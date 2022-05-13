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Автор Людмила Черткова

Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт

Общество

Российская специальная военная операция на Украине, наверное, войдёт в историю как "необъявленная война". Демилитаризация и денацификация Незалежной болезненным эхом отдаётся в приграничных российских районах. ВСУ обстреливают населённые пункты в Белгородской области — потому что могут.

 

ВС РФ, конечно, дают ответ, отрабатывая по огневым точкам противника боевой авиацией и наземной артиллерией. Однако, судя по реакциям в соцсетях на последние новости, российское общество изрядно потряхивает, и непонятно, от чего больше — от гнева или от страха.

А новости на сегодняшний день таковы:

  • военкор Юрий Котенок сообщил о потерях у Белогоровки. По его информации, при очередной попытке переправиться через реку Северский Донец была разбита российская батальонная тактическая группа.

"Понесённые потери бронетехники соответствует практически полной БТГр, причём потеряна она была не в ходе боя с превосходящими силами противника, как любит отчитываться МО РФ, а исключительно из-за некомпетентности российского командования (моё личное мнение)", — отметил военкор.

"Сообщение для Белгорода. Белгороду — приготовиться. Потому что от нашей границы уже наши системы залпового огня могут обстреливать Белгород. Поэтому думаю в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, что такое, когда горят их дома и так далее", — заявил он.

Реакция, впрочем, оказалась довольно предсказуемой. Ультрапатриоты полощут военкора Котенка в хвост и в гриву за то, что отступил от "генеральной линии партии" и вместо очередной порции победных реляций выдал горькую, неприятную правду. И требуют от руководства немедленного нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве, а ещё лучше — сразу жахнуть по Вашингтону. А население — боится, особенно жители тех приграничных территорий, куда действительно может прилететь смертоносный "привет из Незалежной".

Важно личное решение каждого: стоять до конца

 

И то, и другое — неконструктивно. В данном случае и гнев патриотов, и страх обывателей говорит об одном: россияне поддержали операцию по демилитаризации и денацификации Украины, но оказались морально не готовы к последствиям. А последствия эти таковы, что если армия России ведёт себя по-джентльменски, зачастую ценой собственных потерь стараясь сберечь жизни украинских некомбатантов, то ВСУ давно уже потеряли берега самых элементарных понятий и о принципах ведения военных действий, и о простой человечности. Для них все средства хороши, если это навредит русским.

"В любом случае такие потери, если они имеют место, — это повод для работы над ошибками, для выводов, которые надо делать из любой военной неудачи. А война не может состоять из одних побед", — справедливо отмечает военкор Александр Коц, комментируя события у Белогоровки.

Однако и гражданским властям тоже есть о чём задуматься. Люди боятся обстрелов — это нормально, на это и было рассчитано заявление Андрусива.

"Впереди нас ждут тяжёлые времена и важны не решения руководства. Их примут без нас. Важно личное решение каждого. Уверенность, что когда придёт время, каждый из нас будет стоять до конца. Без паник, без истерик, каждый, с холодной уверенностью в Победе", — пишет по этому поводу Telegram-канал "Кремлебот".

Но откуда ей взяться, этой холодной уверенности в победе? Она есть у военных и, возможно, у людей, занимающихся боевыми искусствами, где повышенное внимание уделяется психологической подготовке и формированию спокойного отношения к смерти. А у обычного большинства, прожившего два относительно спокойных десятилетия, даже начальной военной подготовки в школе не было. Так откуда же возьмётся императив "если завтра война, если завтра в поход — будь сегодня к походу готов"? И заниматься этим вопросом, увы, надо было даже не вчера.

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Спецоперация на Украине - все ли пошло по плану? Полный разбор
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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