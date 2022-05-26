Психолог: есть семьи, в которых девочки считаются детьми второго сорта

Мизогиния, то есть женоненавистничество, встречается не так уж и редко. Что делать представительнице слабого пола, столкнувшейся с мизогинией; всегда ли нужно реагировать на травлю в соцсетях; насколько реально ликвидировать мизогинию в обществе и что для этого нужно сделать каждому из нас, рассказала Pravda. Ru психолог Алёна Леонова.

— Алёна, откуда появляется мизогиния?

— Это воспитание и традиции. Многовековые привычки, уклады семьи, которые транслируются детям.

Я не говорю про все семьи, но есть такие, в которых девочки считаются детьми второго сорта. Мальчик родился — ура, защитник, работник. А девочка — это так себе.

Если есть сын и дочь, то мальчику больше внимания, ему больше дают, больше позволяют. И девочка усваивает отношение к женскому полу как ко второму сорту. Она может стараться вести себя как мужчина, говорить: я с девчонками не дружу, они предательницы, я дружу с ребятами, они молодцы. Присоединиться к сильному полу и отстраниться от презираемого слабого пола.

— Что нужно делать женщине, если она столкнулась с мизогинией?

— Смотря чего она хочет. Если она столкнулась с этим при поступлении на работу, а ей очень хочется в эту фирму, то посмотреть: бывает, что собеседование проходит с одним из директоров или HR, который проявляет мизогинию, а у другого руководителя её нет. А если в этой компании все такие, лучше туда не соваться.

Если это травля в соцсетях, можно не обращать внимания или, наоборот, оттачивать мастерство по парированию критики.

Главное, понимать, что это явление общее, оно не направлено на конкретную личность. Её пытаются унизить не потому, что с ней что-то не так, а потому, что её причисляют к женщинам.

— Можно ли победить мизогинию?

— Не знаю, возможно ли это сделать в обществе, но можно победить мизогинию в себе. Я думаю, каждая женщина ловила себя на мысли, что ей хочется осудить другую женщину по гендерному признаку. Как только нам приходит в голову такая идея, надо сразу пресечь это. Надо не делить на:

мужское,

женское.

Если дело касается профессии, надо смотреть, какой человек профессионал. Если касается дружбы, общения — смотреть, какой человек друг.