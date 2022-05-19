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Автор Ирина Гусакова

Как сократить в России число бездомных: Дмитрий Давыдов предлагает решение

Общество

Когда-то идея бездомности витала в умах людей скорее как устрашающий образ, поскольку многие жили в сельской местности. В последнее время, в эпоху глобальной урбанизации, миллионы человек по всему миру не имеют крыши над головой и вынуждены жить на улице. Актуальна эта проблема и для России. Даже статистика молчит о том, сколько людей без определенного места жительства официально в нашей стране. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в 2017 году говорил о 3-5 миллионах бездомных. Различные благотворительные организации уверяют, что число россиян, живущих на улице, колеблется от 4,5 млн до более чем 20 млн человек. Впечатляющая цифра, а какой скрытый резерв рабочей силы.

бомж
 

В советское время существовала практика принудительного выселения бездомных за так называемый 101-й километр. Как говорится, с глаз долой… Однако в современной России на наличие бездомности не закрывают глаза, более того, различные благотворительные организации стараются помогать лишившимся крова людям. Не закрывают на эту проблему глаза и власти. В январе президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по регистрации людей без определенного места жительства. В частности, он подчеркнул, что бездомным нужно обеспечить право на пенсионное обеспечение и медпомощь. Следом за инициативой президента в Общественной палате предложили создать реестр таких граждан, чтобы определиться с масштабами работы. Но пока дальше разговоров и поручений дело не пошло. Автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов уверен, что при законодательной поддержке государства эту проблему можно решить.

Существует стереотип, что бездомными становятся люди неблагополучные, страдающие, например, алкоголизмом. Однако это не так. Зачастую это совокупность обстоятельств, которые сбили человека с правильного пути. Сотрудники благотворительных организаций отмечают, что чаще всего люди лишаются крыши над головой из-за неудач при построении карьеры и следующих за этим финансовых трудностей. Человек может серьезно заболеть, попасть в аварию и стать инвалидом, лишившись работы и средств к существованию. Также жилье могут взыскать за долги или отобрать хитрыми путями корыстные родственники. Причин может быть много, но итог, увы, один. Как подчеркивает автор "20 идей", каждый день, проведенный на улице, снижает шансы на нормальное трудоустройство. Ведь у оставшегося на улице человека начинает страдать психика, появляются неизбежно проблемы с физическим здоровьем. Дмитрий Давыдов, взяв за основу опыт Финляндии, Италии и Ирландии, придумал план действий, который поможет существенно снизить количество бомжей и вернуть их в цивилизованный социум.

Как решают проблему бездомных в Европе

В той же Финляндии за последние годы удалось существенно уменьшить количество бездомных на улицах. Секрет прост — с 2008 года в стране внедрили программу Housing First (HF) ("Жилье прежде всего"), согласно которой бездомному предоставляется помещение для жизни с индивидуальными условиями проживания. Для этих целей в стране было выделено 18 тысяч квартир в 57 населенных пунктах. Соцработники помогают таким гражданам устранить причины того, что привело их на улицу. Как отмечают власти, выгоды от этого проекта несомненны, ведь расходы на соцобеспечение и здравоохранение при сокращении бездомности снижаются ощутимо.

В Ирландии подобную программу запустили с 2018 года. Но власти при этом не раздают жилье всем подряд — приоритет отдается бездомным с нездоровой психикой или с отклонениями в физическом развитии. Им предоставляется жилье чаще всего в сельской местности. Также, согласно закону, временное жилье предоставляется в экстренных ситуациях людям, которые по каким-либо причинам внезапно оказались на улице, например, если сгорел дом. Одиноким выделяют кровать в хостелах, а семьям с детьми зачастую предоставляют комнату в общежитии, также такие семьи могут найти приют в семейных центрах, где их не только накормят, но и предоставят услуги нянечки, если есть маленькие дети. Причем делается это бесплатно, с одной оговоркой, что бездомные должны продемонстрировать свою заинтересованность в решении проблемы с жильем, а не довольствоваться бесплатным приютом.

В Италии в 2015 году была принята на государственном уровне программа для бездомных, в рамках которой власти оказывают им поддержку в поиске жилья. Также бездомных приобщают к труду, а также обучают полезным навыкам. К примеру, в Болонье живущие на улицах итальянцы могут заниматься сборочными работами в специально созданной для них мастерской и получать за это вознаграждение.

Что предлагает Дмитрий Давыдов

План автора "20 идей" включает ряд пунктов, первый из которых предполагает предоставление налоговых льгот компаниям, которые берут бездомных на работу. По мнению Дмитрия Давыдова, бизнес тогда начнет активно сотрудничать с центрами занятости.

Также один из пунктов включает создание стимулов по трудоустройству оказавшихся на улице россиян. Для этого Дмитрий Давыдов предлагает разрешить встать на учет в центрах занятости гражданам без регистрации с возможностью получения пособия по безработице. В этом случае увеличиваются шансы на то, что оказавшиеся без работы в другом городе люди станут бездомными, а у бездомных появится шанс вернуться к жизни в социуме. Также Дмитрий Давыдов предлагает всем трудоспособным гражданам и обладателям вида на жительство, которые проводят на улице не менее месяца подряд, предоставлять жилье на 60 дней на следующих условиях:

  • гражданин должен тут же выйти на работу, как только ему подберут ее в центре занятости;
  • неукоснительно должны соблюдаться правила проживания;
  • при наличии зависимости от алкоголя или наркотических препаратов необходимо пройти курс реабилитации

Если же за эти два месяца человек не смог решить свои проблемы по независящим от него причинам, то необходимо предоставить участнику программы возможность остаться в этом жилье уже на платной основе, но на льготных условиях, либо бесплатно, пока участник программы не найдет постоянное жилье. Предприниматели и организации, которые согласятся стать операторами по предоставлению соцжилья, согласно плану Дмитрия Давыдова, будут получать финансирование от государства. Также Дмитрий Давыдов предусмотрел меры, которые помогут пресечь злоупотребления. Так, например, можно запрашивать информацию о человеке у органов правопорядка или благотворительных фондов. Также в программу не будут включать тех, кто стал бездомным добровольно. Кроме того, Дмитрий Давыдов предлагает установить возможность повторного участия в программе только спустя год. Также за регулирующим органом останется право отказать в участии в программе, если намерения заявителя вызывают сомнения.

Дмитрий Давыдов надеется, что его предложения получат законодательную поддержку и их реализация принесет пользу всем тем, кому она нужна. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отмечает, что проблема бездомных намного серьезнее, чем принято думать, и подход к ней должен быть комплексным. Ведь главная особенность таких людей — это отсутствие социальной ответственности и неготовность жить нормальной жизнью, поэтому так важна, помимо прочего, грамотная работа психологов и соответствующих служб. При этом эксперт согласен, что если инициативы Дмитрия Давыдова помогут вернуть к нормальной жизни хотя бы какой-то процент людей с улицы, то это многого стоит.

"Зачастую люди, которые оказались без жилья, делают осознанный выбор в этом направлении. В нашей стране без дома оказаться довольно сложно с учетом тех мер по социальной поддержке, которые имеются. Это иллюзия, когда говорят, что эти люди попали случайно в тяжелую ситуацию. Практика показывает, что такие люди зачастую не хотят возвращаться к нормальной жизни, потому что трудиться надо, надо брать на себя ответственность. Это такой дефект поведения, дефект психики, когда люди отказываются от благополучия. Но, безусловно, среди бездомных есть какое-то количество людей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и если им предоставить помощь, они воспользуются ею и вернутся к нормальной жизни. И надо пытаться им помочь", — отметил Алексей Зубец.

Выгоды от предложений Дмитрия Давыдова очевидны:

  • появление новых рабочих мест,
  • уменьшение количества бездомных в стране, как следствие, снижение преступности,
  • сокращение трат на медицинское обслуживание бездомных.

Автор надеется, что законодатели, перед которыми была поставлена задача президентом обеспечить права бездомных, обратят внимание на эти предложения, ведь при небольших затратах жизнь в России может измениться в лучшую сторону.

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Куратор: Наталия Красовская
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