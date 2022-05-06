Генерал-лейтенант Михайлов: Япония "прогнулась" под американских кураторов

Утром 6 мая активисты и военные историки провели прощальный митинг, который был приурочен к высылке восьми японских дипломатов. Покинуть территорию нашей страны они должны до 10 мая. Дипломатов высылают в ответ на недружественные действия Японии.

Участники акции раздавали листовки, а также развернули фотовыставку о преступлениях милитаристской Японии в период 1936–1945 годов. Кроме того, был организован автопробег вокруг здания посольства Японии с флагами России, ДНР и ЛНР, а также наклейками на автомобилях в виде антияпонских художественных плакатов, сообщает Общественная Служба Новостей.

По мнению руководителя Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенанта Александра Михайлова, нынешние японские власти, в отличие от предшественников, не выдержали давления из Вашингтона и приняли решение о высылке россиян сугубо по политическим причинам.

"Высылаемые же из России сегодня японские дипломаты не только решали задачи по линии национальных спецслужб, но также являлись инструментом американских кураторов в Москве, согласовывали с ним свою повседневную деятельность. Поэтому всё абсолютно закономерно", — подчеркнул Михайлов.

В конце апреля российский МИД потребовал, чтобы японские дипломаты покинули территорию нашей страны в связи с полной поддержкой Токио "неонацистских формирований" на Украине и оказанием им военной, экономической и политической помощи.

Прощальный митинг, который был приурочен к высылке восьми японских дипломатов

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что японское правительство с конца февраля взяло "откровенно враждебный антироссийский курс" и "активно включилось в режиссируемую Западом оголтелую кампанию по распространению клеветы" против России.

Кроме того, в Москве отметили, что японские власти создали серьёзные препятствия для работы российских представительств в нарушение Венской конвенции.

Стоит отметить, что именно Токио принадлежит инициатива по высылке дипломатов — в апреле персонами нон грата были объявлены восемь сотрудников российского посольства.

На этой неделе Россия ввела ограничительные меры в отношении нескольких десятков японских политиков и высокопоставленных чиновников. В их числе

премьер-министр Фумио Кисида,

генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно,

глава МИД Ёсимаса Хаяси,

руководитель минобороны Нобуо Киси

и другие, всего 63 человека. Им бессрочно запрещён въезд на территорию России.

Японского премьер-министра санкции России задели. Фумио Кисида назвал санкции российских властей "совершенно неприемлемыми". Хотя, надо отметить, именно Японии принадлежит "пальма первенства" в этом вопросе.

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