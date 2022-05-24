Закон един для всех

В Совете Федерации обсудили противостояние Иркутского застройщика и прокуратуры.

Гремевшая ещё несколько лет назад на всю Россию тема обманутых дольщиков ушла с первых полос. К сожалению, это не значит, что проблема решена полностью и окончательно.

Истории людей, которые вложились в недвижимость на этапе строительства, но так и не смогли обзавестись долгожданным собственным жильём, часто длятся годами, если не десятилетиями. После случаев, вызвавших широчайший общественный резонанс, в законодательство, регулирующее строительную отрасль, были внесены изменения. Строителям стало проще работать, а дольщики получили дополнительную защиту. Но подобные вопиющие случаи продолжают возникать, о чём красноречиво свидетельствует ситуация в Иркутске, сложившаяся вокруг ведущего местного застройщика — АО "АЗГИ". Это тем более странно после слов президента России Владимира Путина о том, что "не надо кошмарить бизнес".

В понедельник, 23 мая, в Совете Федерации прошла экспертная сессия, посвящённая защите интересов обманутых дольщиков. Участники мероприятия, среди которых были член СФ Елена Афанасьева, депутат Госдумы Елена Драпеко, известный адвокат и член СПЧ Шота Горгадзе, рассмотрели ситуацию, сложившуюся вокруг "Ассоциации застройщиков города Иркутска", в результате которой сотни людей могут остаться без жилья, и тысячи — без работы.

"При практически идеальной законодательной базе, к сожалению, правоприменительная практика очень сильно хромает. У нас прекрасно написаны законы, и мы жили бы в идеальном гражданском обществе, если бы эти законы на местах исполнялись", — отметил по этому поводу адвокат Шота Горгадзе.

Как всё было

История вопроса восходит к "нулевым" годам, когда Министерство обороны разрешило строительство жилых домов на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Подрядчиком выступила компания "ИЗКВ", и строительство многоэтажек началось. В 2007 году стороны уточнили свои обязательства, подписав договор, согласно которому часть квартир в новостройках должны были получить военные, а остальные квартиры выставлялись в продажу от застройщика.

Так всё и происходило до тех пор, пока в 2015 году компания "ИЗКВ" не инициировала процедуру банкротства. К тому моменту было полностью построено уже 15 домов, но два дома так и остались "недостроем" несмотря на то, что все квартиры в них уже были выкуплены. Обманутые дольщики выходили на митинги, против руководителя компании-банкрота было даже возбуждено уголовное дело, но решения проблемы не находилось вплоть до 2018 года, когда АО "АЗГИ" решило стать инвестором этого проекта.

В соответствии с мировым соглашением, утверждённым в региональном Арбитражном суде, инвестор получал в аренду на пять лет 35 гектаров земли и обязывался завершить строительство и погасить долги обанкротившегося предшественника.

Таким образом, была выплачена задолженность перед Минобороны в размере 96 млн рублей, произведены расчёты с дольщиками и кредиторами, средства также были направлены на завершение строительства двух оставшихся домов. Общая сумма расходов превысила 600 млн рублей. То есть, инвестор свои обязательства в рамках мирового соглашения выполнил. Но тут в дело вмешалась региональная прокуратура. Как отметил Шота Горгадзе, застройщика "кошмарят местные прокурорские работники среднего звена". По словам правозащитника, руководству Генпрокуратуры, СК и ФСБ пора уже вмешаться в это дело.

"Самое страшное — когда действия отдельных лиц приводят к тому, что люди могут остаться без жилья. При том, что компания-застройщик ведёт себя добросовестно", — подчеркнул адвокат.

Что не устраивает прокуратуру

В региональном надзорном ведомстве считают, что договор от 2007 года является подложным, на основании слов бывшего начальника ИВВАИУ Игоря Величко, который в 2020 году заявил, что он этот документ не подписывал. При этом специалисты, проводившие соответствующую экспертизу документа, считают, что подпись с большой долей вероятности всё же принадлежит именно экс-начальнику училища. Однако зампрокурора Вячеслава Бабенко этот аргумент не остановил, и в региональный Арбитражный суд был направлен иск, требующий аннулировать мировое соглашение от 2018 года на основании того, что договор 2007 года якобы "ненастоящий".

В настоящее время генеральный директор и ещё несколько сотрудников компании "АЗГИ" находятся под стражей по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Участвующие в этом громком деле юристы уверены, что некто заинтересован в том, чтобы испортить репутацию добросовестного застройщика. Пока что всё выглядит так, что этому "некто" приглянулся участок земли с уже построенными домами. В случае, если суд удовлетворит требования прокуратуры, сотни людей могут остаться без жилья, и тысячи без работы, так как "АЗГИ" станет банкротом.

"То, что до сих пор используется такое давление на обыкновенного человека, как заключение под стражу, на мой взгляд, это переходит все границы. Особенно женщины тяжело переносят такое заключение. Это наносит непоправимый ущерб, потому что они не верят больше государству", — отметила сенатор Елена Афанасьева в ходе экспертной сессии.

Кому выгодно?

Адвокат Шота Горгадзе также заявил, что взялся за это дело из-за его социальной значимости и будет представлять интересы "Ассоциации застройщиков города Иркутска" до победного конца, потому что справедливость и закон на их стороне.

"Я прекрасно понимаю логику действий тех, кто работает против компании "АЗГИ". Возбудить уголовное дело, потянуть время, подать несколько необоснованных и совершенно непонятных исковых заявлений. Назовите мне хотя бы один серьёзный банк, который продолжит финансирование строительной компании с учётом таких судебных рисков. Конечно, они всё приостановят до разрешения ситуации. Вот сейчас мы выиграли дело в Арбитражном суде. Но оно ещё не вступило в законную силу. Я уверен, что в последний день поступит апелляционная жалоба", — пояснил правозащитник.

По его словам, он уже готовит соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности. Сенатор Елена Афанасьева и депутат Госдумы Елена Драпеко, со своей стороны, также решили направить запросы в правоохранительные органы с тем, чтобы обратить внимание на ситуацию в Иркутске и как можно скорее разрешить её.

И, кроме того, выяснить, кому создавшееся положение дел было выгодно. Общество имеет право это знать.