавца (об этом будет ниже). Возможно, это пригодится для того, чтобы написать жалобу в Роспотребнадзор или суд.
В последнее время некоторые магазины отправляют чеки на почту или по смс в электронном виде, поэтому стоит сначала проверить их там.
Если товар оплачивался картой, то можно приложить документ по операции из личного кабинета банка. В квитанции как раз будет указана стоимость товара, дата и время покупки. При доказательстве от этого будет легче отталкиваться.
По закону, если нет чека, то покупатель может ссылаться также и на свидетельские показания в защиту своей позиции. Если покупатель ходил в магазин один, то на деле реализовать это, конечно, сложно. Надо будет еще каким-то образом найти людей, которые в момент покупки находились рядом с вами. Но можно ссылаться также на показания родственников, друзей или знакомых, которые находились рядом с вами в момент покупки. Правда, им надо будет также идти либо к продавцу, либо в Роспотребнадзор, либо вообще в суд, если до этого дойдет дело. Им придется давать объяснения и показания. На это может уйти немало времени и сил.
"В качестве обеспечения своей позиции можно еще и потребовать запись с камер видеонаблюдения, где будет видно, что вы оплачивали конкретный товар. На мой взгляд, данное доказательство будет более убедительным, нежели свидетельские показания. Будет явно видно, кто, когда и за какую цену покупал товар. Правда, записи с камер видеонаблюдения могут храниться непродолжительное время в магазине, поэтому лучше обратиться с заявлением о возврате товара как можно раньше", — отмечает Оксана Васильева.
В любом случае если есть возможность предоставить и записи с камер видеонаблюдения, и свидетельские показания, то надо это все делать.
Далее можно приложить гарантийный талон, паспорт товара или инструкцию по его применению, любую другую документацию к товару.
Также не стоит срезать с товара этикетки магазина, его лейблы. Или хотя бы сохранить их, принести в магазин вместе с товаром.
Если магазин не идет навстречу и отказывается принимать товар, то тогда стоит направить ему официальную претензию, копию оставить себе.
Если и это не сработает, то тогда надо уже будет обращаться в Роспотребнадзор с жалобой. К заявлению приложить надо будет все доказательства, которые у Вас есть, а также копию претензии. Письмо также лучше отправить заказным путем по почте.
Если Роспотребнадзор будет бездействовать и не накажет продавца, то необходимо будет идти в суд. К заявлению надо будет приложить, помимо всего прочего, и копии квитанций того, что письма отправлялись уже продавцу и в Роспотребнадзор.
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