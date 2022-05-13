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Автор Людмила Черткова

Россия не спешит выпрыгнуть в окно Овертона вслед за Западом

Общество

Если в последнее время вам кажется, что весь мир сошёл с ума — то вам не кажется. Но если смотреть на происходящие события холодным вдумчивым взглядом, становится ясно, что сумасшествие это, от новомодной мультигендерности до вооружённых конфликтов — управляемое.

 
  • Во-первых, кажущиеся хаотическими и никак не взаимосвязанными события не происходят сами по себе, у них всегда имеется некий инициатор.
  • Во-вторых, различные действия совершаются примерно по одной и той же универсальной схеме, сформулированной и описанной в середине 1990-х американским юристом Джозефом Овертоном.

Чем сквозит из окна Овертона

Эта политическая теория получила название "окно Овертона" (окно дискурса), и на сегодня она представляет собой самую разрушительную технологию воздействия на массовое сознание.

Концепция Овертона представляет собой шкалу оценки допустимости тех или иных идей в обществе: действующая норма (традиция, закон) — стандартно — разумно — приемлемо — радикально — немыслимо (табу). При этом собственно в окно дискурса входят первые три понятия, "приемлемо" является пограничным.

Манипуляция общественным мнением относительно той или иной идеи состоит в осознанном сдвиге рамок окна дискурса. Таким образом, с помощью этой технологии можно всего за пять шагов осуществить полную подмену понятий даже в самом традиционном обществе. При этом всегда следует иметь в виду, что действие окна Овертона — процесс, растянутый во времени, подмена понятий не происходит одномоментно.

  • Именно так во второй половине XX века был легализован гомосексуализм — очевидно, с целью сокращения рождаемости из-за страха перенаселения планеты.
  • В настоящее время Big Pharma по этой же схеме продвигает легализацию марихуаны и галлюциногенных грибов: дополнительный источник дохода и меньше вопросов от населения. Действительно, удобно: "покури и расслабься, ни о чём не думай, большие дяди за тебя подумают и всё решат".
  • Параллельно с этим ведётся работа по нормализации каннибализма, вероятно, в свете предстоящего продовольственного кризиса и мирового голода.
  • И по этому же принципу стала реальностью ранее казавшаяся немыслимой по отношению к братскому славянскому народу специальная военная операция России на Украине.

Коллективный Запад исполнил свою мечту: заставил русских убивать друг друга. Чтобы понимать, как и почему это произошло, обратимся к самой теории Овертона, включающей в себя всего пять шагов, позволяющих втиснуть в общественное сознание абсолютно любую дичь, какой бы невозможной она ни казалась поначалу.

  • Немыслимо — радикально.

Первый ход делают учёные. Публикуя результаты своих "новейших исследований", они снимают информационный и нравственный запрет общества на обсуждение той или иной темы. Начинаются дискуссии.

  • Радикально — приемлемо.

Для табуированного явления придумывается новый, более благозвучный термин: например, каннибализм отныне называется антропофилия — это позволяет замаскировать отвратительную сущность самого явления и легче уложить его в сознание людей.

  • Приемлемо — разумно.

На этом этапе работают технологии, любыми путями "нормализующие" явление: доказывается его оправданность, закономерность, неизбежность, перспективность и т. д.

  • Разумно — стандартно.

Рай для медиа и всех, кто "торгует лицом". Они выполняют задачу популяризации явления в обществе. Гарант успеха — толерантность и свобода слова в современном мире. То, что раньше было табу — становится "стильно, модно, молодёжно", иначе ты ретроград.

  • Стандартно — действующая норма (закон).

Создаются общественные движения в защиту прав/против дискриминации. Сторонники активно рубятся за всё хорошее против всего плохого. Видя такое бурление в электорате, в дело включаются политики. Принимаются соответствующие законы. Профит!

Выйти в окно Овертона: шаг шестой

Металлургический комбинат
Металлургический комбинат "Азовсталь", Мариуполь

Что происходит после того как нечто, ранее немыслимое, в результате становится новой общественной нормой?

Начинается преследование тех, кто с этой новой нормой не согласился. На этом этапе проводится маргинализация теперь уже всех людей, кто предпочёл остаться при здравом смысле, традиционных ценностях и своём мнении.

Например, в нынешних реалиях это Россия: русских назначили "евреями XXI века", расчеловечивают как могут, разве что пока ещё не травят в газовых камерах и не сжигают в топках крематориев везде, где только можно. Но осталось до этого примерно полшажочка, судя по тому, как Запад одобрительно молчит о многочисленных видео с изощрёнными пытками и убийствами попавших в плен к ВСУ российских военнослужащих, и как буквально "всем миром", включая папу Римского, пытается выковырнуть засевших в катакомбах мариупольской "Азовстали" украинских нацистов, спасти их от правосудия за совершённые преступления.

Вполне ожидаемо, что в авангарде этой парадигмы ненависти выступает самый верный Табаки звёздно-полосатого Шерхана — Польша. Так, премьер этой страны Матеуш Моравецкий назвал русский мир "раковой опухолью" и призвал немедленно "искоренить эту новую чудовищную идеологию". Мрачная шутка истории состоит в том, что если заменить "русский мир" на "большевизм", то высказывания Моравецкого чуть ли не дословно напоминают речи фюрера фашистского Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Впрочем, к чему западному обывателю вдаваться в такие подробности? Это ведь только у настырных русских память слишком долгая.

Кстати, всего каких-то пару лет назад, в 2020 году, по этой же схеме работал и Black Lives Matter (BLM). Особенно омерзительно было наблюдать, как американские полицейские (представители власти и закона!) в приступе массового психоза/покаяния опускались на колени и целовали чёрные ботинки. Кроме того, резонные возражения, что вообще-то любая человеческая жизнь важна, а не только чёрная, воспринимались в штыки активистами движения. Что это, если не обратный расизм — угнетение теперь уже белых чёрными? Шестой шаг в действии.

Нынче, в 2022 году, на место BLM назначена Украина. А русские назначены антитрендом.

Новая старая нормальность

 

Что будет дальше — потом, после всего этого? Ведь все военные действия раньше или позже заканчиваются возвращением к мирной жизни.

Зависит от того, удастся ли России переломить хребет выжившему из ума гегемону, вздумавшему выпилить русских из мирового генофонда.

Верю, что выстоим и найдём в себе силы развернуться от навязанного Западом общества потребления в сторону общества созидания, где настоящими героями и звёздами станут люди, приносящие пользу своей стране. Такие в России есть, и их много.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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