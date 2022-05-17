Адвокат: "Ипотека при разводе делится так же, как имущество"

Не всегда пара после брака живет "долго и счастливо". Может возникнуть такой вопрос, как развод. Он сам по себе нелегкий. А если есть совместно нажитое имущество, особенно ипотечное, ситуация заходит в тупик. О том, как делить ипотечное имущество при разводе, рассказала читателям Pravda.Ru адвокат, медиатор Наталья Хурчакова.

Кто в ответе за ипотечные обязательства — судебная практика

Тот факт, что совместно нажитое в браке имущество делится при разводе, известен. Причем неважно, на кого оно оформлено. И даже наличие детей и проживание их с одним из супругов не лишают второго права на свою долю.

Важный факт! Но такая ситуация не актуальна, если супруги подписали в нотариальной форме брачный договор или соглашение о разделе имущества (ст. 256 ГК РФ). Все делится так, как указано в документах. Впрочем, даже тут есть "но" — с согласия сторон или в судебном порядке их можно изменить или аннулировать, если того требует ситуация.

"Брачная" ипотека

А как же делится ипотека, "нажитая в браке"? Ровно так же, как и имущество, ведь ипотечный долг перед банком совместный. Да, одному из супругов можно облегчить ипотечное бремя, договорившись с другим о разделе имущества и, соответственно, долга, задокументировав это при разводе в соглашении, через нотариуса.

Важный факт! На практике чаще всего один супруг получает компенсацию, а второму отходит имущество и, следовательно, ипотека в полном объеме. Можно еще договориться, чтобы имущество отошло тому супругу, с кем проживают дети, а ипотеку платить вдвоем. Но этот вариант "мировой" возможен только при хороших отношениях между бывшим мужем и женой. А если мира нет, этот вопрос решит суд.

Еще возможна такая ситуация. Бывший муж продал свое имущество, чтобы купить себе и тогда еще официальной супруге квартиру. В этом случае суд может увеличить его долю имущества, но не ипотеки.

"Добрачная" ипотека

Даже в случае, если имущество приобретено в ипотеку до брака, оно может считаться совместным. Такое случается, если:

ипотечный кредит оплачивался уже в браке, из общих семейных денег;

ремонт в квартире, купленной до брака на этапе строительства, делался уже в браке, на совместные средства.

Претендовать на свою долю или на часть средств, уплаченных по кредиту, нетитульный супруг (то есть не указанный в правоустанавливающих документах) может в судебном порядке в течение трех лет после развода. Но для доказательства своих прав придется предоставить документы об оплате расходов.

Ипотека с участием маткапитала

Если распорядитель маткапитала (чаще всего — женщина) приобретает недвижимость в ипотеку, она должна быть готова к выделению долей не только на всех детей, но и на супруга. Даже после развода он не утратит на нее право.

Важный факт! Выделение долей произойдет только после погашения ипотеки.

Ипотека военным

В данном случае ипотеку за военного платит государство. И второй супруг (даже при наличии детей) не может считать такое имущество совместно нажитым. Такая недвижимость оформляется в единоличную собственность военнослужащего. Да, второму супругу при разводе могут выделить долю, но с ней придет и бремя выплаты ипотечного долга. Такое возможно, если при покупке он вкладывал свои деньги, а не только государство уплачивало целевые жилищные займы.

Если оба супруга — военные

В таком случае они вправе получить свои доли. Их размер решит суд, поскольку размер совместно вложенных целевых жилищных займов может быть неравноценен.

Как оформить раздел имущества

Какая бы ситуация ни была, нужно правильно оформить раздел ипотечного имущества. Даже если процедура обоюдная и через ЗАГС. И вот почему.

Рассмотрим следующую ситуацию. Купленная квартира в браке оформлена на мужа. Произошел развод через ЗАГС, но раздел имущества не оформлен. Муж думает, что он — единоличный собственник и его все устраивает. Осознание придет, когда он захочет продать эту квартиру. Для любой сделки понадобится согласие бывшей жены. Чтобы не испытывать разочарований, нужно:

Составить документ о разделе имущества. Если развод осуществляется в судебном порядке, получить на руки решение суда по квартире.

Оформить права на собственность через Росреестр на основании полученного документа.

Документ о разделе хранить при себе постоянно — он понадобится для любых сделок с недвижимостью.

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