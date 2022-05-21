После начала спецоперации на Украине в российских соцсетях появилось множество постов, призывающих собирать деньги для наших военнослужащих. Зачастую публикуются они от имени "родственников" ребят, которые сейчас денацифицируют Незалежную.
Сопровождаются такие призывы зачастую "конкретикой": перечислением "необходимых" солдатам предметов, вплоть до оружия.
Возникает резонный вопрос: что бы это значило? Насколько правда то, что пишут авторы этих обращений?
По словам руководителя отдела по связям с общественностью ГК "Борлас" Ольги Шелеповой, оценить, чем руководствуются люди, объявляющие сбор денег "для солдат" сложно:
"Сейчас многие россияне, в том числе ветераны боевых действий, на самом деле организовывают такие сборы. Не потому, что у армии есть какие-то проблемы со снабжением бойцов, а просто чтобы поддержать, показать, что мы — страна — с ними. Народ хочет быть сопричастным к тому, что там, на Украине, происходит. И это здорово. Но есть, конечно, и мошенники".
Член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк в комментарии для Pravda.Ru был категоричен:
"У Вооруженных сил Российской Федерации все оружие, амуниция, обмундирование, необходимые для выполнения задач специальной операции. Всё есть. Поэтому здесь надо четко понимать, для каких целей собираются эти деньги…"
С полковником запаса отчасти согласен президент благотворительного фонда "Альтаф" Герман Барух, который занимается, помимо прочего, отправкой гуманитарки в Донбасс.
"Когда мы отправляли груз для ДНР и начали готовить новый для жителей Мариуполя, мы созванивались не только с нашими коллегами на местах, чтобы узнать, что конкретно нужно, но и с военными. С солдатами, которые сейчас находятся в ДНР, ЛНР и Мариуполе. Мы спрашивали, нужно ли им что-нибудь. И ответ всегда один: "У армии все есть даже в избытке, лучше людям помогите, им сейчас тяжело, например с водой, а нас с первых дней всем обеспечивают в нужном объёме — от питания до экипировки, патронов и квадрокоптеров…"
По словам Баруха, призывы собирать деньги в интернете — это, как минимум, попахивает разводкой. Хотя бы потому, что отследить куда и на что пойдут такие "пожертвования" невозможно. И, как показывает практика, в большинстве случаев авторы — "мошенники, которые хотят подзаработать денег на сочувствии и патриотизме наших граждан":
"Ещё это может быть и провокацией, так как выделенные деньги для Украины из других стран в том числе из Запада почти 2/3 тратятся на информационную войну, идёт сильная и мощная информационная атака на Россию со стороны Украины и Запада, и можно с уверенностью полагать что такие сборы — ручейки, которые вольются в финансирование каких-нибудь ботоферм".
Отвечая на мой вопрос, Герман Барух посоветовал "не обращать внимания на подобные призывы":
"Если у кого-то реально есть возможность и желание помочь, у нас во всех городах есть пункты приёма гуманитарки — туда можно принести одежду, продукты, медикаменты, другие какие-то вещи, вплоть до кормов для животных. Купить самому и принести. Это будет правильно. И точно пойдёт на благое дело. А если есть желание помочь финансово, то лучше поискать авторитетные фонды, где собирают деньги на гуманитарную помощь".
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