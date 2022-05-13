Если в последнее время вам кажется, что весь мир сошёл с ума — то вам не кажется. Но если смотреть на происходящие события холодным вдумчивым взглядом, становится ясно, что сумасшествие это, от новомодной мультигендерности до вооружённых конфликтов — управляемое.
Эта политическая теория получила название "окно Овертона" (окно дискурса), и на сегодня она представляет собой самую разрушительную технологию воздействия на массовое сознание.
Концепция Овертона представляет собой шкалу оценки допустимости тех или иных идей в обществе: действующая норма (традиция, закон) — стандартно — разумно — приемлемо — радикально — немыслимо (табу). При этом собственно в окно дискурса входят первые три понятия, "приемлемо" является пограничным.
Манипуляция общественным мнением относительно той или иной идеи состоит в осознанном сдвиге рамок окна дискурса. Таким образом, с помощью этой технологии можно всего за пять шагов осуществить полную подмену понятий даже в самом традиционном обществе. При этом всегда следует иметь в виду, что действие окна Овертона — процесс, растянутый во времени, подмена понятий не происходит одномоментно.
Коллективный Запад исполнил свою мечту: заставил русских убивать друг друга. Чтобы понимать, как и почему это произошло, обратимся к самой теории Овертона, включающей в себя всего пять шагов, позволяющих втиснуть в общественное сознание абсолютно любую дичь, какой бы невозможной она ни казалась поначалу.
Первый ход делают учёные. Публикуя результаты своих "новейших исследований", они снимают информационный и нравственный запрет общества на обсуждение той или иной темы. Начинаются дискуссии.
Для табуированного явления придумывается новый, более благозвучный термин: например, каннибализм отныне называется антропофилия — это позволяет замаскировать отвратительную сущность самого явления и легче уложить его в сознание людей.
На этом этапе работают технологии, любыми путями "нормализующие" явление: доказывается его оправданность, закономерность, неизбежность, перспективность и т. д.
Рай для медиа и всех, кто "торгует лицом". Они выполняют задачу популяризации явления в обществе. Гарант успеха — толерантность и свобода слова в современном мире. То, что раньше было табу — становится "стильно, модно, молодёжно", иначе ты ретроград.
Создаются общественные движения в защиту прав/против дискриминации. Сторонники активно рубятся за всё хорошее против всего плохого. Видя такое бурление в электорате, в дело включаются политики. Принимаются соответствующие законы. Профит!
Что происходит после того как нечто, ранее немыслимое, в результате становится новой общественной нормой?
Начинается преследование тех, кто с этой новой нормой не согласился. На этом этапе проводится маргинализация теперь уже всех людей, кто предпочёл остаться при здравом смысле, традиционных ценностях и своём мнении.
Например, в нынешних реалиях это Россия: русских назначили "евреями XXI века", расчеловечивают как могут, разве что пока ещё не травят в газовых камерах и не сжигают в топках крематориев везде, где только можно. Но осталось до этого примерно полшажочка, судя по тому, как Запад одобрительно молчит о многочисленных видео с изощрёнными пытками и убийствами попавших в плен к ВСУ российских военнослужащих, и как буквально "всем миром", включая папу Римского, пытается выковырнуть засевших в катакомбах мариупольской "Азовстали" украинских нацистов, спасти их от правосудия за совершённые преступления.
Вполне ожидаемо, что в авангарде этой парадигмы ненависти выступает самый верный Табаки звёздно-полосатого Шерхана — Польша. Так, премьер этой страны Матеуш Моравецкий назвал русский мир "раковой опухолью" и призвал немедленно "искоренить эту новую чудовищную идеологию". Мрачная шутка истории состоит в том, что если заменить "русский мир" на "большевизм", то высказывания Моравецкого чуть ли не дословно напоминают речи фюрера фашистского Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Впрочем, к чему западному обывателю вдаваться в такие подробности? Это ведь только у настырных русских память слишком долгая.
Кстати, всего каких-то пару лет назад, в 2020 году, по этой же схеме работал и Black Lives Matter (BLM). Особенно омерзительно было наблюдать, как американские полицейские (представители власти и закона!) в приступе массового психоза/покаяния опускались на колени и целовали чёрные ботинки. Кроме того, резонные возражения, что вообще-то любая человеческая жизнь важна, а не только чёрная, воспринимались в штыки активистами движения. Что это, если не обратный расизм — угнетение теперь уже белых чёрными? Шестой шаг в действии.
Нынче, в 2022 году, на место BLM назначена Украина. А русские назначены антитрендом.
Что будет дальше — потом, после всего этого? Ведь все военные действия раньше или позже заканчиваются возвращением к мирной жизни.
Зависит от того, удастся ли России переломить хребет выжившему из ума гегемону, вздумавшему выпилить русских из мирового генофонда.
Верю, что выстоим и найдём в себе силы развернуться от навязанного Западом общества потребления в сторону общества созидания, где настоящими героями и звёздами станут люди, приносящие пользу своей стране. Такие в России есть, и их много.
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Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.