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Автор Ольга Лебедева

Кто и зачем собирает в интернете деньги "для российских солдат"

Общество

После начала спецоперации на Украине в российских соцсетях появилось множество постов, призывающих собирать деньги для наших военнослужащих. Зачастую публикуются они от имени "родственников" ребят, которые сейчас денацифицируют Незалежную.

Сопровождаются такие призывы зачастую "конкретикой": перечислением "необходимых" солдатам предметов, вплоть до оружия.

скрины сообщений в Telegram
скрины сообщений в Telegram
  • Многие сообщения по содержанию и форме очень сильно напоминают аналогичные посты, заполонившие украинские соцсети. С той только разницей, что там деньги собирают для бойцов ВСУ.

Возникает резонный вопрос: что бы это значило? Насколько правда то, что пишут авторы этих обращений?

По словам руководителя отдела по связям с общественностью ГК "Борлас" Ольги Шелеповой, оценить, чем руководствуются люди, объявляющие сбор денег "для солдат" сложно:

"Сейчас многие россияне, в том числе ветераны боевых действий, на самом деле организовывают такие сборы. Не потому, что у армии есть какие-то проблемы со снабжением бойцов, а просто чтобы поддержать, показать, что мы — страна — с ними. Народ хочет быть сопричастным к тому, что там, на Украине, происходит. И это здорово. Но есть, конечно, и мошенники".

"Не верьте"

Член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк в комментарии для Pravda.Ru был категоричен:

  • вся появляющаяся в интернете информация о том, что у российских военных на Украине чего-то не хватает — обман и провокация:

"У Вооруженных сил Российской Федерации все оружие, амуниция, обмундирование, необходимые для выполнения задач специальной операции. Всё есть. Поэтому здесь надо четко понимать, для каких целей собираются эти деньги…"

С полковником запаса отчасти согласен президент благотворительного фонда "Альтаф" Герман Барух, который занимается, помимо прочего, отправкой гуманитарки в Донбасс.

"Когда мы отправляли груз для ДНР и начали готовить новый для жителей Мариуполя, мы созванивались не только с нашими коллегами на местах, чтобы узнать, что конкретно нужно, но и с военными. С солдатами, которые сейчас находятся в ДНР, ЛНР и Мариуполе. Мы спрашивали, нужно ли им что-нибудь. И ответ всегда один: "У армии все есть даже в избытке, лучше людям помогите, им сейчас тяжело, например с водой, а нас с первых дней всем обеспечивают в нужном объёме — от питания до экипировки, патронов и квадрокоптеров…"

По словам Баруха, призывы собирать деньги в интернете — это, как минимум, попахивает разводкой. Хотя бы потому, что отследить куда и на что пойдут такие "пожертвования" невозможно. И, как показывает практика, в большинстве случаев авторы — "мошенники, которые хотят подзаработать денег на сочувствии и патриотизме наших граждан":

"Ещё это может быть и провокацией, так как выделенные деньги для Украины из других стран в том числе из Запада почти 2/3 тратятся на информационную войну, идёт сильная и мощная информационная атака на Россию со стороны Украины и Запада, и можно с уверенностью полагать что такие сборы — ручейки, которые вольются в финансирование каких-нибудь ботоферм".

Помогать надо организованно

Отвечая на мой вопрос, Герман Барух посоветовал "не обращать внимания на подобные призывы":

"Если у кого-то реально есть возможность и желание помочь, у нас во всех городах есть пункты приёма гуманитарки — туда можно принести одежду, продукты, медикаменты, другие какие-то вещи, вплоть до кормов для животных. Купить самому и принести. Это будет правильно. И точно пойдёт на благое дело. А если есть желание помочь финансово, то лучше поискать авторитетные фонды, где собирают деньги на гуманитарную помощь".

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