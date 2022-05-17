Юрист: "Маткапитал можно использовать на строительство дома, если ребенку исполнилось три года"

Каждый год сумма материнского капитала индексируется. Не исключением стал и 2022 год, правда, изменение суммы сертификата произошло не с начала года, а с 1 февраля. Специалисты ПФР, который занимается выдачей и распоряжением маткапитала, объяснили это сложной экономической ситуацией в стране. Тем не менее размер суммы был увеличен. О том, как можно использовать деньги материнского капитала на строительство загородного дома, рассказал читателям Pravda.Ru руководитель ГК "Содействие" Алексей Лашко.

На какую сумму маткапитала могут рассчитывать семьи в РФ

Несмотря на то, что раньше критерием для индексации были прогнозируемые изменения в экономике, в этом году её провели по фактическим показателям инфляции. Данный показатель за 2021 год составил 8,4%. В связи с этим размер маткапитала составляет:

на первого ребёнка: 524,5 тыс. руб.;

на второго ребёнка: 168,6 тыс. руб.

В случае, когда семья при рождении второго ребёнка ещё не получила сертификат на первого, материнский капитал выдается общей суммой на 693,1 тыс. руб. Это касается тех семей, где первый ребёнок был рожден раньше 2020 года.

Другое важное нововведение коснулось прав отца на оформление материнского капитала. Приоритет в праве на получение все равно остается у матери ребёнка, однако, есть ряд ситуаций, когда оформить сертификат сможет и отец. Среди них следующие факторы:

Отец является единственным родителем ребёнка или детей, которые родились в 2007 году или последующих. У матери нет российского гражданства. Мать лишена родительских прав, скончалась или признана пропавшей без вести.

Строительство дома на средства из материнского капитала

Цели, на которые можно потратить средства из материнского капитала, чётко описаны на законодательном уровне. Их полный перечень приведен в ст.7 ФЗ№256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Самым востребованным способом вложения средств материнского капитала, по оценке экспертов, стали все возможные варианты улучшения жилищных условий. В том числе популярный способ — строительство и реконструкция жилья. Это связано с особой экономической ситуацией, когда рынок недвижимости остаётся в достаточно неоднозначном положении: цены на вторичном рынке жилья находятся на высоком уровне. Поэтому строительство собственного дома или его ремонт для многих стали оптимальным вариантом вложения средств.

Использовать деньги из материнского капитала на данную цель можно только после достижения ребёнком возраста трех лет. До этого срока строительство можно оплатить целевыми средствами только в случае, когда вы берете кредит от банка. Строительство можно проводить своими силами либо прибегнуть к помощи профессиональных подрядчиков. Такой целевой займ может быть взят на приобретение строительных материалов или оплату услуг подрядчика. При этом земельный участок может выступать в качестве залога для финансовой организации. Целевой займ позволит использовать полную сумму средств и не затягивать строительство.

Единственная сложность заключается в сборе сопроводительной документации и её подачи в ПФР. Заявления на распоряжение средствами маткапитала принимают в местном отделении ПФР или через МФЦ. С недавнего времени подать документы в электронном виде можно через портал "Госуслуги".

Если ребёнку ещё не исполнилось трех лет, но вы уже строите дом на свои личные средства, вы также можете рассчитывать на компенсацию. Но получить её раньше достижения ребёнком трёхлетнего возраста не получится. Сохраните все чеки и документы, чтобы подать заявление позже.

Строительство через подрядчика

Если вы собираетесь строить дом с привлечением любой из строительных организаций, то средства из материнского будут сразу направлены на счёт компании. Помимо стандартного пакета документов для распоряжения маткапиталом, вам понадобятся оригиналы и копии:

договора со строительной организацией;

разрешения на строительство (должно быть выдано на имя родителя, которому выдан сертификат на материнский капитал);

документов, подтверждающих право собственности на землю, где проходит строительство (например, договор о покупке земли, дарственная или арендный договор).

Раньше на законодательном уровне требовалось разделить жилое строение на всех членов семьи в течение полугода. В 2022 году требования остались, но срок выделения долей не определён.

После подачи документов в ПФР денежные средства материнского капитала будут полностью или частично перечислены подрядчику. Срок на исполнение — 15 рабочих дней. В случае, когда стоимость услуг превышает размер материнского капитала, семья доплачивает остаток суммы из собственных средств.

Самостоятельное строительство

Если вы строите дом своими силами, средства маткапитала будут перечислены на ваш личный счёт. Однако при такой системе ПФР тщательно проверяет назначение использованных средств.

Сумма выплачивается двумя равными частями. Первая выплата происходит в течение 15 дней с момента подачи документов. Вторая сумма будет перечислена собственнику только через полгода после окончания строительства. Для этого придётся предоставить в ПФР акт, который подтверждает наличие жилого дома на указанном участке. Выдается такой акт местными органами самоуправления, в компетенции которых находится архитектура и строительство в населённом пункте.

При наличии любых подозрений на нецелесообразное использование средств вторая часть средств может быть перечислена владельцу уже после выделения долей в доме каждому члену семьи.

Использование средств маткапитала на строительство дома возможно даже тогда, когда у семьи уже есть другое имущество во владении. Главное, чтобы дом был жилым и подходил под требования к улучшению жилищных условий. Если по каким-то причинам ПФР отказал вам в компенсации средств, затраченных на строительство, вы можете оспорить решение в судебном порядке. Как показывает практика, 99% подобных исков заканчиваются успешной выплатой средств.

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