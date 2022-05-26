Сергея Кельбаха преследуют незаконно?

Сенаторы и депутаты заинтересовались делом против бывшего руководителя "Автодора".

Уголовное дело экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха на прошлой неделе было передано в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин. Однако в ходе судебного процесса может разразиться скандал федерального масштаба.

В чём обвиняют госчиновника

Бывшему руководителю государственной компании "Автодор" (он занимал эту должность в 2011-2019 годах) Сергею Кельбаху грозит до 10 лет лишения свободы. Дело против него было возбуждено в 2019 году, спустя несколько месяцев после того, как Кельбах покинул госкомпанию и устроился на другую работу.

Изначально госменеджеру вменяли хищение более 2 млрд рублей при строительстве ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги), но в ходе следствия позиция обвинения изменилась. Сейчас Кельбаху инкриминируют "злоупотребление полномочиями". В деле фигурируют три сделки, которые, по мнению стороны обвинения, принесли "Автодору" ущерб на вышеуказанную сумму.

"Два эпизода — о якобы имевшем место согласовании нецелевого расходования бюджетных средств на оплату комиссий АО "Крокус Интернэшнл" и ООО "Кольцевая магистраль" по банковским гарантиям. Третий эпизод — якобы имевшее место незаконное выполнение проектных работ по пусковому комплексу №2, выполнение которых, соответственно, было запланировано на 2023 год", — пояснил адвокат экс-главы "Автодора" Олег Вышинский.

Послужной список

В качестве главы "Автодора" Сергей Кельбах имел отношение к проектированию и строительству практически всех крупных объектов российской автодорожной инфраструктуры. Это, например, предпроектная подготовка, в рекордные сроки, строительства Керченского моста, автомагистраль М11 Москва — Санкт-Петербург, реконструкция трассы М4 "Дон".

Нормативно-правовая база государственно-частного партнёрства — тоже во многом заслуга команды Кельбаха, как и Программа создания опорной сети скоростных автомобильных дорог России, ставшая основой Федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети".

Странное обоснование

Между тем, об абсурдности выдвигаемых против Кельбаха обвинений говорит не только его защита. Неудобные вопросы в адрес следствия возникают и у наблюдателей. На прошедшей в Совете Федерации экспертной сессии адвокат Олег Вышинский рассказал, с чего началось уголовное преследование экс-главы "Автодора".

"Началось с рапорта о том, что на интернет-ресурсах имеются сведения о хищении денежных средств при строительстве ЦКАД. При этом в материалах уголовного дела этого сообщения нет, нет ссылки на этот ресурс, вообще ничего нет", — отметил правозащитник.

Если миллиардные злоупотребления в "Автодоре" действительно имели место, то почему по этому делу проходит всего один человек? Этот факт вызывает смешанные чувства, заявил по этому поводу депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

Действительно, после проведённых проверок никаких других уголовных дел возбуждено не было. Других фигурантов в "деле Кельбаха" тоже нет.

В ходе экспертной сессии высказался также известный адвокат, член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе. По его словам, очевидно, что в этом деле есть "некий конечный бенефициар, который хочет посадить добропорядочного человека в тюрьму".

"Это дело очень ярко свидетельствует о всех тех проблемах, которые на сегодняшний день, возможно, не так очевидно, но присутствуют в Уголовном кодексе Российской Федерации. Слишком много отдано на толкование тех или иных применителей этого закона — следователей, — заявил он. — С учётом того как ведётся уголовное преследование Сергея Валентиновича, я могу сделать для себя только один вывод: это — заказ", — заявил Горгадзе.

По мнению экспертов, "кейс Сергея Кельбаха" является ярким и показательным примером, демонстрирующим необходимость изменений в российском уголовном законодательстве. Граждане, не причинившие государству никакого ущерба, должны быть защищены от незаконного преследования.

Кто услышит президента?

Кстати, 24 мая президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию транспортного комплекса, в ходе которого обозначил приоритеты:

Ускорить работы по созданию транспортной инфраструктуры.

Для этого необходимо избавиться от любой волокиты при реализации проектов.

Развитие должно идти опережающими темпами.

Для этого нужно уже на стадии проектирования учитывать не только реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки, но и возможности расширения и модернизации для увеличения пропускной способности.

"Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах", — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания.

Но кто станет создавать, ускорять, развивать, строить и модернизировать, если тех, кто всё это делает, преследуют?